La Chine annonce son intention de rendre coup sur coup face aux sanctions étasuniennes…la marche à la guerre

Par Global Times − Le 04 novembre 2024

Les récentes sanctions prises par Pékin contre Skydio, le plus grand fabricant de drones américain, soulignent la nécessité de bien comprendre l’interdépendance entre les économies chinoise et étasunienne, ainsi que des failles fondamentales de la stratégie de Washington envers la Chine.

La réponse rapide de Pékin aux ventes d’armes américaines à Taiwan a profondément affecté la chaîne d’approvisionnement de Skydio. L’entreprise a été contrainte de restreindre son approvisionnement en batteries et de rechercher d’urgence des alternatives d’ici le printemps 2025. Il est rapporté qu’elle a également demandé l’aide de hauts responsables de la Maison Blanche, espérant que les États-Unis et leurs alliés puissent l’aider à résoudre la “perturbation de l’approvisionnement en batteries“. Cette situation difficile à laquelle l’entreprise est confrontée met en évidence le besoin urgent d’un changement stratégique dans les relations américano-chinoises.

“Il s’agit d’une tentative d’éliminer la principale entreprise américaine de drones et d’approfondir la dépendance du monde vis-à-vis des fournisseurs de drones chinois“, a déclaré Adam Bry, PDG de Skydio, dans une lettre aux clients, rapportée pour la première fois par le Financial Times.

La société, qui fournit des drones à l’armée ukrainienne et à l’agence de lutte contre les incendies de Taïwan, fabrique ses produits aux États-Unis, mais s’appuie toujours sur une chaîne d’approvisionnement mondiale pour bon nombre de ses composants ; l’un des composants les plus critiques, les batteries, provient toujours de Chine.

Cet incident sert de signal d’alarme : les contre-mesures de Pékin contre les entreprises américaines sont des décisions raisonnables et légitimes prises pour protéger les intérêts fondamentaux de la Chine et défendre le principe de base selon lequel les drones ne doivent pas être utilisés à des fins de guerre. Plus important encore, cela montre que la Chine ne se contentera plus de se mettre en mode défense et d’avaler la répression et l’endiguement des États-Unis ; au lieu de cela, la Chine adoptera de plus en plus des contre-mesures.

La Chine possède depuis longtemps de telles capacités. Depuis que l’administration Trump a déclenché la guerre commerciale en 2018, Washington a poursuivi une stratégie de “découplage” de la Chine sous prétexte de sécurité nationale. L’administration Biden a institutionnalisé, systématisé et pleinement augmenté les sanctions et l’endiguement, en particulier en resserrant continuellement les restrictions sur les exportations de haute technologie et les investissements vers la Chine.

Cependant, comme le démontre l’affaire Skydio, cette approche est en train de se retourner contre les États-Unis. L’incapacité de l’entreprise à sécuriser un approvisionnement en composants essentiels, tels que les batteries, expose la douloureuse réalité que l’industrie technologique américaine reste profondément dépendante des chaînes d’approvisionnement chinoises.

Cette situation n’est qu’un petit exemple de la forte dépendance de l’Amérique vis-à-vis de la fabrication chinoise. À mesure que la politique étasunienne de confinement s’intensifiera, de plus en plus d’industries, d’entreprises et même l’ensemble de l’économie américaines paieront un prix de plus en plus lourd.

Le récent rapport de la RAND Corporation intitulé “L’efficacité des politiques économiques américaines concernant la Chine menées de 2017 à 2024” indique que les politiques économiques américaines à l’égard de la Chine ont fait des “progrès limités” dans la promotion d’un commerce plus équitable… Certaines mesures politiques, en particulier les hausses tarifaires, ont eu une incidence négative sur la croissance économique, l’emploi manufacturier et les exportations des États-Unis.

Ce jugement est pourtant basé sur une époque où la Chine se retenait de prendre des contre-mesures plus fortes, reflétant les dommages auto-infligés par le confinement américain. Une fois que la Chine commencera à prendre des contre-mesures, la situation ne sera plus si simple.

Les restrictions américaines n’ont pas réussi à contenir les progrès technologiques de la Chine et ont stimulé la détermination de Pékin à devenir autonome. Depuis 2018, les capacités de fabrication de la Chine se sont renforcées, avec des percées dans les véhicules électriques, l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe.

La réponse de Pékin aux pressions extérieures a toujours été méthodique et stratégique, visant non seulement à résister aux pressions, mais à consolider et à faire progresser les politiques de développement établies de la Chine. Pendant que Washington se concentre sur les restrictions et le confinement, la Chine diversifie ses marchés, renforce sa base manufacturière, approfondit son intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et étend de manière globale sa présence sur le marché mondial.

La Chine ne cherche pas délibérément à dissocier sa chaîne d’approvisionnement et sa chaîne industrielle des États-Unis, ni ne fait du remplacement des États-Unis un objectif stratégique.

La Chine se concentre sur l’exploration de solutions à ses propres problèmes de développement économique, renforçant ainsi sa compétitivité économique. À mesure que ces objectifs seront continuellement atteints, la capacité globale de la Chine à contrer les États-Unis se renforcera davantage.

La Chine ne s’attend pas à ce que Washington fasse marche arrière dans un futur proche, et la concurrence future entre la fabrication et la technologie chinoises et américaines dans le monde entier deviendra plus intense, complexe et féroce, pouvant durer pendant une période prolongée et remodeler considérablement le paysage économique mondial.

Cependant, les États-Unis seront confrontés à des conséquences sans précédent lorsque la Chine commencera à contrer. De plus en plus d’entreprises et d’entreprises américaines, telles que Skydio, seront probablement victimes de la stratégie de découplage entre les États-Unis et la Chine.

Global Times

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. La Chine annonce son intention de rendre coup sur coup face aux sanctions étasuniennes | Le Saker Francophone