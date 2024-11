L’élection de Trump à la gouverne de l’État hégémonique américain brasse les cartes du conflit mondial

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Trump, l’agent orange en colère face au désastre en Ukraine



Trump et sa clique de capitalistes pensent que l’histoire politique commence avec eux et que leur désir de domination deviendra réalité à partir du moment ou ils mettront le poing sur la table et brandiront des menaces contre tous ceux et celles qui leur résistent.

Les capitalistes russes connaissent bien ces rugissements de tigre en papier des américains et des Européens…notamment, depuis le désastre du proxy ukrainien.

Depuis le 24 février 2022, ces va-t’en guerre et leurs médias mainstream s’époumonent en discours démagogiques. Ainsi, dès le début des hostilités, ils clamaient que l’armée des ukronazis équipée, dirigée, entraînée et financée par les puissances impérialistes occidentales ne ferait qu’une bouchée de l’armée Rouge incompétente, mal encadrée, mal entraînée et équipée de matériel de la Seconde Guerre mondiale…

À lire les rapports des médias mainstream occidentaux, les Russes après avoir tenté d’envahir l’Ukraine avaient dû s’enfuir en débandade, laissant 20,000 soldats sur les rives du Dniepr, en somme, un massacre de «haute intensité» et un prélude à l’extermination de l’armée russe, son expulsion d’Ukraine et de Crimée, le renversement du gouvernement Poutine, sa comparution à la Cour pénale internationale et son exécution par pendaison, comme Saddam Hussein, et le démembrement complet de la Russie et le pillage de cette nouvelle colonie par le soi-disant «Occident collectif», bref, un scénario digne d’Hollywood. Cependant, les faits sont têtus et la réalité a révélé un tout autre récit…ce qu’en réalité les stratèges du Pentagone avaient anticipé.

Ainsi, en Ukraine il fallait qu’ils soient des «experts» militaires idiots ou plutôt de parfaits menteurs patentés et stipendiés pour oser prétendre qu’avec un corps expéditionnaire de 162,000 soldats d’une armée de «bras cassés», la Russie pouvait prétendre conquérir un territoire de 576,450 km2, soit 35 soldats russes par km2 face à une armée ukrainienne de 350,000 soldats, soit 1,647 soldats ukrainiens au km2 et une population de 37 millions d’habitants, soit 64,2 habitants au km2 à maîtriser. S’il fallait en croire ces «experts» patentés, l’État-major russe aurait été carrément fou.

Le récit hollywoodien visait deux objectifs complémentaires

Aucun géopoliticien occidental ou oriental n’a cru un seul instant à ce scénario catastrophe hollywoodien à la «Saddam Hussein». L’immense Russie n’est pas comparable à l’Irak; l’armée de fantassins de Saddam, n’est pas comparable à la formidable armée Rouge, ses millions de soldats et ses 2000 ogives nucléaires à têtes multiples, sa flotte de sous-marins nucléaires et ses milliers de vecteurs hypersoniques. Le but du récit hollywoodien était double: d’une part, calmer les craintes des populations occidentales devant cette guerre téméraire contre l’ours russe et son alliée le dragon chinois. D’autre part, après la mise en échec inévitable de l’armée ukrainienne et l’effondrement du gouvernement ukrainien fantoche, promouvoir une campagne de militarisation des économies – des pays de l’OTAN soi-disant sous armées et sous-financés – (la fameuse «Règle» du 2% du budget national lourdement déficitaire doit être consacrée à l’armée et à la guerre). Nous en sommes là aujourd’hui.

Deux années de magouille diplomatique et de mensonges étatiques

Après l’opération expéditionnaire russe sur Kiev et l’entente d’Istanbul de mars 2022, le corps expéditionnaire russe s’est retiré de Kiev en signe de bonne foi. Les Ukrainiens, sous la dictée des U$A/U€/OTAN par la bouche de Bojo Johnson, ont renié leurs paraphes et contre-attaqué le corps expéditionnaire russe qui s’est replié en bon ordre au-delà du Dniepr, dans le Donbass.

Puis ce fut Marioupol et la conquête de la mer d’Azov; la centrale nucléaire de Zaporihzhia; Soledar et Avdiivka; la banqueroute de la «contre-attaque ukronazi de l’été 2023»; Ougledar, bientôt Prokrovsk et tout l’oblast de Donetsk. Pourquoi les séparatistes ukrainiens et leurs alliés russes s’arrêteraient-ils alors qu’ils s’approchent de leurs objectifs: dénazifier l’Ukraine en tuant, estropiant, blessant, faisant s’exiler les forces vives ukrainiennes et en ruinant son économie, la transformant en une mine d’or de subventions pour la mafia militaire occidentale, et en une base d’attaque pour forger le LEBENSRAUM 2.0 qui est devenue une immense hypothèque pour «l’Occident collectif» pour les 20 prochaines années…

Les oligarques russes et leurs alliés connaissent la nature perfide et vile «du monde gouverné par des règles» des puissances impériales occidentales:

Θ-Trahison des ententes tacites de ne pas étendre l’OTAN vers l’Est à la dissolution de l’URSS et du pacte de Varsovie (1991);

Θ-coup d’État de «couleurs» dans les zones d’influence de la puissance impérialiste russe;

Θ-coup d’État de l’Euromaïdan en 2014 et épuration ethnique des russophones d’Ukraine et guerre civile;

Θ-violation des accords de Minsk 1 et 2, puis de la résolution 2202 (1985) du Conseil de sécurité de l’ONU de l’aveu de Merkel et Hollande;

Θ-guerre civile depuis 2015, armement, entraînement, financement des ukronazis;

Θ– décret de Zelensky visant l’invasion du Donbass en juillet 2022;

Θ-vol de 300 milliards de dollars aux capitalistes russes;

Θ-19,000, puis 22,000 sanctions des puissances impérialistes occidentales contre les capitalistes russes;

Θ– attentat contre le gazoduc Nordstream appartenant à un oligopole russe et à un consortium allemand;

Θ-tentatives de coup d’État en Russie;

Θ-attentats terroristes en Russie et dans le monde contre les intérêts des oligarques russes.

En somme, les États-Unis, l’Union européenne, l’OTAN et les ukronazis kiéviens ont tout tenté et ultimement échoué à vaincre les séparatistes ukrainiens et leurs alliés russes. Qu’est-ce que l’agent «orange» Trump, sa clique génocidaire et les puissances impérialistes vassales d’Europe, du Canada, du Japon et d’Australie pourraient faire de plus pour vaincre la puissance impérialiste russe et son allié chinois?

Où trouveront-ils les armes et les munitions pour alimenter l’armée d’ukronazis alors qu’ils sont engagés sur le front du Proche-Orient et du soutien aux sionistes israéliens?

La guerre d’Ukraine pousse la puissance impérialiste russe dans les bras de l’alliance orientale et de la puissance impériale chinoise

La puissance impériale russe s’est résolument tourné vers sa moitié asiatique (Sibérie) et s’est liée avec:

Θ-la Corée du Nord, un allié indéfectible, en quête d’«ami»;

Θ-la Chine, un «ami sans limite», très peu fiable, mais ayant d’immenses besoins en matières premières et en énergie, ce que possède la Russie, alors que la Chine possède technologie et biens de consommation;

Θ-l’Inde, un autre «ami sans limite» tout aussi peu fiable, mais tout aussi avide de matières premières et d’énergie;

Θ-l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dont l’Occident dit vouloir se libérer de leur seule ressource: le pétrole;

Θ– l’Iran, Cuba, le Vénézuéla, le Yémen, en fait, tous les «mal aimés» et les «bannis» du club privé occidental.

La Russie continuera sa politique de dénazification par attrition et destruction de l’Ukraine comme Staline, en 1940, a épuré la Pologne et transféré son industrie lourde en Asie, au-delà de l’Oural, en préparation de l’inéluctable invasion nazie du LEBENSRAUM.

Pour l’heure, le gouvernement russe poussera son offensive jusqu’au fleuve Dniepr comme l’ont expliqué avec justesse les experts militaires Alexandre Roberts et Hervé Caresse Spéculations sur la guerre en Ukraine sous protectorat républicain (Vu du Droit – Castelnau) – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/295880 afin d’offrir aux russophones d’Ukraine des alliés naturels indéfectibles et à la Fédération de Russie, une frontière naturelle défendable contre toute invasion terrestre, ne laissant aux envahisseurs occidentaux que la voie des airs où la défense antiaérienne russe, réputée parmi les meilleures, pourra les anéantir sous son «Dôme de fer», celui comptant le plus grand nombre d’ogives et de missiles hypersoniques. On doit se rappeler que la Russie s’est militarisée avant les autres puissances impériales.

Il est peu probable qu’un corps expéditionnaire de l’ONU s’installe à la frontière russe

L’agent Orange pourra taper du pied, crier, s’ébouriffer, brandir le poing, menacer, il ne fera pas céder les séparatistes ukrainiens et la puissance impériale russe qui mènent une guerre pour leur survie ethnique et nationale, sachant mieux que quiconque que Trump et toute sa clique de puissances impériales vassales ne sont que des renégats, perfides, menteurs, sans foi, ni loi, et qu’ils ne respecteront jamais leur parole et que laissé un front gelé et une «fausse force de maintien de la paix» ne serait qu’une arnaque pour préparer le prochain assaut.

Nous prolétaires ne sommes pas dupes du magouillage des puissances impériales de tout bord pour se sortir de l’impasse économique et militaire qui les étrangle. Leur guerre de repartage des richesses on ne la fera pas – nous, on mène la guerre de classe contre tous les capitalistes.

Prolétaire du monde entier, unissez-vous!