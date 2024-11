Le  LGBTQ  est à l’origine des perversions «WOKES»  

Par Boris Ikhlov.

La bourgeoisie est obligée d’être hypocrite et d’appeler république démocratique «pouvoir du peuple» ou démocratie générale, ou démocratie électorale, ce qui en réalité n’est que la dictature de la bourgeoisie, la dictature des exploiteurs sur les masses travailleuses. Lénine

Pour le texte que vous lirez ci-dessous, Facebook m’a bloqué pendant 24 heures «pour avoir publié quelque chose qui est incompatible avec les normes Facebook». Facebook n’a pas bloqué mes textes, où je parlais des hitlériens ukrainiens-Bandera. Facebook ne m’a pas bloqué même lorsque j’ai publié un texte dans lequel j’affirmais que la propension au meurtre, à laquelle se livraient les Britanniques en Irlande et en Inde, les immigrants anglais en Amérique et en Australie, était transmise génétiquement aux Américains modernes par héritage, comme le sont les stéréotypes dynamiques du chien.

En Inde, les Britanniques ont exterminé 90 millions d’hindous, en Amérique du Nord, plus de 100 millions d’autochtones amérindiens (le nombre est tiré du calcul avec l’équation de Ferhulst), et 9 millions de Noirs sont morts pendant le transport depuis l’Afrique, les soldats américains ont exécuté 1 million de civils sous la torture pendant les deux mois d’occupation de la Corée du Nord.

Mais dans le texte original, je me suis élevé contre l’hypocrisie, contre la fausse moralité américaine. Facebook appartient à l’oligarque Zuckerberg, j’ai violé les normes morales du capitaliste Zuckerberg. Les réactions à mon texte me font comprendre que je suis sur la bonne voie cependant.

*** LGBT, selon Wikipédia, désigne les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Le terme est utilisé depuis les années 1990 et est une adaptation de l’abréviation «LGB», qui a commencé à remplacer le terme «communauté gay» au milieu et à la fin des années 1980.

Depuis 1996, il existe une LGBTQ, Q signifie «queer», c’est-à-dire «sexuellement indéfinie». Depuis 1999, certains patients proposent l’abréviation « LGBTI », fusionnée plus tard avec la précédente en « LGBTIQ ». De plus, « A » peut être ajouté à la fin dans le sens d’asexuel (c’est-à-dire impuissant et frigide) et « P » dans le sens de pansexuel, c’est-à-dire qu’ils ont un complexe complet de perversions, à l’exception de l’impuissance.

Dans les années 60 aux États-Unis, les actes homosexuels, même entre adultes par consentement mutuel, survenant dans des maisons privées, étaient un délit pénal dans tout le pays (à l’exception de l’Illinois, qui les a dépénalisés en 1961).

Vingt États avaient des lois qui permettaient d’arrêter toute personne soupçonnée d’homosexualité. Dans les États de Pennsylvanie et de Californie, les personnes soupçonnées d’homosexualité pouvaient être placées dans un établissement psychiatrique à vie. Pour tenter de guérir l’homosexualité, les psychiatres ont eu recours à la castration, à la thérapie par aversion, à l’hypnose, à l’électroconvulsivothérapie et à la lobotomie. Le 28 juin 1969, dans le bar gay « Stonewall Inn » de Christopher Street (Greenwich Village, New York), un affrontement entre policiers et pédérastes a eu lieu. Les autorités en ont immédiatement profité pour créer une série de faux objectifs politiques, notamment le remplacement de la culture par une « culture sexuelle », et même le terme « sous-culture gay » est apparu.

L’historien David Carter a déclaré que Stonewall Inn « était au mouvement gay ce que la chute de la Bastille était au début de la Révolution française« . Ce fut le début de l’émasculation du concept de « révolution« . Les médias ont proclamé que les gays et les lesbiennes de New York avaient surmonté les différences de genre et de classe, devenant une communauté soudée, presque le parti de « l’Amérique unie« , comme le parti au pouvoir moderne « Russie unie« , c’est-à-dire que les oligarques exploiteurs et les travailleurs exploités étaient déclarés égaux.

Dans les années 1970, les lesbiennes se sont soudainement retrouvées confrontées à la question de l’égalité avec les homosexuels. Elles considéraient les stéréotypes de genre comme une relique patriarcale. Les féministes lesbiennes évitaient les modèles courants dans les bars gays.

Avec la croissance du mouvement féministe, soutenu par les cercles dirigeants des principaux pays du monde, les deux se sont unis, puis les personnes transgenres et bisexuelles les ont rejoints. La persécution policière des homosexuels a coïncidé avec succès avec la « chasse aux sorcières » des autorités, de sorte que le Parti communiste américain s’est lié au mouvement pour les droits des pervers et a rapidement disparu de l’arène politique.

L’amour entre personnes de même sexe, l’anti-exhibitionnisme (le mouvement pour la liberté de vente et d’utilisation de drogues) et la mode des hippies ont été jetés dans l’environnement des jeunes par la CIA, de sorte que le puissant mouvement des années 60 aux États-Unis, qui comprenait de nombreuses grèves contre la dépersonnalisation des convoyeurs, a été émasculé.

En juin 1999, le ministère de l’Intérieur des États-Unis a classé le bâtiment situé au 51-53 Christopher Street comme monument historique national. Le mariage homosexuel est désormais légal au Canada, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, au Portugal, en Suède, en Norvège, en Islande et aux États-Unis. Ce n’est que le 26 décembre 2013 que le président Obama a signé la loi d’autorisation de la défense nationale pour l’année fiscale 2014, qui a levé l’interdiction de la sodomie consensuelle (rapports sexuels pervers), inscrite dans l’article 125.

Cependant, bien avant ce moment, les gouvernements bourgeois des principaux pays du monde ont inclus la lutte pour les droits des LGBT dans leur politique générale d’imposition de la tolérance et des droits de l’homme aux autres pays. Dans le même temps, depuis 2014, la promotion de l’homosexualité est interdite dans huit États américains, dont l’Alabama, l’Arizona, la Louisiane, le Mississippi, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Texas et l’Utah. En Arizona, il est interdit de représenter les relations homosexuelles comme une « alternative positive » de style de vie.

En Alabama et au Texas, l’homosexualité est « inacceptable pour le grand public » selon la loi. Le tribunal insiste pour que les enfants dans les cours d’éducation sexuelle apprennent que « le comportement homosexuel est un délit pénal ». En même temps, l’Arabie saoudite, où l’homosexualité est exécutée en public, l’Inde, où les homosexuels sont emprisonnés pendant 10 ans, Singapour, où les homosexuels sont emprisonnés pendant 2 ans, la Malaisie (20 ans), le Qatar (25 ans), le Koweït (7 ans), le Turkménistan, où les homosexuels sont poursuivis en justice, l’Égypte, où les homosexuels sont punis dans toute procédure engagée par le public, le Soudan, où l’homosexualité est emprisonnée pendant 10 ans, le Nigéria, où l’homosexualité est totalement interdite, le Yémen, où les homosexuels sont envoyés en prison ou soumis à la flagellation publique, les Émirats arabes unis, où la tête est coupée pour homosexualité – ces pays n’ont pas été soumis à des sanctions de la part des États-Unis, ils n’y sont pas soumis et ils n’y seront pas soumis. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a voté une résolution condamnant l’utilisation de la peine de mort pour « l’apostasie, le blasphème, l’adultère et les relations homosexuelles ». La résolution a été adoptée à la majorité des voix : 27 pays ont voté pour, 13 contre et 7 pays se sont abstenus.

Vous allez rire, mais les États-Unis ont voté contre l’abolition de la peine de mort pour l’homosexualité. Au fait, la peine de mort a été maintenue dans de nombreux États, en Alabama, en Virginie, en Floride, etc. « par la chaise électrique ; dans le Wyoming, le Missouri, la Californie, le Maryland et l’Arizona, par la chambre à gaz ; dans le New Hampshire, Washington et le Delaware, par pendaison ; dans l’Oklahoma, par peloton d’exécution. » Des dizaines de personnes sont tuées chaque année.

*** Les perversions sexuelles sont « un groupe de troubles psychophysiologiques dans lesquels la satisfaction sexuelle est provoquée par une source qui ne provoque pas d’excitation et de satisfaction sexuelle chez une personne normale. L’encyclopédie médicale contient des milliers de types de perversions sexuelles. Parmi eux, nous pouvons lire sur la gérontophilie (rapports sexuels avec des personnes âgées), le totémisme (rapports sexuels avec des choses), l’homosexualité (rapports sexuels entre personnes du même sexe), la pédophilie (rapports sexuels avec des enfants), la nécrophilie (rapports sexuels avec des cadavres), la bestialité (rapports sexuels avec des animaux). Il y avait un article de prison « pour le viol de bétail avec une issue fatale » dans le Code pénal de l’URSS, l’inclination à l’homosexualité était également passible de poursuites pénales.

Mais l’homosexualité elle-même en tant que maladie en URSS, contrairement aux États-Unis, n’était pas poursuivie, par exemple, dans les années 80, le recteur de l’Université d’État de Perm et le chef du Département du communisme scientifique de l’université étaient des pédérastes passifs – Victor Jivopistsev et Vladimir Maltsev.

Au contraire, dans l’Allemagne hitlérienne, les clubs gays légaux étaient très répandus. Les recherches médicales montrent que la perversion sexuelle telle que l’homosexualité a deux racines sociobiologiques :

1) des conditions de vie défavorables, des conditions stressantes et

2) des anomalies génétiques. Étant donné qu’au début de leur apparition sur la planète, les organismes vivants étaient hermaphrodites (certaines espèces de poissons sont restées hermaphrodites), l’homosexualité génétique est un atavisme, comme les restes d’une queue en forme de coccyx.

Parfois, la maladie évolue parallèlement à la vie sexuelle normale, parfois elle la remplace.

Manchester, le 22 juin 1869, Engels écrit à Marx à Londres : « … Le livre ‘Pédéraste’ que tu m’as envoyé est le comble de la curiosité. C’est au plus haut point une dénonciation contre nature. Les pédérastes commencent à compter leurs rangs et croient qu’ils constituent une force dans l’État. Tout ce qu’il leur manque, c’est une organisation, mais d’après ces données, elle semble déjà exister en secret. Et comme ils comptent des gens aussi remarquables dans tous les anciens et même dans les nouveaux partis, de Rezing à Schweitzer, leur victoire est inévitable. «Guerre aux cons, paix aux trous-de-cul» ! (guerre à la chatte, paix aux trous du cul) – tel sera désormais le mot d’ordre. » Heureusement, nous sommes personnellement trop vieux pour craindre que si ce parti gagne, nous serons obligés de payer le tribut aux vainqueurs de notre corps. Mais la jeune génération !

Mais il est possible qu’en Allemagne de voir un brave type se présenter, transformer la cochonnerie en théorie et proclamer : rejoignez-nous, etc. Malheureusement, il n’a pas le courage de se déclarer ouvertement « tel », et il a quand même dû agir «coram publico» (devant tout le monde) «sur le front», mais pas « immédiatement inclus dans l’affaire », comme il l’a dit un jour. Mais attendez, quand la nouvelle loi pénale nord-allemande reconnaîtra les droits des connards, alors les choses se passeront tout autrement. Nous, pauvres gens, qui sommes habitués à agir sur le front, avec notre penchant enfantin pour les femmes, nous aurons alors une vie bien dure… » (Письмо Фридриха Энгельса Карлу Марксу, 22.6.1869 // Français:Собр. соч. 2–е изд. Т. 32. С. 260).

L’immoralisme est un trait caractéristique de la société capitaliste.

Aujourd’hui, les LGBTIQ sont activement utilisés par les classes dirigeantes de la bourgeoisie pour réprimer le prolétariat, forçant la lutte des classes à se transformer en un canal sûr pour que le capital se batte pour les droits des «minorités sexuelles».

Ainsi, le président américain Biden a déclaré que l’objectif le plus important de sa présidence était d’augmenter le nombre de membres LGBT dans la société américaine à 50 %. Selon lui, la prédominance numérique des hétérosexuels sur les homosexuels est injuste.

*** Gustave Lebon a soutenu : «Une société dépourvue d’idéologie, et avec elle de l’idée nationale, peut revendiquer un seul nom – un troupeau de béliers» Les États-Unis montrent au monde par leur exemple que c’est le contraire : une société avec une idéologie bourgeoise est un troupeau de béliers. Le capitalisme est laid. Les États-Unis sont la personnification du capitalisme, tout est laid aux États-Unis, le cinéma et la littérature, le féminisme et le mouvement écologiste, l’amour et le mouvement contre le racisme. L’oligophrénie des membres du parlement américain est la norme, la norme de l’État, et les maximes de la fonction de l’idiotie américaine sont Bush Jr., Obama, Biden.

Le texte précédent « De Platon à Markuse » voir ici : https://aftershock.news/?q=node/769547

Mais en russe. Boris Ikhlov, 14.2.2021.