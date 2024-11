Pour un antimilitarisme et un antifascisme prolétarien I.W.W.

«Et aujourd’hui ? Aujourd’hui comme hier. Berlin, Londres, Paris, Vienne, Moscou, Bruxelles, Vous

êtes là ; le peuple entier des travailleurs. Est là ; Le peuple des esclaves, Le peuple des hâbleurs et des

frères parjures. Ces mains que tu serrais, Elles tiennent bien des fusils, Des lances, des sabres, Elles

manœuvrent des canons, Des obusiers, des mitrailleuses, Contre toi ; Et toi, toi aussi, tu as des

mitrailleuses, Toi aussi, tu as un bon fusil, Contre ton frère. » Marcel Martinet, « Tu vas te battre… »

1914 (2).

Il en va de l’antimilitarisme comme de beaucoup d’autres questions théoriques que

l’expérience vivante de la classe ouvrière et la logique catastrophique du capital déterminent

de manière dynamique et circonstancielle. Aujourd’hui, confronté à une guerre moderne en

Ukraine, qui peut déborder à tout moment vers d’autres zones, la question d’un

antimilitarisme ouvrier se retrouve posée concrètement, puisqu’elle dépasse ainsi de fait les

approches tant anarchistes, pacifistes que celles du gauchisme des années 1970. Nous allons

ainsi essayer de faire le point sur cette question afin de critiquer l’idéologie pacifiste de

l’antimilitarisme « petit–bourgeois » et de dégager les perspectives propres à

l’internationalisme et au défaitisme révolutionnaire. Ces perspectives s’inscrivent dans la

lutte consciente du prolétariat contre le militarisme comme élément constitutif du capitalisme.

Quelques repères historiques.

Les quelques repères historiques présentés ici, sont éloignés de la légende dorée de

l’antimilitarisme et sont à replacer dans la complexité et les circonstances concrètes de

l’histoire ouvrière réelle. Ils sont de fait une critique de l’idéologie antimilitariste, libertaire,

Sur cette organisation révolutionnaire, les Industrial Workers of the World, nous

renvoyons le lecteur à notre étude : «La soumission du procès de travail au procès

de valorisation au travers de l’exemple du mouvement ouvrier américain (1887-

1920)» sur notre site web : https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/archives

Sur le site internet : https://www.marxists.org/francais/general/martinet/works/1914/martinet.htm