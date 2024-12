Contre le pacifisme. Contre le nationalisme. Contre la guerre impérialiste. Pour la lutte des classes

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

Bien qu’il soit juste du point de vue prolétarien de combattre autant le «militarisme» réactionnaire que le «pacifisme» démoralisateur, tous deux étant les faces opposées de la même médaille capitaliste guerrière, la première face promouvant les dépenses militaires contre l’«extérieur – l’étranger», la seconde face promouvant les dépenses militaires contre «l’intérieur-la révolte insurrectionnelle», en proclamant, dans l’abstrait, la transformation de la «guerre impérialiste mondialiste » en guerre de classe internationale.

Le risque est grand que le prolétariat révolutionnaire soit entraîné vers la militarisation «intérieure », anti-insurrectionnelle de la société capitaliste en effervescence; militarisation et répression fasciste dont il sera le premier victime…comme il en fut dans les années trente.

Les bolchéviques ont su transformer la révolte des masses laborieuses (très largement paysannes) de l’empire russe contre la guerre (1914-1918) en une révolution, certes bourgeoise, mais révolution quand même, comme l’a prouvé le renversement du féodalisme compradore russe, et l’avènement d’une société soviétique capitaliste.

Les nationalistes chinois sous la direction de Mao Tsé Toung ont également réussi par leur programme tactique à vaincre les envahisseurs japonais, les féodaux réactionnaires et les capitalistes compradores chinois et à instaurer une société bourgeoise sous le mode de production capitaliste.

La Commune de Paris avait aussi mobilisé les masses populaires, sous la direction du prolétariat, en adoptant des slogans tactiques mobilisateurs et accessibles aux masses encore faiblement prolétarisées.

Ce constat s’applique à toutes les révolutions dans l’histoire: les organisations révolutionnaires doivent partir de la réalité historique des classes opprimées – aliénées – et en prendre la direction par des slogans et de l’agitation tactiquement appropriés à l’étape historique.

Le matérialisme dialectique et historique enseigne que ce ne sont pas les idées qui créent la matérialité, mais la matérialité qui crée les idées, autant révolutionnaires que réactionnaires. Dès lors, lorsque les révolutionnaires réalisent que le prolétariat et les masses laborieuses n’ont pas le niveau de développement (en tant que forces productives vivantes), ni conséquemment le niveau de conscience nécessaire pour accomplir leur mission historique et renverser le capitalisme et instaurer le socialisme prolétarien, il leur incombe d’adapter leur tactique à ce niveau de conscience. C’est ce qu’ont fait les bolchéviques en mobilisant les masses révolutionnaires avec des slogans réformistes et opportunistes : «La fin de la guerre impérialiste, la terre aux paysans et tout le pouvoir aux soviets».

Les révolutionnaires chinois ont mobilisé les masses laborieuses durant la guerre anti-impérialiste sous le slogan réformiste et opportuniste : «Impérialistes étrangers hors de Chine», puis, lors de la révolution «bourgeoise» sous le slogan réformiste et opportuniste de l’alliance des cinq composantes de classe «des travailleurs prolétaires, de la paysannerie, de la petite-bourgeoisie et des capitalistes patriotes sous la direction du Parti «communiste» chinois»… qui aboutit à la Révolution de démocratie nouvelle – capitaliste et bourgeoise, n’ayant rien à voir avec le communisme.

Chaque révolution dans l’histoire s’est caractérisée par l’adoption de slogans révolutionnaires accessibles et adaptés à l’étape objective et subjective qui correspondaient au niveau de développement des forces productives et des rapports sociaux de production et au degré de conscience des classes révolutionnaires, tout en faisant progresser tactiquement le mouvement insurrectionnelle vers la réalisation de l’étape stratégique suivante… en l’occurrence, pour nous prolétaires, l’ultime étape de la révolution prolétarienne internationale. (Voir sur les luttes nationalistes https://les7duquebec.net/page/3?s=nationalisme)

Dans le contexte actuel de militarisation des économies capitalistes aux frais des programmes sociaux et par l’appauvrissement des masses laborieuses en général et du prolétariat en particulier, le tout en préparation de la guerre mondiale requise par l’économie capitaliste, tant en Occident qu’en Orient, au Nord global (sic) qu’au «Sud global», afin de résoudre la crise de surproduction et la baisse tendancielle du taux de plus-value, les révolutionnaires doivent combattre à la fois le militarisme agressif et le pacifisme démoralisant.

Toutefois, subjectivement, les masses laborieuses sont subjuguées par le matraquage idéologique de la bourgeoisie et sa propagande tantôt de va-t’en-guerre pour défendre « la nation, la patrie, la religion, l’ethnie, le clan, la démocratie, l’orientation sexuelle, le genre, etc.», et tantôt de pacifiste stérile dégoulinant de mièvrerie infantilisante et démobilisatrice. Ces deux voies, de gauche comme de droite, divisent les prolétaires, les mobilisent les uns contre les autres et les leurrent sur les raisons véritables de la crise économique et sociale qui mènent à la guerre.

Avec la Tendance Communiste Internationaliste (TCI) « Nous pensons que le devoir nécessaire des militants communistes dans des situations comme celle que nous vivons présentement est d’affirmer sans équivoque que toutes les nations sont capitalistes, qu’il n’y a pas de voie «nationale» vers la liberté, que toutes les solutions capitalistes sont un désastre pour notre classe et finalement pour l’humanité, que la seule solution à la guerre, à la misère et à la destruction de l’environnement est que la classe ouvrière détruise le capitalisme et instaure un monde où la production est planifiée pour satisfaire les besoins de l’humanité. » Les tâches des révolutionnaires face à la marche à la guerre du capitalisme – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/296014

En proclamant: «Non à la guerre, oui à la guerre de classe», les révolutionnaires prolétariens ne doivent jamais confondre l’objectif stratégique et l’objet tactique de la lutte de classe et ne doivent pas mobiliser le prolétariat dans un combat qui impose la guerre comme seule voie vers l’avant. Notre objectif stratégique n’est pas «la guerre de classe», mais la révolution prolétarienne internationale pour la construction du communisme. Voir: (TCI) https://les7duquebec.net/archives/296005 et La spirale des nationalismes, la guerre et la réponse des prolétaires révolutionnaires – les 7 du quebec

Aucun slogan ne devrait promouvoir la militarisation des économies et des sociétés empêtrées dans le chaos, ce qui est contraire aux intérêts des masses laborieuses et ne peut servir que la bourgeoisie réactionnaire désireuse de réprimer l’insurrection populaire.

Le prolétariat révolutionnaire doit s’unir et proclamer:

«PAS UN DOLLAR POUR L’ARMEMENT!

TOUT L’ARGENT POUR SOULAGER LA MISÈRE!

SEUL LE PROLÉTARIAT LE FERA!».

Le prolétariat réalisera par ce slogan qu’au moment ou la misère accable le peuple et le prolétariat, la bourgeoisie détournent les deniers publics au seul profit du complexe militaro-industriel en préparation d’une guerre mondiale apocalyptique dont les travailleurs seront la chair à canon. La seule façon de l’empêcher et de sauver l’humanité est de renverser la dictature mondiale de la bourgeoisie.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS !