APPEL À LA SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES ARABES DU LIBAN, DE SYRIE ET DE PALESTINE

Chères et chers Camarades et ami(e)s

La situation des femmes libanaises se précarise de plus en plus, après deux mois de guerre d’agression contre le Liban .

En effet, les femmes et les filles de moins de 15 ans constituent plus de la moitié des déplacés libanais des régions du Sud et de la Bekaa, en plus de la banlieue sud de Beyrouth, c’est-à-dire presque 800.000 femmes auxquelles il faudra ajouter quelques centaines de milliers de déplacées syriennes.

De plus, 600 femmes et petites filles ont déjà trouvé la mort dans les bombardements (certaines d’entre elles furent déchiquetées), sans oublier plus de 5000 blessées, dont certaines sont handicapées.

La majorité des femmes libanaises et syriennes déplacées se trouvent entassées soit dans des écoles, des tentes, soit dans d’ autres lieux insalubres, dormant généralement à même le sol.

La situation, comme vous le savez, va s’aggravant à cause du refus de Netanyahu et de ses généraux de répondre aux appels internationaux pour un cessez-le-feu; bien au contraire, ils continuent, comme à Gaza, les massacres de la population civile ainsi que la destruction des habitations et de la nature environnante, utilisant le phosphore blanc et les bombes à fragmentation et à fission qui leur sont délivrés par les États-Unis et l’OTAN.

Voilà pourquoi nous nous adressons aujourd’hui à vous, surtout à travers la Fédération Internationale Démocratique des Femmes (FDIF), afin de vous demander une solidarité plus agissante envers vos sœurs libanaises, palestiniennes et syriennes en danger.

Aidez-nous à mettre fin à l’agression sioniste contre notre pays et notre peuple.

Vive l’union des femmes de la terre contre les guerres et les marchands de canons.

Sauvons nos enfants et donnons aux générations futures un monde d’égalité et de prospérité.

Le Comité de direction de l’association Égalité-Wardah Boutros

Le 10 novembre 2024

Version anglaise de l’appel

Dear comrades and friends

The situation of Lebanese women is becoming increasingly precarious, after two months of aggressive war against Lebanon.

Indeed, women and girls under the age of 15 make up more than half of the Lebanese displaced persons in the South and Bekaa regions, as well as in the southern suburbs of Beirut, i.e. almost 800,000 women, to whom we must add several hundred thousand displaced Syrians.

What’s more, 600 women and girls have already died in the bombardments (some of them torn to pieces), not to mention over 5,000 wounded, some of them disabled.

The majority of displaced Lebanese and Syrian women are crammed into schools, tents and other insalubrious places, usually sleeping on the ground.

The situation, as you know, is worsening because of the refusal of Netanyahu and his generals to respond to international calls for a ceasefire; on the contrary, they are continuing, as in Gaza, the massacres of the civilian population and the destruction of homes and the surrounding countryside, using white phosphorus and the fragmentation and fission bombs supplied to them by the United States and NATO.

That’s why we’re turning to you today, especially through the Women’s International Democratic Federation (WIDF), to ask for more active solidarity with your Lebanese, Palestinian, and Syrian sisters in danger.

Help us put an end to the Zionist aggression against our country and our people.

Long live the union of the world’s women against war and the merchants of cannon.

Save our children and give future generations a world of equality and prosperity.

The Administrative Committee of the Equality-Wardah Boutros

10th of November 2024

Liebe Genossinnen und Genossen, Genossinnen und Freunde

zwei Monate nach dem Angriffskrieg gegen den Libanon wird die Lage der libanesischen Frauen immer prekärer.

Frauen und Mädchen unter 15 Jahren machen mehr als die Hälfte der vertriebenen Libanesen aus dem Süden und der Bekaa-Region sowie den südlichen Vororten von Beirut aus, d.h. fast 800.000 Frauen, zusätzlich zu Hunderttausenden vertriebener Syrer.

Darüber hinaus wurden 600 Frauen und Mädchen bei den Bombardierungen getötet (einige von ihnen wurden in Stücke gerissen), ganz zu schweigen von den mehr als 5.000 Verletzten, von denen einige zu Behinderten wurden.

Die meisten der vertriebenen libanesischen und syrischen Frauen sind in Schulen, Zelten und anderen unhygienischen Orten zusammengepfercht, einige von ihnen schlafen sogar auf dem Boden.

Wie Sie wissen, verschlimmert sich die Lage, weil Netanjahu und seine Generäle sich weigern, den internationalen Forderungen nach einem Waffenstillstand nachzukommen, sondern im Gegenteil, wie im Gazastreifen, weiterhin Massaker an der Zivilbevölkerung verüben und Häuser und die umliegende Landschaft zerstören, wobei sie weißen Phosphor, Streubomben und Splitterbomben einsetzen, die von den USA und der NATO geliefert werden.

Deshalb wenden wir uns heute an Sie und vor allem an die Organisationen der Föderation der Demokratischen Fraueninternationale (FDIF), um Sie zu bitten, sich mit dem libanesischen Volk, den Frauen im Libanon und den im Libanon lebenden palästinensischen und syrischen Frauen zu solidarisieren, die in Gefahr sind, getötet zu werden.

Helfen Sie uns, der Aggression gegen unser Land und unser Volk ein endgültiges Ende zu setzen.

Es lebe die Einheit der weltweiten Frauenbewegung gegen Kriege und Waffenhändler.

Retten wir unsere Kinder und sichern wir den kommenden Generationen eine humane Gesellschaft, in der Gerechtigkeit und Wohlstand herrschen.

Vorstand der Musawah-Vereinigung – Wardah Boutros