La Ferme aux animaux trumpistes: la farce du 6 janvier au Capitole

Dans une de ses plus célèbres analyses politiques,

Marx, à la suite de Hegel, notait qu’il y

avait très souvent dans l’histoire un processus

de répétition mais que : « la première fois

comme une tragédie, la seconde fois comme

une farce. » (K. Marx : Le 18 Brumaire de Louis

Bonaparte, éditions sociales, p.15, Paris, 1969).

Que penser alors de la super farce de la pseudo

«insurrection» des partisans de Trump contre le Capitole :

certainement pas un coup d’État et tout au plus un coup d’éclat. Un peu plus d’un

siècle après l’extraordinaire «prise du Palais d’hiver» par les ouvriers, soldats et

paysans insurgés de Petrograd, qui signaient par là, la première victoire

révolutionnaire du vingtième siècle, la bouffonnerie trumpiste inverse tout.

Ce sont les contre-révolutionnaires qui attaquent leurs représentants élus pour empêcher la

validation d’une élection auquel ils ont ardemment participé. Certains avaient essayé de nous

vendre l’inapplicable «parlementarisme révolutionnaire», et maintenant le spectacle intégré

nous présente le « parlementarisme contre-révolutionnaire » ; l’électoralisme contre les

élections. Tous jouent en fait le même jeu démocratique, avec ses règles, ses magouilles et

ses tricheries.

Personne n’est dupe, ce qu’il faut au final s’est préserver le système pour que

tous ceux qui ont participé au jeu, surtout continuent de jouer. La crise du système de

représentation démocratique est telle qu’il faut le régénérer et le doper par la mise en scène de

sa propre parodie et la peur de sa fin même caricaturale.

Pour pouvoir encore croire en ce système ouvertement corrompu, mensonger et inefficace, il

faut pouvoir le voir comme une ultime solution face au chaos et aux catastrophes de tout type

à venir. La démocratie avait déjà ainsi essayé de se faire peur, pour mieux se relégitimer en

tant que moins mauvais des régimes capitalistes possibles. Le renforcement de la démocratie

apparait comme la solution alors qu’elle est pleinement responsable de la situation. Les

évènements du Capitole renforcent l’illusion qu’une meilleure démocratie permettrait de

résorber le chaos inhérent au système capitaliste. Capitalisme et démocratie ne font qu’un,

seul le prolétariat en action peut permettre d’envisager d’autres perspectives.

Force est de constater que pour l’instant, cette capacité d’action est au plus bas, ou inexistante.

Le 23 février 1981, le lieutenant-colonel Antonio Tejero, avait fait irruption l’arme à la main

dans le parlement espagnol pour « essayer » d’interrompre le processus démocratique qui

avait été mis en place en remplacement de la dictature franquiste devenue obsolète. Il fallait

en effet cet événement spectaculaire pour rendre crédible le retour d’un roi dauphin désigné

par Franco, pour jouer à contre emploi, le rôle de sauveur de la démocratie. Il s’agissait

d’assainir une fois pour toutes, les restes du franquisme historique et faire passer

définitivement le pacte de la Monclova comme seule perspective capitaliste crédible.

Il est clair que face à ce rappel d’événements dramatiques, les farces de Trump peuvent

paraitre nettement plus grossières et vulgaires. Il n’empêche que aujourd’hui encore, il s’agit

de restaurer la démocratie américaine mise à mal par quatre années de pitreries et une « crise

sanitaire » majeure toujours en cours. (Voir L’escroquerie https://les7duquebec.net/archives/296136 )

Il faut donc bien que le plus vite possible ce «bon peuple américain» puisse se réconcilier et que,

une fois la peur du putsch passée, l’on puisse dans un élan d’union nationale reconnaitre que

grâce à ces élections agitées, un nouveau consensus national sera enfin trouvé pour pouvoir

revenir au plus vite à la normale capitaliste et à ses catastrophes à venir.

Par Fj et Mm, sur https://materiauxcritiques.wixsite.com/moncompte