REFUS OU… REFUGE?

LE PARCOURS de la vie en compte cinq selon le grand penseur Aldous Huxley qui a écrit un fameux livre, Le Meilleur Des Mondes. Il préconise un vrai changement. Pas comme celui d’Obama, qui n’a jamais eux lieu?!?

Il y avait un autre grand penseur, Jack Layton, qui nous disait que le Paradis était possible ici sur terre. Le quart des Canadiens ont votés pour lui. Ça s’appelait, la Vague Orange. Il n’a pas réussit, bien sûre, Il est mort avant d’avoir réussit ce grand CHANGEMENT? On peu toujours rêver. Moi aussi j’ai rêvé.

Il y en a eux d’autre grand penseurs, habilement écartés de la scène publique, par un média mesquin. Bourgeault, Falardeau, etc.

Aldous Huxley a écrit son livre en 1950. Ce n’est pas d’hier que des grands penseurs et grands FAISEURS prennent l’avant scène, mais, ils se font broyés par le système. Vous voulez d’autres noms : Gandhi, Michael Jackson, John Lennon, Didier Raoult, etc. etc.

C’est comme ça. Parce que, ON l’accepte. C’est NOUS le problème! La lecture est le meilleur moyen de se renseigner. Tout est là. Et Amazone, pour le moment, nous fournit ce précieux moyen de s’instruire. Profitez-en!

Je lis, en ce moment, PHILOSOPHIE MAGAZINE / Hors Série No. 56

Dans ce numéro, dans le, Cahier Culture, vous allez trouver un article fort intéressant, La Science-fiction ou l’art du possible. Je vous garantie un voyage intrigant de découverte de gens illuminés qui pensent comme moi, et vous. Oui ça existe. On n’est pas seul, même si on n’est pas entendus.

Par exemple, répondre à la question: DANS QUEL MONDE VOULONS-NOUS… VIVRE?

Attachez vos tuques. La réalité éveille! Au travers la science-fiction, il faut « désincaréver le future », selon l’expression du manifeste du collectif, Zanaibar, réunissant des conceptions brillantes de ces auteurs, de dessinateurs et de scénaristes américains. Ils ont même produit une petite publication offrant des idées science- fonctionnelles d’organe de réflexion, «Imaginer au-delà».

Oui, on est rendu loin du petit cahier de cinquième année de l’École Notre Dame, de Saint-Eustache! Ailleurs, on est rendu dans la ligue des GRANDS!

LA SF, chargée d’imaginations!

John Mallette

Le Poète Prolétaire