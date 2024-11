Compte tenu de l’énormité de la tâche à accomplir, Trump pourrait être incapable d’exécuter son plan annoncé d’organisation d’une mission de maintien de la paix de l’Occident et de l’OTAN en Ukraine à moins qu’il n’annonce l’implication directe des États-Unis dans ce projet, ce qu’il n’est pas prévu de faire.

Il a récemment été évalué que « l’horloge tourne pour que la Russie atteigne ses objectifs maximums dans le conflit ukrainien » après que le Wall Street Journal a rapporté que Trump prévoyait d’organiser une mission de maintien de la paix de l’Occident et de l’OTAN en Ukraine sans la participation des États-Unis afin de geler le conflit. C’est évidemment beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Voici ce qui peut contrebalancer ce scénario en le retardant suffisamment longtemps pour que la Russie puisse mettre fin au conflit selon ses propres conditions, ou en faisant complètement chavirer le plan de Trump :

1. Les Européens craignent une escalade cinétique directe avec la Russie

Les propos durs de la France au début de l’année sur une intervention conventionnelle dans le conflit et le refus ultérieur de la Pologne d’exclure sa participation masquent également la crainte des Européens d’une escalade cinétique directe avec la Russie. Trump devra exploiter magistralement l’influence des États-Unis sur eux et sur l’OTAN dans son ensemble afin de contraindre les partenaires européens de son pays à mettre leur sécurité en jeu en allant jusqu’au bout de ce plan risqué. Cela pourrait toujours se retourner contre vous, après tout, et déclencher par inadvertance la Troisième Guerre mondiale.

2. L’opinion publique polonaise est fortement opposée à cela

Il est difficile d’imaginer une mission de maintien de la paix de l’Occident et de l’OTAN en Ukraine sans la participation principale de la Pologne, mais l’opinion publique s’y oppose fortement après qu’un sondage réputé réalisé au cours de l’été a montré que 69 % des Polonais sont opposés à l’envoi de troupes dans ce pays voisin à quelque titre que ce soit. Au fur et à mesure que la méfiance mutuelle entre la Pologne et l’Ukraine s’aggrave, comme expliqué ici, ici et ici, cela deviendra très difficile à vendre, et les Polonais craignent d’être une fois de plus exploités par l’Occident sans rien obtenir du tout en retour.

3. La rhétorique antérieure de Trump sur l’article 5 n’inspire pas confiance

Un autre obstacle qui devra être surmonté est de regagner la confiance en Trump en raison de sa rhétorique antérieure sur l’article 5 après qu’il ait déclaré en février que les États-Unis ne protégeraient pas les membres de l’OTAN qui n’ont pas dépensé au moins 2 % de leur PIB pour la défense. Il a même menacé : « J’encouragerais [la Russie] à faire tout ce qu’elle veut. » Même si la plupart d’entre eux atteignent maintenant cet objectif, ils peuvent toujours craindre qu’il n’attache plus de conditions à l’Article 5, sur lequel ils compteront pour se défendre s’ils participent à cette mission.

4. On ne sait pas exactement ce que Trump ferait si la Russie frappait les troupes de l’OTAN

Trump devra également convaincre les membres de l’OTAN que sa réponse à la frappe de la Russie sur leurs troupes permettra d’équilibrer la ligne entre le respect des engagements perçus de l’article 5 et l’évitement d’une escalade qui pourrait dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Ils doivent également être sûrs qu’il ira jusqu’au bout et qu’il ne reculera pas. De plus, cela devrait être clairement communiqué à la Russie aussi, qu’il devra dissuader. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner n’importe où le long de cette séquence d’événements, donc son succès ne peut pas être tenu pour acquis.

5. L’OTAN n’est pas préparée à une guerre chaude non nucléaire prolongée avec la Russie

Même dans le scénario extrêmement improbable où ni la Russie ni les États-Unis n’auraient recours aux armes nucléaires en cas d’échanges cinétiques directs entre eux, l’OTAN ne serait pas préparée à mener une guerre chaude non nucléaire prolongée avec la Russie. Il est de loin en train de perdre la « course de la logistique », aucun progrès n’a été réalisé lors du dernier sommet de l’OTAN sur le « Schengen militaire » pour faciliter de tels mouvements vers l’Est, et le bloc ne dispose que de 5 % des défenses aériennes nécessaires pour se protéger. L’OTAN pourrait donc finalement perdre face à la Russie.

6. Une médiation externe pourrait conduire à une réduction de la mission de maintien de la paix

La Hongrie et l’Inde entretiennent d’excellentes relations avec la Russie et les États-Unis, il est donc possible qu’elles travaillent indépendamment ou conjointement à la médiation d’une mission de maintien de la paix réduite. Cela pourrait entraîner le déploiement de troupes occidentales à l’ouest du Dniepr, la démilitarisation par l’Ukraine de tout ce qu’elle contrôle encore à l’est des armes lourdes, et l’acceptation par la Russie de geler la ligne de contact. Un tel scénario a été largement discuté ici à la mi-mars. C’est peu probable, certes imparfait, mais néanmoins possible.

7. Les Européens prudents pourraient parier qu’il est préférable de simplement réduire leurs pertes

Quoi qu’il en soit, les six points précédents pourraient amener les Européens prudents à affirmer qu’il vaut mieux réduire leurs pertes et laisser tout se dérouler comme bon lui semble, sans risquer les conséquences que pourrait entraîner leur participation à une mission de maintien de la paix ukrainienne. Ce serait une défaite sans précédent pour l’Occident s’il permettait à la Russie de remporter une victoire maximale, mais la fatigue croissante ainsi que la peur de déclencher et de perdre par inadvertance la Troisième Guerre mondiale pourraient aboutir à ce résultat qui changerait le monde.

8. Une crise de la corde raide à la cubaine pourrait éclater avant la réinvestiture de Trump

Une autre possibilité est que les faucons anti-russes dans les bureaucraties militaires, diplomatiques et de renseignement permanentes des États-Unis (« État profond ») et/ou Zelensky provoquent une escalade majeure avec la Russie avant la réinvestiture de Trump par désespoir de l’empêcher de « vendre l’Ukraine » comme ils pourraient le voir. Si cela se produisait, alors Trump serait impuissant à influencer le cours des événements. Il n’aurait pas d’autre choix que d’hériter de l’issue, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de la Troisième Guerre mondiale ou d’un accord de paix peut-être déséquilibré.

9. Il y a une chance que la Russie remporte une victoire maximale avant cette date

Ce scénario est peu probable en raison de la forte probabilité que le point susmentionné se matérialise, en particulier sous la forme d’une intervention conventionnelle de l’OTAN pour au moins faire courir la Russie jusqu’au Dniepr, dans le cas où les lignes de front s’effondreraient avant la mi-janvier et que la Russie serait sur le point d’obtenir une victoire maximale. Même ainsi, il y a toujours une chance qu’elle soit évitée pour une raison quelconque, auquel cas il n’y aurait pas besoin de la mission de maintien de la paix de l’OTAN que Trump envisagerait.

10. Les guerres en Asie occidentale s’aggravent et deviennent la priorité immédiate de Trump

Et enfin, personne ne sait si les guerres en Asie occidentale pourraient s’aggraver et devenir ainsi la priorité immédiate de Trump lors de son retour au pouvoir, avec des arguments convaincants pour prédire qu’Israël et l’Iran pourraient comploter précisément ce scénario avant leurs intérêts respectifs. En bref, Israël pourrait vouloir appâter les États-Unis pour qu’ils l’aident à détruire l’Iran une fois pour toutes, tandis que l’Iran pourrait vouloir infliger un coup dévastateur aux intérêts régionaux américains pour se venger de l’assassinat de Soleimani par Trump.

———-