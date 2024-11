Manipulation politique et scientifique

Les documents fuités révèlent que le RKI a été contraint de suivre des directives politiques plutôt que scientifiques. Par exemple, le RKI a été forcé de tester massivement la population, même en l’absence de risques médicaux évidents. Cette stratégie visait à maintenir l’illusion d’une pandémie en augmentant les chiffres des tests PCR positifs.

Impact sur la santé publique

Les conséquences de ces manipulations ont été désastreuses pour la santé publique. Les confinements inutiles et les campagnes de vaccination précipitées ont entraîné des préjudices physiques, psychiques et existentiels pour des millions de personnes. Les documents montrent également que les vaccins, dont l’efficacité était marginale, ont causé des effets secondaires graves, souvent sous-estimés ou ignorés par les autorités.

Réactions et conséquences

Ces révélations ont suscité une vive réaction parmi les citoyens et les experts indépendants. Des lanceurs d’alerte et des journalistes citoyens ont joué un rôle crucial en diffusant ces informations, malgré la censure et la désinformation orchestrées par les médias traditionnels. Les documents fuités du RKI sont désormais utilisés comme preuves dans des procès en Allemagne, remettant en question la légitimité des mesures imposées pendant la pandémie.

