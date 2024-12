Guerre au Liban : Un autre massacre de la classe prolétarienne

Le 1er octobre, les FDI (1) ont envahi le Liban avec l’objectif brutal de créer une « ceinture de sécurité » au sud du fleuve Litani. L’armée libanaise s’est retirée, avec quelques tirs de riposte, de la « ligne bleue » et, quelques heures plus tard, l’Iran a lancé des attaques de missiles de représailles, dont certains ont percé les divers systèmes antimissiles d’Israël.

Pour l’Iran, l’assassinat de Hassan Nasrallah a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, après l’assassinat d’Ismail Haniyeh à Téhéran et de nombreux généraux du Corps des gardiens de la révolution islamique. Au cours des semaines précédentes, le Mossad, l’agence de renseignement secrète israélienne, avait saboté des dispositifs de communication, assassinant des militants du Hezbollah, tuant et blessant des centaines de civils dans le processus, afin de désorganiser la chaîne de commandement du Hezbollah. Le bilan libanais s’élève déjà à plus de deux mille civils et Israël a perdu des dizaines de soldats, mais l’une des plus grandes catastrophes est sans aucun doute le déplacement de plus de 1,2 million de personnes à l’intérieur du Liban.

Depuis la guerre en Ukraine, le monde a connu une forte augmentation des tensions impérialistes dans le monde entier, indiquant une poussée vers une guerre généralisée. Le Liban joue un rôle important dans cette évolution. Les racines de cet affrontement s’étendent sur près d’un siècle, bien que la cause systémique reste l’impérialisme en tant que condition du capitalisme (???) À la suite de conflits politiques au Liban dans les années 70, Israël a envahi le pays en 1982 avec le soutien des États-Unis afin de démanteler les groupes palestiniens et pro-palestiniens. Les forces de défense israéliennes ont été déçues et ont fini par être vaincues. Israël est resté au Sud-Liban jusqu’en 2000, après que l’offensive du Hezbollah l’a laissé en désordre et que l’occupation des FDI n’a pas réussi à arrêter les missiles tirés sur Israël. L’intégration du Hezbollah dans le courant politique libanais principal à la suite de ce rôle historique se retourne aujourd’hui contre lui au milieu de crises politiques et économiques croissantes, les reproches s’accumulant à ses pieds. L’économie est fragmentée ; à l’instar du système politique libanais, les partis sectaires tournent autour des travailleurs et des quelques miettes de capital qui peuvent être récupérées, comme des vautours après une charogne. Loin de toute alternative pour la classe ouvrière, le Hezbollah exige du prolétariat qu’il marche au nom de la politique de puissances bourgeoises.

Depuis son retrait du Liban, Israël a maintenu le Hezbollah comme l’un de ses grands croquemitaines, aux côtés de l’Iran et du Hamas. Il est devenu un outil commode pour la classe dirigeante, qui peut ainsi continuer à forcer ses travailleurs à adopter une mentalité d’assiégés.

Ces croque-mitaines peuvent être invoqués à plusieurs reprises pour repousser les crises pérennes et leurs symptômes. Par exemple, la corruption exorbitante de Netanyahou et la crise croissante du logement sont des problèmes clés que les capitalistes peuvent « résoudre » en désignant ces adversaires et en forçant les travailleurs à monter au front pour tuer d’autres travailleurs. C’est ainsi que la classe dirigeante peut justifier son siège interminable sur Gaza et continuer à rationaliser les milliers de morts qui s’accumulent dans les rues. Cependant, les problèmes que la guerre généralisée vise à résoudre sont de nature systémique ; avec ou sans le Hamas ou le Hezbollah, la classe dirigeante israélienne (comme toute autre puissance impérialiste) ressentira toujours la pression de se tourner vers la guerre lorsque les contradictions du capital commenceront à s’accumuler.

Alors que de nombreux travailleurs dans le monde sont préoccupés par les appels au cessez-le-feu, la base historique de ce conflit exclut toute paix à long terme, car elle se trouve à la racine du capitalisme. Tant que l’accumulation du capital est l’ultime nécessité, elle crée l’ultime moyen politique d’envoyer les travailleurs en première ligne, avec toutes les horreurs que l’on peut y trouver, y compris le génocide. Par conséquent, seule la défaite totale du capitalisme par la classe ouvrière internationale peut réellement mettre fin aux atrocités qui se déroulent sous nos yeux. Pour Israël comme pour le Hezbollah, les travailleurs sont des variables sur un bilan, et que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, les travailleurs sont toujours pris à la gorge pour préserver l’ordre bourgeois, que ce soit sur le plan offensif ou défensif.

Il s’agit également de bien plus qu’un simple conflit localisé, puisqu’il se déroule à l’intersection de blocs impérialistes. Par exemple, les États-Unis dépendent de l’aide technique israélienne pour mener la guerre au Moyen-Orient ; Israël voit dans cette situation et dans la faiblesse actuelle de l’Iran une occasion en or de porter un coup sérieux à l’« Axe de la résistance » iranien. En conséquence, les États-Unis n’ont d’autre choix que de soutenir l’agression israélienne, garantissant ainsi un chaos encore plus grand et une effusion de sang de la classe ouvrière dans le monde entier. Il ne faut pas oublier non plus que, même si l’Iran recule pour l’instant, l’option d’une guerre totale peut sembler préférable à sa classe dirigeante plutôt que la mort par mille coupures dues à l’élimination de ses mandataires un par un. Un tel scénario ouvrirait donc la voie à une deuxième confrontation majeure entre un bloc dirigé par les États-Unis et l’alliance de convenance entre la Russie et l’Iran ; étant donné qu’un tel conflit se déroulerait dans le pays intermédiaire qu’est l’Irak, aucune « grande puissance » ne resterait les bras croisés pendant que les dégâts se produiraient.

C’est en période de crise comme celle-ci que le communisme (un monde sans frontières, sans États et sans exploitation) offre un antidote à la guerre. Pour lutter pour cela, les travailleurs du monde entier doivent se rassembler sur une plate-forme internationale et se mobiliser pour la défaite de toutes les nations dans le cadre de leur objectif révolutionnaire de renverser le capitalisme une fois pour toutes. Les travailleurs doivent lutter contre les efforts de guerre nationaux par une stratégie combinée de grèves, d’arrêts de travail et de ralentissements sur une base politique.

Seuls les travailleurs d’Israël, de Palestine, du Liban, d’Iran, d’Europe, d’Amérique, etc., peuvent mettre fin à la pluie d’enfer qui s’abat sur nos frères et sœurs de classe par ces moyens, mais ce n’est que si cela devient un assaut révolutionnaire contre l’État bourgeois qu’il sera possible de mettre fin à la barbarie capitaliste pour de bon. Comme nous l’a montré la vague révolutionnaire mondiale de 1917-1921 déclenchée en Russie, l’organisation de masse de la classe ouvrière internationale peut non seulement fournir une opposition efficace à la guerre, mais aussi l’envoyer dans les poubelles de l’histoire.

Pas d’autre guerre que la guerre de classe !

Travailleurs du monde entier, unissez-vous !

Tendance Communiste Internationaliste

29 octobre 2024

Notes :

(1) FDI : Forces de Défense Israéliennes, communément appelé Tsahal