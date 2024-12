NON AUX LINKY, GAZPAR & Cie

APPEL À REFUSER LES COMPTEURS COMMUNICANTS !

Il ne s’agit pas de revenir à l’âge de pierre ;

Quoiqu’en lisant Marshall Sahlins on pourra réviser son jugement sur les sociétés dites primitives ► “Âge de pierre, âge d’abondance – L’économie des sociétés primitives” (Éditions Gallimard, 1976, 1ère édition en anglais, 1972) Préfacé par l’anthropologue anarchiste Pierre Clastres et en version PDF N°8 de 21 pages ► ICI.

En refusant tout progrès technologique, mais plutôt de mettre notre technologie au service de nos sociétés modernes et non pas au service d’accapareurs, de parasites et de criminels usurpateurs ! Nuance, et de taille !

Car nous savons maintenant que tous ces compteurs communicants installés à marche forcée par toutes ces sociétés d’État & Co. suivent l’AGENDA21, prélude aux Smart-Cities et là ; Bienvenu-e-s à Gattaca…

ENEDIS VOUS INFORME DÈS MAINTENANT !

Bonjour Madame De La Konne,

Le compteur Linky™ va bientôt remplacer le compteur électrique de votre logement

Enedis va vous envoyer un courrier qui détaillera les modalités d’installation du compteur.

Quelques semaines après cette installation, le compteur Linky™ communiquera votre consommation d’électricité à Enedis, qui nous la transmettra pour établir votre facture.

Vous pourrez alors bénéficier de ces avantages :

Des démarches toujours plus faciles

Par exemple, vous pouvez changer la puissance de votre contrat à distance, sans le déplacement d’un technicien d’Enedis

Une facturation au plus juste

Fini les estimations, votre facture est calculée avec le relevé de votre consommation.

Un accompagnement d’EDF toujours plus personnalisé

Suivi de votre budget, réduction de votre consommation, vous pouvez retrouver tous nos conseils pour réaliser des économies d’énergie sur edf.fr et l’appli EDF & MOI.

EDF reste à vos côtés pour vous accompagner et répondre à vos questions.

VERSION PDF DU MAIL RÉEL ENVOYÉ PAR ENEDIS POUR PREUVE !

Consultez les dossiers STOP LINKY du site Les Moutons Enragés qui est à la pointe sur ce sujet, ainsi que le site de Stéphane Lhomme STOP LINKY GAZPAR ET EAU qui envisage de programmer une journée de REFUS DU LINKY ;

Bonjour,

réunis le jeudi 19 juillet, les collectifs anti-Linky de Charente-Maritime ont décidé d’organiser une manifestation régionale à Rochefort le SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

et ils suggèrent aux collectifs des autres départements et régions, si bien sûr ils le souhaitent, de manifester aussi ce jour là de façon à faire du 6 octobre prochain une grande journée nationale de manifestations anti-Linky…

Chaque collectifs, département, région étant bien sur totalement libre de ses modalités d’action, de ses mots d’ordre, de sa communication, etc : la décentralisation et l’autonomie font la force du mouvement anti-linky…

▼▼

N’attendons pas que les grilles du N.O.M. se referment sur nos tronches !

Parce que l’enfumage est à son comble et à tous les étages !

De Source Anonyme ;

Compteur intelligent de gaz GNM G4J pour petits consommateurs ICI

SagemCom construit les compteurs intelligents Gazpar, Linky, et les autres petits compteurs de gaz intelligents GNM G4J : » Après Gazpar, Linky, Sagemcom devient un fournisseur clé des compteurs communicants ; Début 2014, Sagemcom a été sélectionné par GRDF pour fournir 4,7 millions de compteurs Gazpar sur les 11 millions d’appareils que le distributeur de gaz prévoit de déployer entre 2015 et 2019. En entrant aussi sur le marché du Linky, il atteint des volumes suffisants pour justifier le lancement d’une production en France. » LÀ

: » Après Gazpar, Linky, Sagemcom devient un fournisseur clé des compteurs communicants ; Début 2014, Sagemcom a été sélectionné par GRDF pour fournir 4,7 millions de compteurs Gazpar sur les 11 millions d’appareils que le distributeur de gaz prévoit de déployer entre 2015 et 2019. En entrant aussi sur le marché du Linky, il atteint des volumes suffisants pour justifier le lancement d’une production en France. » LÀ En plus de fabriquer les compteurs intelligents de Gaz, SagemCom fabrique les boitiers électroniques pour l’armée de terre française. « La Délégation Générale pour l’Armement (DGA) a octroyé à Sagem un contrat de 796 Millions d’Euros dans le cadre du programme « FELIN » (Fantassins à Equipements et Liaisons Intégrées) destiné à équiper l’Armée de Terre française. ICI

En effet ; GRDF et SagemCom ont mis au point un nouveau compteur intelligent de gaz destinés pour les petits consommateurs destinés mesure du GPL qui est fabriqué par SagemCom et installé par GRDF : Le nom de compteur de gaz intelligent est : compteur de gaz GNM G4J composé d’un bloc électronique et radio assurant les fonctions de communication et de données de comptage fabriqués par SC AEM SA Timisoara

Le bloc électronique et radio est fabriqué par SagemCom Energy&Telecom SAS. Il se présente sous la forme d’un boitier orange assemblé sur le compteur de gaz GNM G4J présentant une cible NFC en face avant ( la NFC est une technologie reposant sur la communication sans contact) ; Mieux, ou pire ► Si la RFID et la NFC sont deux technologies reposant sur la même idée –communication sans contact– elles restent cependant différentes à un certain point. LÀ

Comme quoi ce n’est pas d’hier qu’ils se préparent, hein ?

▼

…Et puisqu’ils nous éteignent quand ils veulent !

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION = ACTIONS COLLECTIVES HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS OBSOLÈTES



Et dès maintenant ; Et c’est surtout hors réseaux sociaux, car on sait tout de la dangerosité totale de Fesse de Bouc, et de Gogole qui est rendu au stade de quasi monopole. Comme en France, Orange/France Télécom, est propriétaire de la totalité du réseau cuivré, et a encore le monopole sur les créations de ligne. C’est d’ailleurs pourquoi, lors de la dernière présidentielle, Macron a pu adresser son message à voter pour lui, tous abonnés confondus même aux personnes sur liste rouge !

Saisissons cette opportunité de nous coordonner en refusant les compteurs communicants et appelons à un BOYCOTT TOTAL par une ;



Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

Il nous faut créer une société parallèle, celle des associations libres fédérées, boycotter le système et institutions de manière exponentielle au nombre de gens rejoignant les associations libres… À un moment donné, la désobéissance civile, donc la confrontation avec l’État sera inévitable, mais si les gens, nous, la minorité, faisons tourner la société déjà localement en ignorant l’État et le système politico-économique qui nous sont imposés, l’obsolescence de ces entités ne fera que croitre et elles tomberont quasiment d’elles-mêmes ou avec un petit coup d’épaule « non-violent ».

Et nous pouvons, nous, la minorité, puisque la majorité n’est pas à convaincre ;

Ignorer le Système ► Créer les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchir et agir en une praxis commune ► Extraire le sublime de l’ANCIEN et l’adapter au NEUF càd au monde d’aujourd’hui

N’attendons pas d’être à 2cm du mur et surtout de s’écraser le nez dessus pour se dire, que peut-être il serait temps de se sortir les doigts du nez…



AGISSONS DÈS MAINTENANT, ENSEMBLE, EN DISANT NON AUX LINKY, GAZPAR & Cie