Le Yémen, une équation incontournable du pouvoir régional du fait de son engagement dans la guerre de Gaza

Ce texte est publié en partenariat avec www.madaniya.info.

Le dossier "Gaza, un an après", en cinq volets est co-publié en partenariat avec l'École Populaire de Philosophie et des Sciences sociales (Alger)

https://ecolepopulairedephilosophie.com/

https://www.madaniya.info/ consacre un dossier en deux volets à deux pays du Moyen Orient, aux antipodes l’un de l’autre dans la guerre israélienne de Gaza,

– La Turquie, qui dispose de la plus importante armée terrestre de l’Otan, réduite à un rôle de comparse du fait de sa duplicité .

-Le Yémen, le plus pauvre pays arabe, vainqueur d’une coalition pétro monarchique et désormais une équation incontournable du pouvoir décisionnaire régional du fait de son engagement actif dans la guerre anti-israélienne par solidarité avec les Palestiniens.

Le Yémen, une équation incontournable du pouvoir décisionnaire régional du fait de son engagement dans la guerre de Gaza.

Le Yémen, une reproduction miniature de Gaza ; Une répétition générale avant terme de la Guerre de Gaza.

En proie à une agression pétro monarchique depuis 2015, en superposition à un blocus, tant terrestre de la part des pétromonarchies, que naval de la part de la Vème flotte américaine dont le point d’ancrage est à Manama, le Yémen a été une reproduction miniature de Gaza. La répétition générale avant terme de la guerre de Gaza de 2023-2024

En dépit de la considérable disproportion des forces et la destruction systématique des infrastructures du Yémen par l’aviation saoudienne, à l’instar des Israéliens à Gaza, les Houthistes ont tenu la dragée haute à leurs adversaires, infligeant des dégâts aux centres vitaux de l’économie de leurs adversaires, l’ARAMCO saoudienne et les installations pétrolières d’Abou Dhabi, à l’instar du Hamas contre Israël.

Si contre Gaza, les Américains ont dépêché en Israël une task force de 2.000 soldats pour protéger le périmètre du centre nucléaire de Dimona et du Centre d’espionnage électronique d’Ourim, les Britanniques ont, eux, aménagé au Yémen, un important centre d’espionnage électronique pour le décryptage des communications des Houthistes à la suite d’une série de revers des forces pro monarchiques en Août et Septembre 2021, culminant avec la chute du fief d’Al Qaida au Yémen, dans la district d’Al Bayda, désigné habituellement de Tora Bora yéménite.

Le centre d’espionnage britannique a été édifié dans le district d’Al-Mahra, situé au sud de la Péninsule arabique à la frontière du Dhofar (Sultanat d’Oman). Al-Mahra est une zone convoitée par l’Arabie saoudite et le sultanat d’Oman. Les Britanniques ont aménagé ce centre, en septembre 2021, à la suite de l’attaque du pétrolier israélien Mercer Street dans la mer d’Oman. Un tanker géré par le milliardaire israélien Eyal Ofer. Le centre a pour mission le décryptage, non seulement des communications des Houthistes, mais également les communications maritimes de cette zone hautement stratégique à l’intersection de la Mer Rouge, du Golfe d’Aden de l’Océan indien et du Golfe persique.

Les Britanniques ont établi un périmètre de sécurité autour de cette base le long des rivages du district, interdisant la pêche aux riverains, suscitant le mécontentement de la population privée d’une source de revenus.

L’aménagement de cette base britannique vient en complément du dispositif occidental de Djibouti, qui constitue un véritable carrefour de câbles sous-marins, le «point de chute des câbles sous-marins d’interconnexion entre l’Europe, le Moyen Orient, l’Asie et l’Afrique». Doté de 8 câbles sous-marins, Djibouti est le quatrième État le plus connecté du continent africain. Depuis 2013, il abrite le premier Data Center de la région. Aujourd’hui, le pays se rêve en hub numérique régional.

Victorieux de leurs adversaires coalisés, les Houthistes se sont néanmoins engagés depuis l’opération «Déluge Al Aqsa», en octobre 2023, dans une guerre contre Israël en solidarité avec le Hamas palestinien, perturbant le trafic maritime international dans une zone qui constitue une veine jugulaire du système énergétique mondial.

Une promenade de santé qui vire au cauchemar

Le Yémen sert habituellement de balise de sécurité à l’Arabie saoudite sur son flanc sud, une fonction identique à celle de Bahreïn sur son flanc nord, au point que pour sécuriser son trône, la dynastie wahhabite est intervenue militairement dans ces deux pays aux premières lueurs du printemps arabe, pour mater, en Février 2011, le soulèvement populaire de Manama et faire refluer le soulèvement populaire arabe vers les pays à structure républicaine de la rive méditerranéenne (Libye, Syrie), puis contre le Yémen afin de terrasser l’hydre houthiste du Yémen à l’aide de son syndicat pétro monarchique et des ses pays satellites.

Pendant trente-cinq ans de 1960 à 1995, l’Arabie saoudite a ainsi exercé une emprise totale sur la vie politique du Yémen, aussi bien sous la mandature d’Ali Abdallah Saleh que de ses prédécesseurs, notamment le colonel Ibrahim Al Hamdi, qu’elle fera assassiner, au point de s’opposer à la constitution d’un ministère de la défense pour pouvoir effectuer des subventions directes tant aux forces armées yéménites qu’aux grandes confédérations tribales.

Le baptême de feu du Roi Salmane Ben Abdel Aziz au Yémen, le 25 Mars 2015, deux mois après son accession au trône, se voulait une démonstration de force et de vigueur du monarque, au terme de dix ans de léthargie induite par son prédécesseur le nonagénaire Abdallah.

Œuvre de son fils, le prince héritier Mohammad Ben Salmane, l’expédition punitive de ce monarque octogénaire, de surcroît pâtissant d’une maladie handicapante (Alzheimer), contre le plus pauvre pays arabe, a tourné au cauchemar. La promenade de santé a viré au voyage au bout de l’enfer.

Le souverain, prudent, avait pourtant pris toutes les précautions : Pour la première guerre frontale de la dynastie wahhabite depuis la fondation du Royaume il y a près d’un siècle, une coalition de sept pays avait été mise sur pied alignant 150. 000 soldats et 1.500 avions. Une task force secondée par des mercenaires des compagnies militaires privées du type Blackwater de sinistre mémoire et la connivence tacite des «Grandes Démocraties Occidentales».

Le châtiment se devait être exemplaire et dissuader quiconque se dresserait contre l’hégémonie saoudienne dans la zone, particulièrement les Houthistes, secte schismatique de l’Islam orthodoxe sunnite, d’autant que la dynastie wahhabite considère comme sa chasse gardée absolue, son sas de sécurité, le Yémen, ce pays situé à la droite (Yamine) sur le chemin de La Mecque, selon sa signification étymologique.

De 2015 à 2023, le bilan des pertes yéménites est lourd : 150 000 personnes tuées, plus de 227 000 Yéménites ont également péri à cause de la famine et du manque de soins de santé pendant la guerre. La crise humanitaire se poursuit encore aujourd’hui.

L’expédition punitive pétro monarchique –«La tempête de la fermeté»– s’est pourtant révélée catastrophique, malgré le blocus naval de la Ve flotte américaine de la zone (Golfe persique-Océan Indien), en dépit du puissant coup de main de la France à un mini-débarquement de troupes loyalistes à Aden, depuis la base militaire française de Djibouti. Malgré l’encadrement français des troupes saoudiennes assuré par le contingent de la Légion Étrangère stationné sur la base française d’Abou Dhabi, «Zayed Military City». Malgré l’aménagement d’une base arrière saoudienne dans la ville portuaire d’Assab (Érythrée), sur la Mer Rouge, pour le recrutement et la formation des cadres de l’armée loyaliste pro-saoudienne.

Mais la solidarité avec le combat palestinien n’est pas l’unique motivation des Houthistes.

Des enjeux stratégiques du Golfe arabo persique et du Détroit d’Ormuz

Le Golfe arabo-persique, un des principaux ravitailleurs du système énergétique mondial, sert en même temps de gigantesque base militaire flottante de l’armée américaine, qui s’y ravitaille à profusion, à domicile, à des prix défiants toute concurrence, auprès de ses protégés pétromonarchies. Tous, à des degrés divers, y paient leur tribut, accordant sans états d’âme, des facilités à leur protecteur. La zone est, en effet, couverte d’un réseau de bases aéronavales anglo-saxonnes et françaises, le plus dense du monde

Voie d’eau d’un millier de km de long et dont la largeur avoisine 50 km dans sa partie la plus resserrée, le Golfe est une zone de jonction entre le Monde arabe et le Monde perse, entre le sunnisme et le chiisme, les deux grands rameaux de l’Islam.

Elle borde l’Iran, qui se veut le fer de lance de la Révolution islamique, l’Irak, qui s’est longtemps présenté comme la sentinelle avancée du flanc oriental du Monde arabe, ainsi que six monarchies pétrolières de constitution récente, faiblement peuplées et vulnérables, mais dont la production de brut vient au premier rang du monde.

C’est aussi une zone intermédiaire entre l’Europe, dont elle est le premier fournisseur de pétrole, et l’Asie, qui seraient les premières touchées par une éventuelle interruption du trafic maritime. Le Golfe soutient, enfin, selon les stratèges occidentaux, le fameux «arc de l’islam» de la confrontation dans le tiers-monde, qui va de l’Afghanistan à l’Angola en passant par la Corne de l’Afrique.

La plus forte armada de l’après Vietnam y était concentrée durant la guerre irako-iranienne (1979-1989). Pas moins de 70 navires, avec au total 30.000 hommes, appartenant aux flottes de guerre américaine, soviétique, française et britannique croisaient dans les eaux du Golfe, le détroit d’Ormuz, la mer d’Arabie et le nord de l’Océan indien. A cette armada s’ajoutaient les flottes consacrées à la défense côtière des pays de la région.

Lors de l’extension du conflit irako-iranien, à la suite de la décision de l’Irak de décréter une «zone d’exclusion maritime», 540 bâtiments (pétroliers, cargos) ont été coulés ou endommagés -soit près double du tonnage coulé pendant la 2me Guerre mondiale (1939-1945), transformant cette voie d’eau en un gigantesque cimetière marin.

Une fermeture totale du Détroit d’Ormuz, par où transitent 90 pour cent du pétrole produit par le Golfe, priverait l’Occident du quart de sa consommation quotidienne d’énergie. Vingt mille navires empruntent cette autoroute maritime chaque année, transportant le tiers du ravitaillement énergétique de l’Europe.

La flotte américaine a installé à Manama (Bahreïn), le quartier général de la Vème flotte, en charge de l’Océan Indien. Elle dispose en outre de facilités à l’île de Masirah (Sultanat d’Oman), ainsi que sur la rive africaine de l’Océan indien, à Berbera (Somalie), à Mombasa (Kenya) et dans l’île britannique de Diégo Garcia.

Signe de l’importance stratégique de la zone, le Royaume Uni, du temps du protectorat britannique sur l’Arabie du sud avait fait du port d’Aden, la grande ville du sud Yémen, la place forte de la présence britannique à l’Est de Suez pour la sécurisation de la route des Indes.

La militarisation des voies maritimes figure d’ailleurs parmi les objectifs de Washington dans cette zone de non droit absolu qui relie la Méditerranée à l’Asie du Sud-est et à l’Extrême-Orient par le canal de Suez, la mer Rouge et le golfe d’Aden. Dans ce périmètre hautement stratégique, les Etats Unis ont procédé au plus important déploiement militaire hors du territoire national, en temps de paix.

Le Monde arabe regroupe trois des principales voies de navigation transocéaniques, mais n’en contrôle aucune. Le détroit de Gibraltar, qui assure la jonction entre l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée, est sous observation de la base anglaise située sur le promontoire de Gibraltar, une enclave située sur le territoire de l’Espagne.

La jonction Méditerranée-Mer Rouge est sous le contrôle des bases anglaises situées aux deux extrémités du Canal de Suez (les bases de Dhekelia et d’Akrotiri (Chypre) et la base de Masirah (Sultanat d’Oman).

Enfin, le passage golfe arabo persique Océan indien est sous l’étroit contrôle du chapelet de bases de l’Otan : le camp franco-américain de Djibouti, la base aéronavale française d’Abou Dhabi, le QG du CENTCOM du Qatar, et la base aéronavale américaine de Diego Garcia.

En vertu du principe de la liberté de navigation, la totalité des voies de passage transocéaniques, à l’exception du Détroit de Béring, sont sous contrôle de l’Occident. Du Détroit de Gibraltar au Détroit du Bosphore, au Détroit des Dardanelles, au Détroit de Malacca, au détroit d’Ormuz.

Si la Chine a réussi à contourner ce goulot d’étranglement en développant sa «stratégie du collier de perles» par l’aménagement d’un chapelet de ports amis le long de ses voies de ravitaillement, du Sri Lanka à l’Afrique orientale, à l’Europe avec la zone franche du Pirée, de même que la Russie avec Tartous et Banias, sur la côte syrienne de la Méditerranée, cela n’a pas été le cas pour le monde arabe. Au-delà de la mise au pas de ce pays récalcitrants à l’hégémonie occidentale, l’épreuve de force sous-tend en complément une opération de contournement du détroit d’Ormuz par substitution de la voie terrestre à la voie maritime du transport des hydrocarbures du Golfe vers l’Europe, via les ports méditerranéens de la Turquie, à travers le projet TAP, l’oléoduc trans-anatolien chargé d’acheminer vers l’Europe la production de brut des pétromonarchies et de l’Irak.

Le développement de la capacité de l’oléoduc de l‘ancienne IPC (Irak Petroleum Cy) des champs pétroliers du nord de l’Irak vers le terminal syrien de Banias figure également dans les projets des pétroliers, dans l’hypothèse de la chute du régime syrien, réduisant ainsi la trop grande dépendance de l’Europe occidentale vis-à-vis des hydrocarbures de l’Algérie et de la Russie, deux pays hors de la sphère de l’Alliance Atlantique. Un impératif au regard de l’évolution du trafic maritime mondial : sur les vingt plus grands ports porte-conteneurs du Monde, treize se trouvent en Asie, un continent qui assurera, en l’an 2020, plus de la moitié des productions mondiales.

Dans la perspective d’une épreuve de force, les Etats-Unis ont parachevé un nouveau système radar au Qatar en complément de ceux déjà installés en Israël et en Turquie pour former un vaste arc régional de défense antimissile.

Près de 80 ans après leur indépendance, les pays arabes demeurent sous contrôle. Sous couvert du principe de la liberté de navigation couve une mise sous tutelle drastique du monde arabe et de ses gisements pétroliers.

Il en va de la navigation comme du Droit l’autodétermination, qui confère bizarrement l’indépendance au Kosovo et au Sud Soudan, mais pas à la Palestine ou au Sahara occidental, réduisant ce principe à une variable d’ajustement conjoncturel.

L’empire maritime d’Abou Dhabi

Sous l’impulsion de son président, Mohamad Ben Zayed, les Emirats Arabes Unis ont mené depuis près de dix ans une diplomatie des ports et de la canonnière, du Yémen à la Corne de l’Afrique, cherchant à étendre leur emprise jusque dans l’océan Indien. Si Abou Dhabi se plaint des visées expansionnistes de l’Iran, reprochant à Téhéran son annexion du temps du Chah d’Iran de trois ilots du golfe arabo-persique (l’île d’Abou Moussa et la grande et la petite Tomb), il n’a pas hésité, lui non plus, à annexer l’Île yéménite de Socotra, à l’entrée du Golfe d’Aden.

La présence israélienne en Mer Rouge

Mais au-delà de la solidarité avec les Palestiniens, l’engagement des Houthistes dans la guerre contre Israël répond à un objectif stratégique : desserrer l’étau qui enserre le Yémen tant par l’OTAN que par Israël.

Israël a considérablement renforcé sa présence en Mer rouge pour contrer l’Iran. La marine israélienne est présente dans la zone dans des ports en Erythrée, et de petites unités navales dans l’archipel de Dahlak et à Massawa, et un poste d’écoute sur le Mont Amba Sawara. « La présence d’Israël en Erythrée est très centrée et précise, impliquant des collectes de renseignements en mer Rouge et surveillant les activités iraniennes », soutient Stratfor, la firme de consultance stratégique américaine.

En superposition, Israël et les Emirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations diplomatiques en 2020, ont signé un accord « historique » de libre-échange, le premier du genre entre l’Etat hébreu et un pays arabe.

Dubaï et Bahreïn ont d’ailleurs discrètement contribué à alléger le blocus maritime qui frappe Israël depuis la décision des Houthistes du Yémen d’empêcher le ravitaillement du port d’Eilat. Les cargos à destination d’Israël déchargent leur cargaison à Manama et Dubaï pour y être acheminée par camions vers l’Etat Hébreu.

Et Dubaï Port Authority (DPA), la compagnie de gestion des ports DP World de Dubaï, s’est associée à un groupe israélien pour soumissionner pour l’un des deux principaux ports d’Israël et étudier l’ouverture d’une ligne de navigation directe entre les deux États du Moyen-Orient. La société publique de DP World, qui exploite des ports de Hong Kong à Buenos Aires, a signé une série d’accords avec la Dover Tower israélienne, notamment une offre conjointe pour la privatisation du port de Haïfa sur la Méditerranée, l’un des deux principaux terminaux maritimes d’Israël : Les ports d’Ashdod et de Haïfa sont ciblés. DPA est en outre présente en Afrique notamment au Sénégal et Abou Dhabi a entrepris une colonisation économique rampante de l’Afrique.

Pour aller plus loin sur ce thème cf, ce lien : https://www.madaniya.info/2020/11/15/abou-dhabi-vers-une-colonisation-economique-de-lafrique/

Israël a justifié sa présence en Mer rouge par le fait que la prise du pouvoir par les Houthistes aurait pour conséquence immédiate d’encourager le trafic d’armes de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, via la péninsule égyptienne du Sinaï. Pendant des années, les armes iraniennes destinées à cette enclave, soumise à un blocus israélien, ont transité par le Soudan. Mais les autorités soudanaises, à la suite de plusieurs attaques de drones attribuées à Israël contre des convois d’armes, ont refusé que les Iraniens ouvrent une base permanente sur leur territoire.

Les Houthistes ont donc un vieux compte à régler avec Israël en raison de ses interventions secrètes répétées dans la guerre civile au Yémen, qui remonte à la décennie 1960, du fait de la grande importance que revêt ce pays aux yeux des stratèges israéliens en tant que débouché d’Israël vers l’océan Indien et l’Extrême-Orient.

La vassalité est si bien intériorisée qu’ Abou Dhabi s’est même appliqué à contraindre le Yémen à normaliser ses relations avec Israël bien avant la conclusion du «pacte d’Abraham» dans la première décennie du XXI me siècle, du temps du président Ali Abdallah Saleh, au point que l’agression pétro monarchique contre le plus pauvre pays arabe est apparue rétrospectivement comme une tentative de mettre au pas ce pays récalcitrant, considéré comme un carrefour stratégique majeur de la navigation maritime internationale.