Le mauvais film policier français en trois épreuves

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1945

Et on s’étonne après ça,

qu’il y ait des gosses qui deviennent des flics !

Avec Fernandel

Enregistré à la télé en 2006

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Ça c’était un bon film, juste pour comparer avec les merdes qu’on nous montre souvent à la télé maintenant, et qui se déroulent le plus souvent en trois épreuves successives :

Première épreuve : La découverte du mort. Si c’est une femme qui découvre le cadavre, il faut un cri. Difficile de faire encore plus mauvais que les téléfilms précédents. On attend le cri avec impatience, et on rigole de bon coeur quand il arrive.

Deuxième épreuve : Une personne tient une arme à la main, et les flics doivent la lui faire poser. Souvent, un policier montre l’exemple et pose son arme afin de pousser l’autre à poser la sienne aussi. Difficile de faire plus original que le mauvais téléfilm policier précédent.

Troisième épreuve : Éviter le suicide d’une personne. J’ai vu ça tellement de fois que j’espère que pour une fois la personne va vraiment se suicider pour échapper à la « justice ».

C’est décourageant. On a l’impression de voir toujours le même scénario. Le pire c’est que, souvent, il y a une quatrième épreuve :

Éviter que le « criminel » tue quelqu’un. Ainsi, souvent le « criminel » a déjà tué 4 ou 5 personnes qui ont violé sa petite amie, mais le vrai coupable, la personne qui a vraiment été à l’origine des viols est celui qui devait être tué en dernier, mais la police arrive toujours au dernier moment pour le sauver et envoyer en tôle celui qui devait venger à juste titre sa petite amie. Très frustrant !

Parfois, en plus, « on » ose nous faire la morale en nous disant qu’en fait c’est pas celui que le « criminel » voulait tuer qui est le vrai coupable, mais une autre personne. ET qu’il faut donc jamais se venger, ET toujours faire confiance en la « justice ».

Ils nous prennent vraiment pour des cons ? Ou bien on est obligés de le devenir afin de pouvoir trouver que leurs merdes, c’est génial ?

____________________________________________

Même les animaux absorbent de l’alcool depuis … avant même l’existence de l’homme !



La consommation d’alcool est fréquente dans la nature

Alors arrêtez de nous faire chier avec l’alcool et les diverses drogues. Ça fait partie de la vraie vie !

Selon les chercheurs, l’éthanol, naturellement présent dans la plupart des écosystèmes, pourrait être consommé de manière régulière par de nombreux animaux frugivores et nectarivores, apportant potentiellement des bénéfices insoupçonnés pour ces espèces.

Article : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1944

____________________________________________________

Contestation en Martinique – Le « R » arrêté ! vidéo 3’40

Répression en Martinique. Beau discours du « R ». vidéo en cliquant ci-dessous :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1934

____________________________________________

Amsterdam : Une organisation néerlandaise juive anti-sioniste accuse les supporters israéliens d’être responsables des émeutes . Ils scandaient : « Il n’y a pas d’école à Gaza parce qu’il n’y a plus d’enfants »

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1942

_________________________________________

GAZA – Des cadavres gisent dans les rues et les chiens les mangent

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1932

__________________________________________

ONU : les méthodes de guerre israéliennes contre la bande de Gaza sont compatibles avec un génocide

Un comité spécial des Nations Unies a affirmé jeudi 14 novembre 2024 que « les méthodes de guerre d’Israël contre la bande de Gaza sont « conformes aux caractéristiques d’un génocide », accusant « Israël d’utiliser la famine comme méthode de guerre ».

Article : http://mai68.org/spip3/spip.php?article1947

_____________________________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3