👁‍🗨 L’assaut surprise des sectes terroristes contre la Syrie…pourquoi, comment?

Par Haidar Mustafa, le 30 novembre 2024 . Sur https://thecradle.co/articles/a-surprise-assault-on-syria-but-can-it-last

La vague dĂ©stabilisatrice passe du Liban Ă la Syrie, avec une nuĂ©e de terroristes soutenus par l’Ă©tranger dans Alep.

Mais peuvent-ils faire aujourd’hui ce Ă quoi ils ont Ă©chouĂ© pendant une dĂ©cennie ?

 son discours annonçant l’accord d’IsraĂ«l sur un cessez-le-feu avec le Liban, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a menacĂ© directement le prĂ©sident syrien Bachar el-Assad, le mettant en garde contre la tentation de “jouer avec le feu”. Ces paroles ont Ă©tĂ© prononcĂ©es quelques heures Ă peine avant que des factions terroristes armĂ©es d’Idlib ne lancent une offensive choc contre les positions de l’armĂ©e syrienne dans la zone de non-intervention situĂ©e dans la campagne occidentale d’Alep. L’opĂ©ration a Ă©tĂ© menĂ©e par Hayat Tahrir al-Sham (HTS), incarnation rebaptisĂ©e du Front Al-Nusra – ou branche syrienne d’Al-QaĂŻda – dirigĂ©e par Abu Muhammad al-Julani, avec la participation d’autres organisations terroristes internationales telles que le Parti islamique du Turkestan (TIP).

Repousser l’agression

Le matin du 27 novembre, des groupes terroristes armĂ©s ont lancĂ© de violentes attaques contre des positions de l’armĂ©e syrienne Ă proximitĂ© des positions du 46e rĂ©giment et vers les villages d’Orem al-Kubra, Orem al-Sughra, Basratun, Anjara et les zones environnantes, situĂ©s Ă une courte distance de l’autoroute M5 Alep-Hama-Damas.

Lors de la premiĂšre attaque surprise, lancĂ©e sous l’Ă©gide d’une opĂ©ration baptisĂ©e “Deterrence of Aggression”, les terroristes ont pu pĂ©nĂ©trer dans un certain nombre de villages que les forces de l’armĂ©e syrienne avaient Ă©vacuĂ©s en vue de circonscrire la brĂšche, en violation flagrante des accords de dĂ©sescalade conclus en 2019 entre la Turquie, la Russie et l’Iran.

La portĂ©e des combats s’est rapidement Ă©tendue sur la route internationale et dans la ville d’Alep. Une source de sĂ©curitĂ© turque citĂ©e par Middle East Eye , financĂ© par le Qatar, a dĂ©clarĂ© que l’objectif de l’opĂ©ration militaire lancĂ©e par HTS et ses alliĂ©s consiste Ă rĂ©cupĂ©rer les positions conquises par les forces syriennes avec le soutien de la Russie au cours des batailles de 2017 – 2020.

Les terroristes affirment que les “violations” des accords de dĂ©sescalade par les armĂ©es syrienne et russe – et l’intensification des frappes sur Idlib – ont motivĂ© ces opĂ©rations militaires afin de reprendre le contrĂŽle de ces zones. Ils affirment que le recul de l’armĂ©e syrienne dans la partie occidentale d’Alep a incitĂ© les extrĂ©mistes Ă lancer de nouvelles attaques contre les zones rurales de l’est d’Idlib.

En l’espace de trois jours, les groupes armĂ©s terroristes ont pu atteindre le cƓur d’Alep et dĂ©crĂ©ter un couvre-feu pour 24 heures. Alors que les affrontements s’intensifiaient, des avions de combat syriens et russes ont lancĂ© une sĂ©rie de raids violents sur les camps et les rĂ©seaux d’approvisionnement d’HTS et des Turkestanis Ă Darat Azza, Al-Atareb, Sarmin et dans d’autres secteurs. Ces frappes aĂ©riennes se poursuivent, des vidĂ©os rĂ©vĂ©lant de lourdes pertes dans les rangs des factions terroristes, plusieurs sources mĂ©diatiques confirmant la mort de plus de 200 hommes d’HTS et d’autres groupes miliciens dans les environs d’Alep et d’Idlib.

L’intensification des attaques aĂ©riennes des forces syriennes et russes a permis, jeudi matin, de freiner l’Ă©lan d’HTS sur le terrain, le groupe ayant subi des pertes humaines et matĂ©rielles. Des sources sur la ligne de front rĂ©vĂšlent Ă©galement l’arrivĂ©e d’Ă©normes renforts militaires dans la principale zone de confrontation, qui s’Ă©tend sur plus de 26 kilomĂštres dans l’ouest d’Alep – des troupes syriennes et du matĂ©riel qui prĂ©parent une contre-attaque pour rĂ©tablir le statu quo. L’expert militaire Haitham Hassoun explique Ă Â The Cradle que l’armĂ©e syrienne s’est regroupĂ©e sur les lignes arriĂšre de la dĂ©fense sur une profondeur de 7 Ă 8 kilomĂštres pour prĂ©parer la mise en Ɠuvre de la contre-attaque.

Les préparatifs

En rĂ©alitĂ©, l’opĂ©ration d’HTS n’Ă©tait en aucun cas une offensive lancĂ©e au hasard, mais plutĂŽt le rĂ©sultat de prĂ©paratifs de plusieurs annĂ©es menĂ©s par les renseignements amĂ©ricains et turcs pour unifier les rangs des diffĂ©rentes factions extrĂ©mistes dans le nord de la Syrie. Ce projet s’est dĂ©roulĂ© sous la supervision directe de l’armĂ©e turque, dont le but Ă©tait de faire converger les factions actives Ă Idlib et dans la campagne d’Alep et de confier la prise de dĂ©cision essentiellement Ă deux entitĂ©s : la soi-disant ArmĂ©e nationale syrienne (ANS), loyale Ă Ankara, et Hay’at Tahrir al-Sham, la branche d’Al-QaĂŻda en Syrie.

Dans cet amalgame d’organisations terroristes se trouvent les groupes “djihadistes” du Turkestan et des OuĂŻghours, utilisĂ©s principalement comme forces de frappe dans des opĂ©rations militaires spĂ©cifiques, rĂ©pondant en grande partie aux intĂ©rĂȘts de leurs bailleurs de fonds amĂ©ricains et turcs.

L’expert militaire, le gĂ©nĂ©ral de brigade Haitham Hassoun, confirme que les prĂ©paratifs de cette opĂ©ration ont commencĂ©Â â€œdepuis longtemps”, et que les entitĂ©s participantes ont mis en place un centre opĂ©rationnel commun il y a environ un mois et demi. Il estime que les terroristes ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d’opĂ©rations mĂ©diatiques de “brouillage” et de guerre Ă©lectronique menĂ©es par les services de renseignement turcs pour camoufler les intentions et les mouvements des terroristes, ainsi que par les forces d’occupation turques Ă l’intĂ©rieur de la Syrie dans les jours qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’offensive. Les militants ont en outre bĂ©nĂ©ficiĂ© de renseignements complexes qui les ont aidĂ©s Ă exploiter les failles sur le terrain, et Ă dĂ©tecter les lacunes des positions de l’armĂ©e syrienne, ouvrant ainsi une brĂšche dans les lignes de dĂ©fense et semant la confusion.

Qui décide, et pourquoi ?

Les scĂšnes qui se dĂ©roulent aujourd’hui Ă Idlib et Ă Alep rappellent aux Syriens une pĂ©riode qu’ils croyaient rĂ©volue aprĂšs la libĂ©ration d’Alep en 2016 et les accords de dĂ©sescalade de 2019. Mais ces accords obtenus de haute lutte sont toujours demeurĂ©s fragiles, la Turquie n’ayant pas respectĂ© son engagement de purger la zone des groupes terroristes du M5. Le terrorisme du nord de la Syrie sert les intĂ©rĂȘts d’Ankara, qui souhaite maintenir la pression sur Damas. Il explique Ă©galement l’opĂ©ration armĂ©e de cette semaine – une action qui, selon les Turcs, contraindrait le gouvernement syrien Ă engager des nĂ©gociations sous le feu de l’ennemi, en particulier si les terroristes armĂ©s pĂ©nĂštrent Ă nouveau dans Alep ou coupent la route internationale, pourtant cruciale.

D’autre part, l’un des objectifs de l’opĂ©ration pourrait venir de la dĂ©cision des États-Unis de maintenir un Ă©tat conflictuel dans la rĂ©gion dans le but de rediriger la pression vers la Russie et ses alliĂ©s rĂ©gionaux, avant que le prĂ©sident Ă©lu Donald Trump ne revienne Ă la Maison-Blanche.

Comme l’ont soulignĂ© de nombreux commentateurs, l’opĂ©ration militaire a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e dans la foulĂ©e directe des menaces explicites de Netanyahu dans son discours de cette semaine, et est probablement liĂ©e Ă la guerre rĂ©gionale d’IsraĂ«l et Ă la dĂ©termination de Tel-Aviv Ă couper la route syrienneaux membres de l’Axe de la RĂ©sistance. L’offensive semble avoir Ă©tĂ© coordonnĂ©e avec la Turquie, membre de l’OTAN, sous la direction des autoritĂ©s d’occupation et des services de renseignement turcs, qui gĂšrent et soutiennent depuis des annĂ©es les diffĂ©rents groupes terroristes dans le nord de la Syrie.

Selon une estimation prĂ©liminaire, il s’agit d’un retour Ă la situation d’avant 2019, d’une rĂ©-invasion qui chercherait effectivement Ă faire dĂ©railler tous les acquis du processus de paix d’Astana. Cette situation appelle une rĂ©ponse tout aussi radicale et inattendue : une contre-offensive militaire syrienne qui ne se contente pas de reprendre les positions tenues par les forces de l’armĂ©e syrienne il y a quelques jours, mais qui s’Ă©tend de maniĂšre dĂ©cisive jusqu’Ă Darat Izza et au-delĂ , jusqu’au poste-frontiĂšre de Bab al-Hawa avec la Turquie, coupant les voies de communication entre les terroristes des rĂ©gions d’Alep et d’Idlib, et ramenant l’ensemble des gouvernorats sous contrĂŽle gouvernemental syrien.

Ce qui a dĂ©butĂ© comme un assaut de choc aura peut-ĂȘtre crĂ©Ă© l’opportunitĂ© de mettre fin au vide sidĂ©ral du nord du pays Ă la fin de la guerre syrienne, de fournir Ă Damas et Ă ses alliĂ©s un moyen de contourner des accords de dĂ©sescalade improductifs, et de donner Ă l’État syrien une justification lĂ©gitime, lĂ©gale et morale pour libĂ©rer tous les territoires des organisations terroristes.

En attendant une telle Ă©volution, l’ouest d’Alep et l’est d’Idlib seront des champs de bataille en pleine effervescence. Toutefois, selon des sources bien informĂ©es, il est peu probable que les terroristes conservent longtemps leur avantage, et ce pour plusieurs raisons essentielles.

La premiĂšre est l’arrivĂ©e imminente d’importants renforts militaires syriens dans le secteur, qui ne permettront pas qu’Alep tombe entre les mains d’extrĂ©mistes soutenus par l’Ă©tranger. DeuxiĂšmement, ces groupes extrĂ©mistes soutenus par les États-Unis et la Turquie sont moins susceptibles d’atteindre leurs objectifs aujourd’hui qu’au cours des premiĂšres annĂ©es de ce conflit, en raison de bouleversements politiques et Ă©conomiques sismiques en Europe, qui craint la reprise du conflit syrien et un nouveau flot de rĂ©fugiĂ©s Ă ses frontiĂšres.

TroisiĂšmement, Damas est de retour dans le giron arabe grĂące Ă son adhĂ©sion Ă la Ligue arabe et Ă l’accueil que lui ont rĂ©servĂ© plusieurs États du Golfe. Ces capitales ne sont plus vraiment enclines Ă soutenir les djihadistes, Ă relancer la guerre ou dĂ©stabiliser le Liban et l’Irak, voisins directs et solidaires de la Syrie, pour l’instant, pas plus qu’elles ne sont intĂ©ressĂ©es par un nouvel Ă©largissement de l’espace militaire syrien aux alliances iraniennes.