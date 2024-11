L’internationalisme actif de notre résistance populaire et ouvrière

Par Normand Bibeau

On ne jure plus à notre époque que par l’internationalisme (…) Le parti du prolétariat a le devoir d’autant plus impérieux d’opposer avec une clarté, une précision, une netteté absolue, l’internationalisme en actions contre l’internationalisme en paroles. https://les7duquebec.net/archives/295732 et Internationalisme « en action » ou internationalisme « en paroles » ? – les 7 du quebec.

« Il n’est qu’un seul internationalisme véritable : il consiste à travailler avec abnégation au développement du mouvement révolutionnaire de classe dans son propre pays, à soutenir par – l’information – l’analyse – la propagande – par la solidarité de classe, l’aide matérielle et par la grève, cette lutte de classe dans tous les pays sans exception… Lénine, Les tâches du prolétariat dans notre révolution. La situation dans l’Internationale socialiste, chap.16,1917».

Dans chaque pays, la classe capitaliste et ses propagandistes stipendiés, larbins politiciens et idéologues bourgeois, s’affairent frénétiquement à détourner l’argent des impôts et des taxes volées au prolétariat et aux classes laborieuses pour les détourner des programmes sociaux acquis par les luttes populaires pour les affecter au réarmement, à l’économie de guerre, à s’enrichir et à mettre en place les conditions guerrières pour la destruction de marchandises, tant humaines que matérielles, engendrée par l’anarchie et le gaspillage de la production capitaliste.

Tous les prolétaires et les masses laborieuses constatent à chaque instant l’apparition de campements d’itinérants dans leur ville, assistent à l’allongement des listes d’attente dans les hôpitaux, à la dégradation des conditions d’enseignement, à l’inflation galopante, à leur paupérisation accélérée et comble d’ignominie et d’abjection, au génocide d’un peuple tout entier sous les bombes, les privations, la maladie, la famine et toutes les infamies imaginables perpétrés aux vues et aux sues de tous, avec la complicité active de leur propre gouvernement bourgeois et la promotion des médias mainstream.

La propagande de la bourgeoisie par son étalage décomplexé de la misère humaine et du génocide des Arabes palestiniens et libanais s’emploie activement à désensibiliser l’opinion publique aux horreurs de la misère et de la guerre, à faire accepter le meurtre de milliers de poupons, d’enfants, de femmes, de vieillards désarmés sous les bombes et les bombardements comme tolérable, comme si l’inhumanité était normale.

Les médias mainstream et les politiciens bourgeois poussent l’ignominie jusqu’à déformer la vérité au point d’accuser les victimes d’être les agresseurs, d’accuser d’antisémitisme ceux-là même qui défendent les vrais sémites contre leurs meurtriers génocidaires sionistes et nazis.

L’opinion publique subit un matraquage idéologique sans précédent afin de l’abrutir et lui faire accepter qu’assassiner des enfants, des femmes et des vieillards sans défense est justifiable, même les fascistes et les nazis, au pire moment de leurs monstruosités génocidaires, n’ont jamais osé faire pareille propagande, ils mentaient et cachaient leurs crimes abominables…les nazis israéliens s’en vantent effrontément. https://les7duquebec.net/archives/295872 et La déconfiture du complexe industriel médiatique bourgeois – la dégénérescence morale du Capital (Ricardo) – les 7 du quebec

Dans chaque pays, les révolutionnaires prolétariens doivent prendre la direction des luttes quotidiennes des masses laborieuses pour combattre le détournement des deniers publics vers l’économie de guerre.

Ils doivent inlassablement dénoncer qu’un seul dollar soit gaspiller pour construire des canons, que l’argent public doit servir à construire des logements sociaux, des écoles, des hôpitaux, des hospices pour les aînés, améliorer les conditions de vie des travailleurs. Non au 2 pour cent du budget gouvernemental gaspiller pour l’armement.

Ainsi, il ne s’agit pas d’être «pacifistes», mais d’être partisan prolétaire contre la guerre en combattant le fait qu’un seul dollar soit gaspillé pour l’armement de l’armée des riches. Comment peut-on tolérer que des citoyens canadiens vivent sous la tente à Montréal en hiver alors que le gouvernement Trudeau gaspille les deniers publics pour la guerre en Ukraine, pour soutenir les ukronazis, et pour soutenir l’Holocauste arabe en Palestine et au Liban ?

Déjà le prolétariat mondial a exprimé son opposition à la guerre en congédiant le gouvernement militariste britannique et maintenant américain. Il s’apprête à congédier le gouvernement Scholtz en Allemagne et Trudeau au Canada, ce gouvernement qui après avoir ovationné au parlement un ukronazi de la WAFFEN-SS Galicie pour sa plus grande honte (Le rôle du gouvernement laquais canadien dans la guerre de proxy en Ukraine – les 7 du quebec), viens de soutenir les hooligans sionazis israéliens «ce peuple réactionnaire tout entier», qui viennent de se livrer au pogrom d’Arabes en plein Amsterdam avec la protection du gouvernement fasciste néerlandais et de sa police réactionnaire. « Le peuple israélien réactionnaire tout entier » aurait écrit F. Engels – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/295381

Inexorablement, si le prolétariat de chaque pays, sous la direction de son avant-garde révolutionnaire internationaliste combat fermement et résolument les politiques capitalistes de militarisation de l’économie, une révolution prolétarienne en résultera, car la bourgeoisie lui imposera le plein poids de sa dictature barbare et féroce…comme on peut l’observer présentement à travers le monde.

