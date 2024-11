COP29 – la tanière du loup climatique

COP29. Instabilité climatique dans le monde

Par Michel Chossudovsky.

La COP29 de novembre 2024 (programme) se déroule (à peine une semaine après les élections américaines) à Bakou, en Azerbaïdjan, dans le centre géopolitique instable de la mer Caspienne.

Le pays hôte est l’un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel au monde. Ironiquement, le gouvernement de l’Azerbaïdjan s’est engagé en faveur de l’énergie verte (CO2 Net Zero), ce qui nécessite une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Cela semble absurde.

Parmi les participants à la COP29 figurent des représentants d’organisations de la société civile, d’intérêts commerciaux, d’organisations internationales, de philanthropies milliardaires et d’organisations internationales.

La COP29 ainsi que le gouvernement hôte ont approuvé CO2-Net Zero.

Cela semble absurde. L’Azerbaïdjan produit environ 33 millions de tonnes de pétrole et 35 milliards de mètres cubes de gaz (données de 2022).

Le faux récit de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ouvre la voie au déclenchement du chaos économique et social, y compris des impacts dévastateurs sur les exploitations agricoles familiales dans le monde entier.

Aider les pays du Sud, c’est le mandat de plusieurs milliards de dollars de la COP29 : c’est une fraude ! Les pays du Sud sont ciblés comme l’une des principales causes du réchauffement climatique. Les grandes compagnies pétrolières ne sont pas la cible. Bien au contraire.

La Fondation Bill et Melinda Gates s’est engagée à injecter des milliards de dollars pour venir à la rescousse des agriculteurs pauvres des pays du Sud.

Cet argent sera utilisé pour initier une nouvelle phase de néocolonialisme, conduisant à la confiscation de terres, d’actifs et de ressources minières.

Bill Gates veut devenir l’un des principaux propriétaires de terres agricoles s’étendant à travers les pays du Sud. Lui-même ou un membre de sa fondation s’adressa à la plénière le 14 novembre 2024.

À son tour, Sir Jeff Bezos, la deuxième personne la plus riche de la planète, s’est engagé à venir à la rescousse des pays du Sud. (sic)

Vidéo : COP 29. Fonds Bezos pour la Terre. «Philanthropie climatique»

Le modus operandi pour venir à la rescousse des pays du Sud est décrit dans la vidéo suivante :

Vidéo : Objectif climatique. « Il n’y a pas d’unité mondiale »

Notre analyse confirme qu’il n’existe pas d’« unité mondiale ». La philanthropie climatique est une fraude.

Comme lors des précédents sommets de la COP, la question de la modification du temps, à savoir les techniques de modification de l’environnement (ENMOD), a été rejetée en violation flagrante d’une convention des Nations Unies de mai 1977 (voir ci-dessous).

ENMOD Techniques

Les techniques de modification de l’environnement qui font l’objet de cet article ont été soigneusement exclues du débat sur le changement climatique. L’histoire des techniques ENMOD est longue et complexe :

Le mathématicien américain John von Neumann, en liaison avec le ministère américain de la Défense, a commencé ses recherches sur la modification du temps à la fin des années 1940, au plus fort de la guerre froide, et a prévu des « formes de guerre climatique encore inimaginables ». Pendant la guerre du Vietnam, des techniques d’ensemencement des nuages ont été utilisées, à partir de 1967 dans le cadre du projet Popeye, dont l’objectif était de prolonger la saison de la mousson et de bloquer les routes d’approvisionnement ennemies le long de la piste Ho Chi Minh. L’armée américaine a développé des capacités avancées qui lui permettent de modifier sélectivement les conditions météorologiques. La technologie, qui a été initialement développée dans les années 1990 dans le cadre du programme de recherche aurorale active à haute fréquence (HAARP), était un appendice de l’Initiative de défense stratégique – « Star Wars » (Voir mon article ci-dessous)

ENMOD. La crise des ouragans dans le sud-est des États-Unis

Greg Reese fournit des preuves concernant la technique d’ensemencement des nuages pour contrôler les ouragans, remontant aux années 1950 en se concentrant sur la Caroline du Nord.

Voir la déclaration de V-P Lyndon B Johnson en 1962.

Aujourd’hui, le « contrôle de la météo » implique l’utilisation de technologies électromagnétiques avancées. (Voir mon analyse ci-dessous)

Cliquez ici pour voir la vidéo de Greg Reese.

L’instrumentalisation des techniques ENMOD

Alors que les techniques de modification de l’environnement (ENMOD) sont à la disposition de l’armée américaine depuis plus d’un demi-siècle, il n’y a aucune preuve à 100% que ces techniques ont été utilisées pour déclencher des conditions météorologiques extrêmes.

Les vagues de chaleur de l’été 2022 accompagnées d’incendies de forêt dévastateurs, en Europe occidentale, en Afrique du Nord, en Californie, en Inde, au Pakistan et dans la vallée du fleuve Yangtze en Chine, ont simultanément affecté la vie de millions de personnes dans le monde, avec des conséquences sociales et économiques dévastatrices.

« Le delta du fleuve Yangtze n’a jamais connu de températures aussi élevées depuis le début des relevés historiques, et des températures élevées comme celle-ci s’accompagnent de sécheresse »

Selon des rapports d’août 2022, la production hydroélectrique quotidienne sur le Yangtze a chuté de 51 %, ce qui a entraîné la suspension de la production dans la région méga-industrielle de Chongqing, qui compte plus de 30 millions d’habitants.

En mai 2022, le Pakistan figurait parmi les 23 premiers pays au monde à connaître une grave sécheresse et une désertification. Quelques mois plus tard, pendant la période de mousson, la vallée de l’Indus a connu la plus grave inondation de mémoire d’homme. Les précipitations dans les provinces du Sindh et du Baloutchistan « ont été au moins sept fois supérieures à la normale ».

Le « changement climatique d’origine humaine » a été présenté avec désinvolture comme la cause des inondations au Pakistan qui ont tué 1 508 personnes, inondé des millions d’hectares de terres et affecté 33 millions de personnes. Plus d’un demi-million de personnes se sont retrouvées sans abri.

C02 ? Causalité des phénomènes météorologiques extrêmes

Bien qu’il n’y ait aucune preuve concrète que les vagues de chaleur et les inondations de 2022 aient été causées par les techniques ENMOD, la question de la manipulation du climat doit néanmoins être abordée et analysée.

Des documents militaires américains ainsi que des rapports scientifiques confirment que les « techniques de modification de l’environnement » (ENMOD) étaient pleinement opérationnelles au milieu des années 1990.

D’autre part, il n’y a aucune preuve solide, comme le soulignent les médias grand public (citant régulièrement des climatologues faisant autorité) que ces conditions météorologiques extrêmes sont le résultat de ce que l’on appelle des « émissions de gaz à effet de serre induites par l’homme ».

De plus, il faut comprendre que ces émissions de gaz à effet de serre – qui seraient à l’origine du « réchauffement climatique » – servent de prétexte et de justification pour adopter des mesures drastiques et inutiles propices à la déstabilisation pure et simple de l’agriculture. Ces mesures ont été appliquées simultanément dans plusieurs pays. Elles sont maintenues dans le cadre d’un « consensus climat » qui consiste également à interdire l’utilisation des énergies fossiles.

La procédure sous-jacente est la suivante : « l’agenda climatique » (c’est-à-dire le réchauffement climatique) consiste à restreindre l’utilisation des engrais en vue de « réduire les émissions d’azote » (par exemple aux Pays-Bas, dans l’Ouest canadien) « au point qu’il est impossible pour les exploitations agricoles de continuer à fonctionner ». Cela est à son tour propice au déclenchement de pénuries alimentaires étendues ainsi qu’à la famine.