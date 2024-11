Attachez vos ceintures : quoi qu’il arrive, Trumpquake sera forcément un voyage cahoteux. (Pepe Escobar)

Par Robert Bibeau.

Le géostratège Pepe Escobar nous propose ici une solide réflexion mondialiste sur le retour sur scène du matamore trumpiste. Pour l’occasion, Escobar présente un tour d’horizon des grands concepts qui animent la gauche et la droite politique occidentale comme: « L’État profond« , le « Sud global« , »L’ordre mondial fondé sur des règles« …américaines, les « BRICS+« , « L’indivisibilité de la sécurité mondialisée » et la « guerre hybride« . Le graphique ici à droite donne réponse à la question naïve de l’auteur : « Avec la fraude, Kamala gagne. Sans fraude, Trump gagne?« … De fait, la formule serait plutôt: « Avec une fraude standard les Républicains l’emportent au Collège électoral » comme le démontre ce graphe des quatre dernières élections présidentielles américaines.

Par Pepe Escobar.

Sur l’échelle politique de Richter, c’était une tuerie – littéralement. Ce qui était censé être un spectacle totalitaire libéral a été brutalement, sans cérémonie, balayé du parc – de n’importe quel parc. Même avant le jour des élections, l’esprit critique était conscient des enjeux. Avec la fraude, Kamala gagne. Sans fraude, Trump gagne. Il y a eu, au mieux, des tentatives de fraude (ratées). La question clé demeure : que veut vraiment l’État profond américain ?

Ma boîte de réception est infestée de tas de rapports larmoyants de Think Tankland américain se demandant, incrédules, pourquoi Kamala pourrait perdre. C’est assez simple – à part son incompétence pure et simple, sa médiocrité totale, caquetant littéralement à haute voix.

L’héritage de l’administration dont elle faisait partie est épouvantable, de Crash Test Dummy à Little Butcher Blinkie.

Au lieu de se soucier de l’état catastrophique des choses, à tous les niveaux, concernant cette entité mythique, « le peuple américain », ils ont choisi de tout investir dans une guerre par procuration fabriquée par les néoconservateurs pour infliger une « défaite stratégique » à la Russie – voler les actifs russes, déclencher un tsunami de sanctions, expédier un éventail de wunderwaffen. La militarisation de l’Ukraine a entraîné d’innombrables morts ukrainiens et l’inévitable humiliation cosmique de l’OTAN sur le sol noir de Novorossiya.

Ils ont tout investi pour soutenir un génocide à Gaza mené avec un énorme arsenal d’armes américaines : un nettoyage ethnique codé au lebensraum et une opération d’extermination dirigée par une bande de psychopathes talmudiques – et commercialisée sous «l’ordre international fondé sur des règles» vomi par Butcher Blinkie dans chaque rassemblement bilatéral ou multilatéral.

Il n’est pas étonnant que l’Asie occidentale et le Sud au sens large aient rapidement compris le message de ce qui pourrait arriver à quiconque ose aller à l’encontre des « intérêts » de l’hégémon. D’où le contre-coup : le renforcement des BRICS et des BRICS+, célébré pour le monde entier il y a deux semaines à Kazan. Voir nos articles sur l’alliance des BRICS https://les7duquebec.net/?s=brics+

Au moins, cette administration avait le mérite, en renforçant les liens entre toutes les principales « menaces existentielles » pour l’hégémon : trois BRICS (Russie, Chine, Iran), plus l’indomptable RPDC. Tout cela en contraste avec une maigre victoire tactique – qui pourrait ne pas durer longtemps : la vassalisation absolue de l’Europe.

Pendre l’Ukraine au cou de l’Europe

Bien sûr, la politique étrangère ne fait pas gagner les élections américaines. Les Américains eux-mêmes devront résoudre leurs dilemmes, ou plonger dans la guerre civile. Quant à la majeure partie de la majorité mondiale, elle ne se fait pas d’illusions. Le message codé de Trumpquake est que le lobby sioniste gagne – une fois de plus. Peut-être pas si unanimement si l’on considère tous les courants des néo-conservateurs et des sionistes-conservateurs. Wall Street gagne à nouveau (Larry Fink de BlackRock l’a dit avant même le jour des élections). Et les silos importants de l’État profond gagnent également à nouveau. Cela soulève une question modifiée ; Et si Trump se sentait suffisamment enhardi après le 25 janvier pour lancer une purge stalinienne de l’État profond ?

Le jour de l’élection s’est déroulé presque en même temps que la réunion annuelle du Club Valdaï à Sotchi, où la superstar, sans surprise, était l’éminent géopoliticien Sergueï Karaganov. Bien sûr, il a fait directement référence aux guerres éternelles de l’Empire : « Nous vivons à l’époque biblique. »

Et même avant le tremblement de terre de Trump, Karaganov a souligné, calmement : « Nous vaincrons l’Occident en Ukraine – sans recourir aux moyens ultimes. » Et cela « prévoira un retrait pacifique des États-Unis – qui deviendront une superpuissance normale ». L’Europe, quant à elle, «se mettra en marge de l’Histoire».

Tout cela est parfait. Mais Karaganov a ensuite introduit un concept surprenant : «La guerre en Ukraine est un remplacement de la Troisième Guerre mondiale. Ensuite, nous pourrons nous mettre d’accord sur une sorte d’ordre en Eurasie. »

Il s’agirait de « l’indivisibilité de la sécurité » proposée par Poutine à Washington – et rejetée – en décembre 2021, dans le cadre du «Grand partenariat eurasien» conceptualisé par Karaganov lui-même.

Le problème, c’est sa conclusion : « Faisons de la guerre en Ukraine la dernière grande guerre des 21St siècle.

Oui, c’est là que le bât blesse : la vraie grande guerre est en fait Eretz Israël contre l’Axe de la Résistance en Asie occidentale.

Faisons un petit arrêt en Europe avant d’entrer dans le vif du sujet. Trumpquake est prêt à accrocher l’Ukraine au cou de l’Europe comme un albatros plus grand que nature. L’abréviation : Exit l’argent américain finançant le projet Ukraine. Entrez dans l’argent allemand qui remplit les coffres du lobby de l’armement à l’intérieur du MICIMATT (complexe militaire-industriel-congressionnel-renseignement-médiatique-universitaire-groupe de réflexion) inventé par Ray McGovern.

Le Trésor américain a publié un mémorandum interne valable jusqu’au 30 avril 2025 – date à laquelle Trump sera déjà au pouvoir depuis trois mois – autorisant les transactions avec les banques russes sur tout ce qui concerne le pétrole, le gaz naturel, le bois et toute forme d’uranium.

Quant à l’UE crédule, dirigée par Bruxelles, elle paiera le lourd fardeau de l’armement de l’Ukraine croupion tout en acceptant vague après vague de nouveaux réfugiés et en disant adieu à tous ses fonds déjà investis dans cet énorme trou noir.

Méfiez-vous de cet aspirant Tony Soprano

Le tremblement de Trump, s’il est pris au pied de la lettre, ne manquera pas d’armer davantage le dollar américain. Trump a menacé, officiellement, de mettre sur liste noire toute nation qui utilise d’autres devises pour le commerce international. Les BRICS et leurs partenaires BRICS+ l’ont enregistré ; et cela accélérera les tests de tous les modèles dans le laboratoire des BRICS, menant à un système alternatif de règlement des échanges à plusieurs niveaux.

Les BRICS et la majorité mondiale savent également que Trump a en fait signé les sanctions contre Nordstream – lorsqu’il a récemment fait référence à « tuer » Nord Stream. Et ils savent aussi qu’il n’a fait rien pendant Trump 1.0 pour trouver une solution à la guerre par procuration en Ukraine.

Nous arrivons maintenant à l’argument décisif. Trump a personnellement détruit le JCPOA – l’accord sur le nucléaire iranien – négocié par le P5+1 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne). Moscou – et Pékin – savent parfaitement comment cela a conduit à une déstabilisation supplémentaire de l’ensemble de l’Asie occidentale, en conjonction avec l’assassinat du général Soleimani ordonné par Trump, qui a déclenché ce que j’ai appelé les années folles.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, Trump a négocié l’« accord du siècle » au nom grandiloquent : les accords d’Abraham, qui, s’ils sont mis en œuvre, enterreront à jamais toute possibilité d’une solution à deux États entre Israël et la Palestine.

L’accord – qui peut être considéré comme aussi néfaste que la déclaration Balfour de 1917 – pourrait être dans le coma. Mais l’ami Whatsapp de MBS, Jared Kushner, est de retour et va certainement renouveler la pression. MbS n’a toujours pas pris de décision en ce qui concerne les BRICS. Trump deviendra fou si MBS commence de plus en plus à naviguer dans la voie du pétroyuan.

Tout cela nous amène à un personnage extrêmement néfaste, l’aspirant Tony Soprano Mike Pompeo, qui est un candidat sérieux pour devenir chef du Pentagone. Cela entraînerait de gros problèmes à venir. Pompeo était directeur de la CIA et secrétaire d’État sous Trump 1.0. C’est un ultra-faucon sur la Russie, la Chine et surtout l’Iran.

On peut dire que la question pressante à partir de maintenant est de savoir si Trump – dont la vie a été épargnée par Dieu, selon sa propre interprétation – fait ce qui est attendu de lui par ses donateurs ultra-riches, nomme Pompeo et d’autres gangsters similaires à des postes clés, et investit dans la guerre d’Israël contre l’Iran et l’Axe de la Résistance.

Si c’est le cas, il n’aura pas à s’inquiéter d’un autre tireur d’élite raté. Mais s’il essaie vraiment de gérer son propre jeu indépendant, il ne fait aucun doute qu’il sera un homme mort qui marche.

Ainsi, toute la majorité mondiale attend en retenant son souffle. Comment Trumpquake se traduira-t-il dans la sphère géopolitique MAGA ? Les paris sûrs se concentrent sur l’utilisation extensive de sociétés militaires privées (SMP) pour des « missions » de politique étrangère et des «interventions» militaires sélectionnées et ciblées. Les cibles pourraient inclure n’importe quel acteur du Sud, du Mexique (pour « sécuriser la frontière») au Venezuela (la doctrine Monroe «sécuriser le pétrole»), au Yémen (pour «sécuriser la mer Rouge») et bien sûr à l’Iran (une campagne de bombardements massifs pour « sécuriser Israël »).

En un mot : pas de nouvelles guerres (comme Trump l’avait promis), juste quelques incursions militaires ciblées. Plus Hybrid War à l’overdrive maximum. Brésil, attention : Trumpquake ne tolérera pas qu’un membre véritablement souverain des BRICS augmente son influence dans le Sud dans «l’hémisphère occidental».