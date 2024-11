Comment Jacques-Marie Bourget a survécu à la balle du sniper israélien (vidéo 16’44)

FILM – Corona circus en 9 chapitres (covid19)

PIPEAU TV – ACTUALITES – 23 octobre 2024

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

De la désinfection des plages aux amendes pour une baguette, revivons avec Fred de Pipeau TV les absurdités de la « pandémie de Covid-19 ».

Pipeau TV revient sur des moments marquants et souvent surréalistes de la « crise COVID-19 », des policiers en armes évacuant des terrasses de café à 21 heures aux plages dynamiques et statiques pour éviter le virus, en passant par les amendes pour des infractions aussi banales que l’achat d’une seule baguette.

Cette compilation met également en lumière les mesures de désinfection extrêmes et les controverses autour du Pass sanitaire, ainsi que les insultes et les menaces proférées par certains médias, journalistes, médecins de plateaux et artistes à l’encontre des non-vaccinés.