par Valise Diplo

Le salon aéronautique de Zhuhai, dans sa 15ème édition, est une démonstration de l’indépendance technologique, militaire et civile développée par la Chine et la Russie, deux États-civilisation qui se sont récemment rapprochés grâce aux agressions et sanctions de l’hégémon anglo-américain et ses vassaux de l’OTAN et de l’UE : équipements militaires capables d’engager et surpasser les dernières innovations occidentales, un programme aéronautique civil qui comble son retard et entre déjà en compétition avec Boeing et Airbus sur les marchés extra-occidentaux, et un programme spatial bien plus ambitieux.

source : Valise Diplo

