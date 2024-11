Victoire du fascisme de droite sur le social-fascisme de gauche (élection de Trump-2024)

Par Robert Bibeau.

Trump fera-t-il la guerre (???) – Trump imposera-t-il la paix (???) Trump a-t-il subjugué le Parti Républicain (???) Trump a-t-il été subjugué par le Parti Républicain qui le manipule (???) Trump bouleversera-t-il le commerce mondial (???) Trump tiendra-t-il sa promesse de: « Make America Great Again » (???) Voilà autant de questions que supputent les intellectuels bourgeois de tout bord…(dont Thierry Meyssan) eux qui, pour la plupart, n’ont pas su anticiper la victoire du matamore accrédité de la politique capitaliste occidentale. Nous vous proposons de visionner l’entrevue de Meyssan intitulé « En attendant Trump et sa politique« . Le titre même de l’entrevue indique bien que les intellectuels petits bourgeois n’ont pas encore compris comment s’articule les instances économique – politique – idéologique et la propagande à travers une mascarade électorale bourgeoise.

On ne doit jamais oublier que l’ingrédient déterminant d’une joute électorale c’est l’argent. Voici comment l’argent fut distribué lors de la dernière élection américaine :

« Entre janvier 2023 et avril 2024, les campagnes politiques américaines ont rassemblé environ 8,6 milliards de dollars pour les élections législatives, sénatoriales et présidentielles de 2024. Les deux partis bénéficient d’un soutien financier plus ou moins égal de la part des banques et des industries médicale et l’immobilier ; cependant, les républicains ont tendance à recevoir plus de soutien de la part de la production industrielle traditionnelle; industries extractives ; alors que les démocrates reçoivent plus de soutien de la technologie, Hollywood, les avocats de la classe moyenne, les fonctionnaires, l’industrie à but non lucratif et des éléments de l’aristocratie ouvrière dans les syndicats.

En 2023-24, les républicains ont reçu 92,8 % des contributions financières de la industrie minière, 88,3% de l’industrie pétrolière et gazière, 85,1% du camionnage, 81,5% constructeurs de maisons, matériaux de construction 81,2%, automobile 76,0%, production d’acier 71,8%, volailles et œufs 95,2%, produits laitiers 69,9%, productions végétales 67,1%, bétail 68,2%, produits chimiques 68,3%, transport maritime 65,2%. En 2023-2024 les démocrates ont reçus 86,7% des dons dans les industries de la télévision et du cinéma, 93% des dons dans le secteur de l’éducation (universités et écoles) 91%, sociétés Internet 85,2%, sociétés d’édition 84,4%, les organisations à but non lucratif 80%, les avocats 78,9%, les fonctionnaires 76,4%.

Les intérêts économiques concurrents de la bourgeoisie façonnent la base des gouffres qui existent entre les démocrates et les républicains dans leurs positions politiques ; Cependant, les deux partis ont historiquement joué un rôle crucial de «mauvais flic» et de «bon cop» dans la discipline du prolétariat américain. D’une manière générale, les démocrates ont eu tendance à représenter les intérêts des petits-bourgeois et des classes moyennes sous la coupe du grand capital. Alors qu’aujourd’hui, ils tentent d’épouser le libéral classique rhétorique bourgeoise et se posent comme une force historiquement progressiste (social-fasciste). Historiquement, ils étaient le parti de la Destinée Manifeste et de l’Esclavage Noir, puis des ségrégationnistes (Jim Crow) puis de l’aristocratie ouvrière. Aujourd’hui, nous sommes censés croire que les Démocrates sont les champions des opprimés (oubliez simplement l’envoi de porte-avions pour garantir l’abattage de dizaines de des milliers de prolétaires en Palestine) opposée à la droite conservatrice qui cherche à établir un style de dictature fasciste à la Mussolini. » Le Parti communiste, n°60, octobre 2024. https://www.international-communist-party.org/English/TheCPart/TCP_060.htm

Connaissant la maxime « Qui paye, dirige l’orchestre » vous êtes en mesure chers lecteurs de connaître quelle sera l’orientation politique de la machine électorale du Parti Républicain (version 2024) et de la faction belliciste du Grand capital américain que représente le matamore Donald Trump au service du capital.

Source : Le Parti communiste, n°60, octobre 2024

