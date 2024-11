Les tâches des révolutionnaires face à la marche à la guerre du capitalisme

Les horribles massacres perpétrés ces derniers jours par les deux camps dans la guerre entre Israël et le Hamas ne sont qu’un signe de plus de ce que le capitalisme nous réserve. Le poison du nationalisme, conséquence d’une société divisée en classes, engloutit les travailleurs d’Israël et de Palestine, qu’ils s’engagent ou non à soutenir leurs propres classes dirigeantes ; le nombre écrasant de morts, de blessés et de déplacés sont des travailleurs et leurs familles des deux côtés de la frontière.

L’invasion d’Israël par le Hamas a coïncidé presque jour pour jour avec la guerre du Kippour, il y a un demi-siècle. À l’époque, comme aujourd’hui, l’État israélien a été pris par surprise, mais les comparaisons historiques s’arrêtent là. En 1973, le système capitaliste mondial entrait tout juste dans le ralentissement de son cycle d’accumulation. Aujourd’hui, nous sommes toujours en proie aux contradictions qui ont suivi ce ralentissement, alors que le capitalisme tente de relancer le type de croissance rentable dont il a bénéficié pendant le boom de l’après-guerre. Jusqu’à présent, la mondialisation et la financiarisation n’ont permis qu’à une minorité de s’enrichir aux dépens de la grande majorité. Elles n’ont pas suffi à relancer un nouveau cycle d’accumulation.

Cette série d’atrocités entre Israël et les nationalistes palestiniens est bien plus sanglante que les précédentes. Ce n’est pas un hasard. Compte tenu de la stagnation économique, les tensions impérialistes ont atteint de nouveaux sommets et, comme nous le soutenons depuis le début, la guerre en Ukraine n’est que le signe avant-coureur d’une violence encore plus grande et d’une guerre plus généralisée. Oui, il y a eu de nombreuses guerres sur la planète depuis des décennies, et très peu d’entre elles n’ont pas été causées ou exacerbées par les intérêts d’une grande puissance impériale. L’Ukraine, en revanche, est différente. Non seulement il n’y a pas de place pour une quelconque forme de compromis, mais la guerre est devenue une compétition directe entre l’OTAN (qui arme ouvertement l’Ukraine) et la Russie. Plus encore, elle a renforcé les alliances entre les puissances occidentales (la disparition de l’OTAN n’est plus à l’ordre du jour) et suscite une réaction plus ferme de la part des « puissances sanctionnées » que sont la Russie, la Chine et l’Iran. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont passé plus de temps à attaquer la Chine que la Russie, tant sur le plan rhétorique qu’économique.

Dans le sillage de tout cela, la reprise de l’effusion de sang en Israël et en Palestine n’est qu’une zone de conflit parmi d’autres. En Syrie, la guerre civile qui dure depuis 12 ans a conduit à la partition du pays, une série d’acteurs, grands et petits, se disputant le contrôle de telle ou telle parcelle de terrain. La Turquie contrôle la majeure partie de la frontière nord et la bande de terre à l’intérieur de celle-ci pour surveiller les YPG soutenus par les États-Unis au Rojava, tandis que la Russie et l’Iran soutiennent les tribus arabes qui combattent les forces des FDS/YPG à Deir Al-Zor. L’Iran et le Hezbollah ont toujours des troupes dans le sud de la Syrie pour aider Assad à reprendre le contrôle, mais aussi pour maintenir ouvertes les voies d’approvisionnement de l’Iran vers son allié libanais. À cela s’ajoutent tous les conflits qui s’étendent du Burkina Faso et du Niger au Soudan et au Yémen en passant par le Sahel (sans oublier la lutte incessante pour la Libye). Là encore, les grandes puissances sont toutes très visibles. Alors que le monde assiste avec horreur à la « destruction » de Gaza par Israël, d’autres conflits se préparent. L’Azerbaïdjan, non content d’avoir chassé 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh, menace maintenant d’envahir l’Arménie pour ouvrir un corridor vers l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan. Les conflits frontaliers, l’épuration ethnique et la violence entre différentes communautés se poursuivent dans de nombreuses régions du monde, du Myanmar à la Colombie.

C’est la classe ouvrière qui est la première victime de cette violence. Partout, la classe ouvrière est à la fois enrôlée, voire conscrite, par le capitalisme pour mener ses guerres ; c’est la classe qui en souffre le plus. La cause profonde de ces conflits est le capitalisme, ou plus précisément la rivalité économique du capitalisme et ses crises économiques récurrentes. Le capitalisme ne peut exister sans la force, sans déposséder la classe ouvrière de ce qu’elle produit, des nécessités de la vie, en utilisant l’État avec ses tribunaux et ses forces de police pour contenir la classe ouvrière. C’est la dernière société de classe du développement humain, une société dans laquelle notre capacité à travailler, à construire, à créer est contrôlée par une classe dirigeante qui dirige nos travaux et s’approprie les richesses que nous produisons pour son propre bénéfice. Au mieux, nous recevons les miettes de la table que nous avons préparée pour nos maîtres. Au pire, nous finissons comme chair à canon ou « dommages collatéraux » dans le hachoir à viande de leurs guerres.

Parce que le capitalisme est fondé sur la concurrence, c’est aussi un système instable et violent, où la concurrence acharnée entre les entreprises se transforme de plus en plus en une confrontation violente entre les États. À un certain moment, lorsqu’il est impossible de maintenir les profits par d’autres moyens, une destruction massive de la valeur du capital est nécessaire pour rétablir l’équilibre entre le capital fixe (machines et autres moyens de production) et le capital variable – la valeur de la force de travail de la classe ouvrière qui produit la richesse de la société – et la guerre devient le seul moyen d’y parvenir. Au début du vingtième siècle, le capitalisme est entré dans l’ère de l’impérialisme, où ces conflits ont fait basculer le monde dans la guerre mondiale à deux reprises, tuant des dizaines de millions de personnes. Cependant, même les « petites » guerres du capitalisme des XXe et XXIe siècles sont des guerres impérialistes. Elles sont menées pour développer la production capitaliste ou pour limiter la capacité des rivaux économiques et stratégiques. En fin de compte, la cause de la guerre est la recherche de profits et la correction de la baisse du taux de profit par la recherche et le contrôle des matières premières, l’abaissement des coûts de production, y compris le prix de la force de travail (salaires).

Il n’y a pas de solution aux guerres du capitalisme, tant que le capitalisme perdure. Même si un conflit particulier peut être maîtrisé, les causes de la guerre ne disparaissent pas. La recherche d’un avantage stratégique et, en fin de compte, le fondement économique du capitalisme en tant que système d’obtention de profits, poussent les États à la guerre. Au milieu de la crise actuelle du capitalisme, qui cherche désespérément un moyen d’augmenter ses profits depuis plus d’un demi-siècle, la guerre est de plus en plus une option qui sera prise, en particulier par les États les plus faibles, pour essayer de s’assurer un avantage.

Au milieu de cette violence, il incombe aux révolutionnaires de rappeler aux travailleurs que nous ne sommes rien d’autre qu’une force de travail pour le capitalisme. Lorsque notre travail n’est pas requis, nous pouvons être maintenus en vie à contrecœur (dans les États les plus riches, pour éviter les « troubles sociaux »). Mais de plus en plus, les travailleurs n’ont plus que leur intelligence pour survivre. Nous n’avons aucun intérêt à ce que le capitalisme perdure, mais nous sommes de plus en plus attirés par les bannières nationales du capitalisme. Il est dans notre intérêt à tous de nous opposer au monde horrible que crée le capitalisme. Nous pouvons commencer par prendre une position politique aux côtés de nos frères et sœurs de la classe ouvrière, où que nous soyons.

Nous devons rejeter les poisons nationalistes qui dressent les travailleurs les uns contre les autres, qui disent que les travailleurs d’un pays doivent s’unir aux capitalistes de ce même pays et combattre les travailleurs d’un autre pays, qui, eux, luttent dans l’intérêt de leurs dirigeants. Les mille et une variétés de gauchistes et de libéraux qui soutiennent « l’indépendance du peuple palestinien » ou « le droit d’Israël à se défendre » ou « l’autodétermination nationale » ou « la démocratie contre le terrorisme » ne font rien d’autre que d’enrôler les travailleurs derrière divers drapeaux nationaux qui leur servent finalement de linceul. Alors que les gouvernements et les partis d’opposition occidentaux publient des déclarations affirmant que le mythique « nous » national « est aux côtés d’Israël », des groupes de gauche comme le SWP au Royaume-Uni affirment que leur soutien au Hamas est « inconditionnel mais pas dénué de critiques » – leur critique ne porte toutefois pas sur le fait que les travailleurs israéliens sont assassinés, ou que le but de telles atrocités est de renforcer le fossé nationaliste entre les travailleurs israéliens et palestiniens, mais sur le fait qu’il n’y a pas assez de femmes et de personnes LGBTQ+ qui commettent ces meurtres. (1) Tuer et mourir pour les États de nos patrons, qu’il s’agisse de la Palestine » opprimée « , d’Israël » démocratique « , de l’Ukraine » anti-autoritaire « , de la Russie » antifasciste « , du Rojava soutenu par les États-Unis ou de toute autre fraction de la classe dirigeante et de son désir d’administrer un territoire et des travailleurs à exploiter, ne peut jamais être dans l’intérêt de la classe ouvrière, quel que soit l’endroit où elle se trouve.

La tâche des communistes, des internationalistes, des révolutionnaires est claire. Elle consiste à affirmer que le capitalisme est la cause de ces guerres, et que la seule solution à cette barbarie réside dans l’action de la classe ouvrière pour s’opposer au capitalisme, à tous ses États et à toutes ses guerres.

La première étape consiste à brandir l’étendard de la solidarité internationale de classe et, dans la mesure de nos possibilités, à démontrer à la classe ouvrière en général qu’il n’y a pas de solutions capitalistes – seule la révolution mettra un terme à ce spectacle d’horreur. À cette fin, les organisations internationalistes publient des déclarations, des communiqués, des proclamations, condamnant la guerre – toutes les guerres – et appelant les travailleurs à refuser l’appel aux armes. Depuis le début des dernières hostilités en Israël/Palestine, il y en a eu un nombre réjouissant. La TCI a bien entendu publié une déclaration(2) – et d’autres articles – condamnant la guerre et expliquant notre interprétation des événements qui l’ont précipitée et des causes sous-jacentes. Nous continuerons à le faire sur notre site web et dans notre presse territoriale.

D’autres groupes qui se réclament de l’héritage de la gauche communiste ont également publié des déclarations. Le Courant communiste international a publié une telle déclaration(3), qui comprend un appel internationaliste très clair : « Pour nous, prolétaires, il n’y a pas de camp à choisir, nous n’avons pas de patrie, pas de nation à défendre ! De chaque côté de la frontière, nous sommes des frères et sœurs de classe ! Ni Israël, ni Palestine ! », avec lequel nous sommes absolument d’accord. La déclaration du Parti communiste international commence ainsi : « Tous les partis de la bourgeoisie israélienne et palestinienne dirigent leurs prolétaires vers le massacre d’une guerre pour la défense de leurs profits et la survie du régime pourri du capital. Contre la guerre impérialiste, pour la guerre de classe révolutionnaire », et là encore, nous sommes d’accord avec cette partie de la déclaration (quelles que soient nos réserves sur les autres parties). (4) Le groupe Perspectives communistes internationales en Corée du Sud, qui participe au comité No War But Class War Korea, a publié une déclaration très claire qui se termine ainsi : « Les travailleurs n’ont pas de patrie ! Opposez-vous au nationalisme ! Renversez le système génocidaire ! Refusons de sacrifier les travailleurs et d’entrer dans une guerre de classe ! Arrêtons la guerre par la lutte de classe internationale pour renverser le système capitaliste ! » (5) Le Groupe International de la Gauche Communiste (GIGC) a traduit notre propre déclaration et l’a publiée avec un commentaire expliquant que « nous sommes sans équivoque du même côté de la barricade de classe que la TCI dans ce moment et dans la lutte actuelle, et plus largement face à l’alternative historique, la révolution prolétarienne internationale ou la guerre impérialiste généralisée ». (6) Le groupe Internationalist Voice a également publié une déclaration qui commence par un message internationaliste clair : « Contre la guerre réactionnaire, contre la brutalité du capitalisme, les travailleurs n’ont pas de pays ! » (7), et le groupe espagnol Grupo Barbaria termine sa déclaration par ces mots : « … Aux drapeaux du nationalisme, quelle que soit la couleur de chacun, nous opposons la lutte commune des travailleurs palestiniens et israéliens. Pour les Israéliens, leur ennemi le plus acharné est l’appareil de l’État juif, tout comme l’ANP et le Hamas sont les ennemis implacables des Palestiniens. Ce n’est qu’en les affrontant directement qu’ils pourront sortir du labyrinthe infernal dans lequel ils se trouvent. Bref, contre la guerre impérialiste – et c’en est une – il n’y a de place que pour sa transformation en guerre de classe ». (8)

D’autres groupes ont également publié des déclarations internationalistes (et au moment où nous publions, nous en entendons parler d’autres. Nous les rajouterons au fur et à mesure que nous les recevrons. Nous connaissons le groupe tchèque Tridni Valka (« Guerre de classe ») qui a publié une déclaration qui, selon nous, exprime un élan internationaliste, bien que nous ne soyons pas d’accord avec la perspective immédiate de transformer ce conflit en une tentative révolutionnaire de renverser le capitalisme. La déclaration contient toutefois un message internationaliste : « En tant que communistes, nous appelons à la destruction de tous les États de la même manière, car ils ne sont rien d’autre que l’expression locale de l’État capitaliste mondial, une structure de violence organisée de la classe bourgeoise contre la classe prolétarienne ! » (9) Au Royaume-Uni, le Réseau communiste anarchiste (ACN) appelle les travailleurs à résister au massacre que le capitalisme nous a préparé dans une déclaration tout à fait internationaliste, qui se termine par ces mots : « Ni un État ni deux États ne peuvent mettre fin à ce cycle, aucun agent du capitalisme n’en est capable ou ne le souhaite. Toutes leurs guerres sont dirigées contre notre classe. La guerre de classe est notre seule réponse et c’est pourquoi, ici comme en Ukraine, nous disons : « Résistez à leur volonté de guerre – Pas de guerre, mais la guerre de classe ! » (10). La CNT-AIT a également clairement exprimé sa position : « Encore une fois, ceux qui décident des guerres ne sont pas ceux qui en meurent… Une fois de plus, ce sont les populations civiles qui trinqueront, de Sderoth à Gaza. Toutes les idéologies utilisées par ceux qui sont au pouvoir, à savoir le nationalisme et les religions, sont les piliers de cette logique meurtrière qui pousse les gens à s’entretuer pour le plus grand bénéfice des dirigeants de ce monde. Ni le Hamas, ni la colonisation ! Tant qu’il y aura des États, il y aura des guerres ! » (11)

Bien que nous ayons quelques désaccords avec tous ces groupes, nous reconnaissons qu’il s’agit de déclarations sur un terrain de classe. Tous placent le problème central comme étant la survie du capitalisme, et appellent la classe ouvrière à rejeter le nationalisme, en opposant plutôt la lutte des classes à la guerre capitaliste.

Toujours parmi les anarchistes, la déclaration initiale du Groupe Communiste Anarchiste (ACG) est clairement internationaliste : « Contre la barbarie du capitalisme et la marche vers la guerre mondiale, nous appelons à l’unité de la classe ouvrière, à l’internationalisme et à la préparation de mouvements de masse capables de mettre en œuvre la révolution sociale et de créer le communisme libertaire. Pas d’autre guerre que la guerre de classe ! (10), bien que des déclarations ultérieures aient jeté le doute sur ce point et montrent, selon nous, des capitulations claires en faveur du soutien de la gauche à la « résistance » palestinienne – c’est-à-dire les milices meurtrières du Hamas et, en fin de compte, les objectifs de la politique étrangère de l’Iran. Cela démontre une tendance inquiétante parmi les anarchistes qui ont soutenu divers projets de » libération « , du Rojava à l’illusion de brigades » anti-autoritaires » (combattant aux côtés de véritables fascistes idéologiquement motivés) en Ukraine. (11) L’ACG a été claire dans son rejet du nationalisme en Ukraine, mais semble maintenant entrer dans le bourbier de la politique bourgeoise en Palestine.

Nous pensons que le devoir nécessaire des militants communistes dans des situations comme celle-ci est d’affirmer sans équivoque que toutes les nations sont capitalistes, qu’il n’y a pas de voie « nationale » vers la liberté, que toutes les solutions capitalistes sont un désastre pour notre classe et finalement pour l’humanité, que la seule solution à la guerre, à la misère et à la destruction de l’environnement est que la classe ouvrière détruise le capitalisme et instaure un monde où la production est planifiée pour satisfaire les besoins de l’humanité.

Mais ce premier pas n’est pas suffisant en soi. Les révolutionnaires doivent aussi s’organiser. Nous devons être en mesure de transmettre notre message – un message qui, ne soyons pas modestes, est une question de vie ou de mort pour la classe ouvrière – à la classe, de manière massive et répétée, partout où nous pouvons être entendus. Il ne suffit pas de proclamer que la guerre est mauvaise et de décider que notre travail est terminé. Nous devons trouver des moyens de parler aux travailleurs, d’avoir de vraies conversations, d’influencer réellement les gens. Nous pensons que les comités No War But The Class War (NWBCW), auxquels nous participons directement au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Australie et ailleurs, et ceux auxquels nous n’avons pas pu participer mais que nous avons accueillis en Corée et dans d’autres pays, constituent une autre étape essentielle.

Ce que nous ne pensons pas que les internationalistes devraient faire, c’est s’attaquer les uns aux autres. Nous avons toujours pensé que les vieilles polémiques seraient résolues ou rendues sans objet par l’apparition d’un nouveau mouvement de classe. Après quatre décennies de recul, nous sommes peut-être même sur le point d’en voir apparaître un nouveau en réponse à la baisse du niveau de vie, aux guerres et aux catastrophes environnementales causées par le changement climatique provoqué par le capitalisme. Cependant, ce n’est pas dans les cordes des révolutionnaires et après des décennies de recul des classes, un nouveau mouvement de la classe ouvrière pourrait prendre un certain temps avant d’émerger. En attendant, la voie dans laquelle le capitalisme nous entraîne constitue une telle menace pour l’avenir de l’humanité que nous devons trouver des moyens de travailler ensemble. Nous sommes donc prêts à travailler avec tous les groupes et individus qui acceptent les prémisses de base de l’internationalisme – que tous les États agissent dans l’intérêt du capital, que tous les travailleurs ont les mêmes intérêts fondamentaux, quels que soient leur nation, leur sexe, leur genre ou leur race, que le capitalisme est un système qui mène l’humanité à l’abîme et que seul son renversement par la classe ouvrière permettra à l’humanité d’avoir un avenir. Alors que le capitalisme nous rapproche de plus en plus de l’apocalypse par la guerre et la multiplication des catastrophes écologiques, c’est manquer criminellement à notre devoir de révolutionnaires que de laisser un sectarisme mesquin nous aveugler sur la réalité de la situation. Les différents organes de l’Etat chargés de surveiller les groupes révolutionnaires (nous ne sommes pas naïfs au point de penser qu’il n’y en a pas) doivent certainement se moquer éperdument de ces groupes de prétendus « révolutionnaires » qui passent leur existence à tenter de perturber les réunions d’autres groupes et à polémiquer sans fin contre ceux avec lesquels ils devraient travailler. L’État n’a pas besoin d’envoyer ses agents pour perturber le travail des révolutionnaires si les soi-disant « révolutionnaires » font ce travail eux-mêmes.

Nous continuerons à travailler dans les comités NWBCW, avec les groupes et les individus qui, bien que nous ne soyons pas d’accord avec eux sur tout, peuvent néanmoins accepter de travailler ensemble pour apporter un message internationaliste et anticapitaliste à la classe ouvrière. Nous invitons tous les révolutionnaires, même s’ils ne peuvent pas, en raison de désaccords sur l’analyse ou la méthode, rejoindre la TCI, à au moins essayer de travailler au sein des comités NWBCW, contre cette guerre, la dernière guerre, la prochaine guerre, et aussi pour l’auto-organisation de la classe ouvrière, contre toutes les manifestations horribles et barbares du capitalisme qui assaillent notre classe et l’humanité dans son ensemble. Nous avons un très long chemin à parcourir avant que la classe ouvrière mondiale soit capable de renverser le capitalisme. Nous ne nous faisons pas d’illusions à ce sujet, mais il est vital que nous parcourions ce chemin. Si nous ne le faisons pas, l’avenir n’est rien d’autre qu’une horreur sans fin de guerre et de destruction.

Tendance communiste internationaliste

22 octobre 2023

