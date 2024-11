Un moment décisif de la guerre du proxy ukrainien (Oreshnik)

Par M.K. Bhadrakumar. Sur Un moment décisif de la guerre en Ukraine | Le Saker Francophone

Le président russe Vladimir Poutine a publié jeudi une déclaration concernant les deux frappes exécutées avec des armes occidentales à longue portée sur le territoire russe les 19 et 21 novembre et la frappe réactive de Moscou sur une installation du complexe industriel de défense ukrainien dans la ville de Dnepropetrovsk avec un missile balistique hypersonique non nucléaire, inconnu jusqu’ici, nommé Oreshnik. (Voir cet article: Oreshnik : le nouveau cauchemar de l’OTAN rend-il les militaires français raisonnables ? – Réseau International).



Vendredi, lors d’une réunion au Kremlin avec les hauts gradés de l’armée, Poutine a revisité le sujet en précisant qu’Oreshnik n’était pas vraiment à un stade “expérimental”, comme l’avait déterminé le Pentagone, mais que sa production en série avait en fait commencé.

Et il a ajouté » Compte tenu de la force particulière de cette arme, de sa puissance, elle sera mise en service par les Forces de missiles stratégiques. » Il a ensuite révélé » Il est également important qu’avec le système Oreshnik, plusieurs systèmes similaires soient actuellement testés en Russie. Sur la base des résultats des tests, ces armes entreront également en production. En d’autres termes, nous avons toute une gamme de systèmes à moyenne et courte portée.” la thèse impérialiste du camp russo-chinois se résume ainsi ; Poutine a réfléchi sur le contexte géopolitique “La situation militaire et politique actuelle dans le monde est largement déterminée par les résultats de la concurrence dans la création de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes d’armes et le développement économique.”

En résumé, le mouvement d’escalade autorisé par le président américain Joe Biden a fait boomerang. Biden a-t-il mordu plus qu’il ne pouvait mâcher ? C’est la première question.

Les États-Unis ont apparemment décidé que les “lignes rouges” de Poutine et la dissuasion nucléaire de la Russie faisaient partie de la rhétorique. Washington n’avait aucune idée de l’existence d’une arme miracle comme l’Oreshnik dans l’arsenal russe qui est aussi démoniaque et effrayante qu’un missile nucléaire dans son pur potentiel apocalyptique destructeur, mais qui épargnera des vies humaines. Poutine a ajouté calmement que la Russie avait l’intention de donner un préavis aux civils pour qu’ils se mettent à l’écart avant qu’Oreshnik ne se dirige vers sa cible désignée pour l’anéantir. Le choc et la crainte dans les capitales occidentales parlent d’eux-mêmes. Biden a évité de commenter la question lorsque les journalistes l’ont demandé.

L’Oreshnik n’est pas une mise à niveau des anciens systèmes de l’ère soviétique, mais “repose entièrement sur les innovations de pointe contemporaines”, a souligné Poutine. Izvestia a rapporté qu’Oreshnik est une nouvelle génération de missiles russes à portée intermédiaire d’une portée de 2 500 à 3 000 km et pouvant s’étendre jusqu’à 5 000 km, mais non intercontinentaux, équipés de plusieurs véhicules de rentrée ciblés indépendamment (MIRV), c’est-à-dire ayant des ogives séparatrices avec des unités de guidage individuelles. Il a une vitesse comprise entre Mach 10 et Mach 11 (dépassant 12 000 km par heure).

Le quotidien russe Readovka a rapporté qu’avec une charge utile de combat estimée à 1 500 kg, s’élevant à une hauteur maximale de 12 km et se déplaçant à une vitesse de Mach 10, l’Oreshnik lancé depuis la base russe de Kaliningrad frapperait Varsovie en 1 minute 21 secondes; Berlin en 2 minutes 35 secondes; Paris en 6 minutes 52 secondes et Londres en 6 minutes 56 secondes.

Dans sa déclaration de jeudi, Poutine a déclaré » il n’y a aucun moyen de contrer de telles armes aujourd’hui. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de Mach 10, soit 2,5 à 3 kilomètres par seconde. Les systèmes de défense aérienne actuellement disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissile créés par les Américains en Europe ne peuvent pas intercepter de tels missiles. C’est impossible.”

En effet, une terrible beauté est née. Car, Oreshnik n’est pas seulement une arme hypersonique efficace et n’est ni une arme stratégique ni un missile balistique intercontinental. Mais sa puissance de frappe est telle que lorsqu’il est utilisé en masse et en combinaison avec d’autres systèmes de précision à longue portée, son effet et sa puissance sont à égalité avec les armes stratégiques. Pourtant, ce n’est pas une arme de destruction massive — c’est plutôt une arme de haute précision.

La production en série implique que des dizaines d’Oreshnik sont en cours de déploiement, ce qui signifie qu’aucun groupe d’état-major américain / OTAN et aucune unité de renseignement anglo-américaine ciblée dans des bunkers à Kiev ou à Lvov n’est plus en sécurité.

Oreshnik est également un signal au nouveau président américain Donald Trump qui appelle ad nauseam à un règlement immédiat de la fin de la guerre. Ironiquement, Oreshnik n’a été développé qu’à cause de la réaction de Moscou à la décision belliciste du président américain de l’époque, Trump, en 2019, de se retirer unilatéralement du traité américano-soviétique de 1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF). Par conséquent, cela indique également que la confiance de Moscou en Trump est proche de zéro.

Pour bien comprendre ce point, le jour même où Oreshnik est sorti de son silo, Tass a réalisé une interview inhabituelle avec un think tank russe de premier plan affilié au ministère des Affaires étrangères et au Kremlin. Une interview d’Andrey Sushentsov, directeur du programme du Club de discussion Valdai, doyen du Département des Relations internationales du MGIMO du Ministère russe des Affaires étrangères et membre du Conseil scientifique du Conseil de sécurité russe.

Les extraits suivants de l’interview, clairs et surprenants, devraient dissiper l’hypothèse selon laquelle il se passe quelque chose de spécial entre Trump et Poutine:

Trump envisage de mettre fin à la crise ukrainienne, non pas par sympathie pour la Russie, mais parce qu’il reconnaît que l’Ukraine n’a aucune chance réaliste de gagner. Son objectif est de préserver l’Ukraine en tant qu’outil pour les intérêts américains, en se concentrant sur le gel du conflit plutôt que sur sa résolution. Par conséquent, sous Trump, la stratégie à long terme de lutte contre la Russie persistera. Les États-Unis continuent de bénéficier de la crise ukrainienne, quelle que soit l’administration au pouvoir.

Les États-Unis ont retrouvé leur position de premier partenaire commercial de l’Union européenne pour la première fois depuis des années. Ce sont les Européens qui supportent le fardeau financier de la prolongation de la crise ukrainienne, alors que les États-Unis n’ont aucun intérêt à la résoudre. Au lieu de cela, il est plus avantageux pour eux de geler le conflit, en gardant l’Ukraine comme un outil pour affaiblir la Russie et comme un point chaud persistant en Europe pour maintenir leur approche conflictuelle.

Trump a fait de nombreuses déclarations qui diffèrent des politiques de l’administration de Joe Biden. Cependant, le système étatique américain est une structure inertielle qui résiste aux décisions qu’il juge contraires aux intérêts américains, de sorte que toutes les idées de Trump ne se concrétiseront pas.

Trump disposera d’une fenêtre de deux ans avant les élections de mi-mandat au Congrès, au cours desquelles il disposera d’une certaine liberté pour faire passer ses politiques au Sénat et à la Chambre des représentants. Après cela, ses décisions pourraient faire face à une résistance à la fois nationale et de la part des alliés des États-Unis.

Ne vous y trompez pas, la Russie ne se fait aucune illusion. Poutine ne dérogera pas aux conditions qu’il a définies en juin pour résoudre le conflit : le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass et de la Novorossiya ; l’engagement de Kiev à s’abstenir de rejoindre l’OTAN ; la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie ; et la création d’une Ukraine non alignée et dénucléarisée.

De toute évidence, cette guerre continuera son cours jusqu’à ce qu’elle atteigne sa seule conclusion logique, qui est la victoire russe. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a déclaré hier dans une interview à Al Arabiya que l’utilisation du missile Oreshnik “change le cours” du conflit ukrainien.

Les capitales occidentales devront se réconcilier avec la réalité que la possibilité d’augmenter la pression dans cette guerre touche à sa fin. Ne vous y trompez pas, si une autre frappe d’ATAMCS à l’intérieur de la Russie est tentée, cela aura des conséquences dévastatrices pour l’Occident.

Le président serbe Aleksandar Vucic l’a bien dit : « Si vous [l’OTAN] pensez que vous pouvez tout attaquer sur le territoire russe avec la logistique et les armes occidentales sans obtenir de réponse, et que Poutine n’utilisera pas les armes qu’il jugera nécessaires, alors soit vous ne le connaissez pas, soit vous êtes anormaux.”

M.K. Bhadrakumar

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone, sur