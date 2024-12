Pour une rencontre internationale d’urgence contre la guerre impérialiste globale (mars 2025)

Par corqi.ocrfi@gmail.com. corqi.ocrfi@gmail.com et par Left Radical of Afghanistan LRA lr_afg@yahoo.com



Chers camarades

Vous trouverez ci-joint un appel formulant la proposition d’une rencontre internationale d’urgence contre la guerre impérialiste globale en mars 2025. (Format word APPEL FR)

Le Comité de correspondance du CORQI qui s’est réuni ce jour propose la procédure suivante:

Dans les discussions que nous menons, nous ne nous engageons pas dans une discussion d’amendements de ce texte. Soit les organisations, groupes et militants sont d’accord pour le signer. Soit ils acceptent le cadre général mais expriment des nuances et dans ce cas nous organisons la discussion avec eux. Ce texte n’est donc ni à amender, ni «à prendre ou à laisser». Si des organisations, groupes et militants qui entrent dans cette discussion ont des nuances sur tel ou tel aspect, ils peuvent s’associer à cet appel tout en formulant leurs nuances. Le Comité de correspondance propose que nous nous fixions au plus tard la date du 30 novembre pour rassembler les signatures sur l’appel.

Nous demandons impérativement aux camarades qui reçoivent cette note de nous faire savoir par retour de mail s’ils sont d’accord avec cette façon de procéder.

Fraternellement

Dear comrades

Please find enclosed an appeal putting forward the proposal for an urgent international meeting against the global imperialist war in March 2025.

The OCRFI Correspondence Committee, which met today, proposes the following procedure:

1. In the discussions we are holding, we are not engaging in a discussion of amendments to this text. Either the organisations, groups and activists agree to sign it, or they accept the general framework but express nuances, in which case we organise the discussion with them. This text is neither to be amended, nor ‘take it or leave it’.

2. If the organisations, groups and activists involved in this discussion have nuances on a particular aspect, they can associate themselves with this appeal while formulating their nuances.

3. The Correspondence Committee proposes that we set 30 November at the latest as the date for gathering signatures on the appeal.

It is imperative that comrades who receive this note let us know by return e-mail whether they agree with this way of proceeding.

Fraternally

Des centaines de milliers de cadavres couvrent les champs de bataille d’Ukraine et de Russie, de Gaza et du Liban, du Soudan et de RDC. Des millions de femmes et d’hommes seront, pour le reste de leurs jours, mutilés. Toute la civilisation héritée des générations précédente est livrée à l’anéantissement par la barbarie la plus sauvage.

Quels que soient les responsables immédiats du déchaînement de telle ou telle guerre, une chose est certaine : la guerre qui provoque ce chaos est le produit de l’impérialisme. Elle est issue de la volonté des classes capitalistes de vivre de l’exploitation du travail humain et des richesses naturelles de la planète.

Les principaux groupes capitalistes qui dominent la planète le revendiquent ouvertement, à l’instar du PDG de la plus puissante banque d’affaires des États-Unis, JP Mrogan, qui déclare : « la troisième guerre mondiale a déjà commencé. Les conflits particuliers sont déjà coordonnés d’un pays à l’autre » (Fortune, 29 octobre).

Oui, il s’agit d’une guerre menée par les grandes puissances capitalistes. Une seule et même guerre impérialiste, des champs de bataille d’Ukraine et de Russie au génocide à Gaza et à l’invasion criminelle du Liban, de la guerre sans fin au Soudan et en RDC aux préparatifs de guerre américaine contre la Chine.

Une guerre qui sert de prétexte à une augmentation jamais égalée dans l’Histoire des dépenses militaires, pour les seuls intérêts de l’industrie d’armement, pour laquelle tous les gouvernements capitalistes pillent les budgets des services publics.

Une « guerre à l’extérieur » qui accélère la « guerre à l’intérieur » des gouvernements capitalistes contre les travailleurs et les conquêtes ouvrières et démocratiques arrachées par les générations précédentes.

Une force sociale est capable d’arrêter la marche à la guerre totale : la classe ouvrière internationale. Celle qui produit toutes les richesses, et qui peut entraîner avec elle toutes les couches opprimées de la société pour mettre un terme définitif à la guerre et à sa racine : l’exploitation capitaliste.

C’est pourquoi nous affirmons : quiconque veut sincèrement lutter pour la paix et la fraternité entre les peuples doit combattre pour l’indépendance du mouvement ouvrier vis-à-vis de tous les gouvernements fauteurs de guerre, de Biden et Trump, de Netanyahou, Poutine, Zelensky, Macron, Scholz, Starmer, Sanchez ou Albanese, ou Trudeau et tous les gouvernements qui se subordonnent à eux.

Quiconque veut sincèrement lutter pour la paix et la fraternité entre les peuples doit refuser les manœuvres de ceux qui condamnent la guerre à Gaza mais soutiennent la guerre de l’OTAN en Ukraine ou les préparatifs de guerre américaine contre la Chine qui n’ont pas d’autre motivation que la volonté des capitalistes de se réapproprier le marché chinois.

Quiconque veut sincèrement lutter pour la paix et la fraternité entre les peuples doit se prononcer pour le droit du peuple palestinien à décider librement de son sort, à l’encontre de toutes les décisions prises contre lui depuis 76 ans.

Quiconque veut sincèrement lutter pour la paix et la fraternité entre les peuples doit exiger le retrait des troupes russes d’Ukraine, le retrait des troupes ukrainiennes de Russie, le retrait des troupes de l’OTAN d’Europe, le retrait des troupes étrangères (et notamment françaises) d’Afrique, le retrait des troupes israéliennes du Liban, de Gaza et de Cisjordanie.

Quiconque veut sincèrement lutter pour la paix et la fraternité entre les peuples doit, dans chaque pays impérialiste, affirmer que l’ennemi principal des travailleurs, c’est son propre gouvernement, et doit donc aider à la lutte de classe des travailleurs pour chasser « leur » gouvernement fauteur de guerre.

Quiconque veut sincèrement lutter pour la paix et la fraternité entre les peuples doit organiser la mobilisation en masse des travailleurs et de la jeunesse pour : « pas un sou, pas une arme, pas un soldat pour leur sale guerre ! » et pour que les milliards de la guerre soient confisqués et affectés aux besoins du peuple.

Quiconque veut sincèrement lutter pour la paix et la fraternité entre les peuples doit condamner le vote des crédits de guerre par des députés qui parlent au nom des travailleurs (les députés de DSA au Congrès américain, la plupart des députés de « gauche » au Parlement européen et les députés du Parti « communiste » à la Douma russe).

Par-delà les champs de bataille, les charniers et les frontières, les travailleuses et travailleurs, les soldats envoyés à l’abattoir, la jeunesse, les paysans, les peuples opprimés doivent opposer à la guerre impérialiste le drapeau du combat pour l’Internationale ouvrière : « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ! »

Au-delà de nos points de vue différents et de nos origines politiques et syndicales respectives, nous militants, organisations, partis et courants du mouvement ouvrier, décidons d’unir nos forces dans une rencontre internationale d’urgence contre la guerre impérialiste globale qui se réunira au mois de mars 2025 à Paris.

