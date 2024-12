Fermetures d’usines. La carte effrayante de tous les sites concernés en France (Sannat)

par | 21 Nov 2024 | Crise Economique, Grille article |

L’effondrement industriel de la France reprend.

C’est voulu.

Tout est fait pour aboutir à ce résultat et il en sera de même pour notre agriculture qui sera détruite volontairement.

L’idée est toujours la même.

Délocaliser notre pollution chez les autres.

Délocaliser les accidents du travail chez les autres.

Délocaliser pour permettre aux gros industriels de produire à bas coûts là-bas et vendre cher ici.

C’est pour cela qu’il faut des accords de libre échange.

C’est parce que vous ne produisez plus rien ici, que vous devez tout laisser rentrer ici en provenance de là-bas.

Evidemment quand la bise survient, on se retrouve fort démuni, et quand il y a une pandémie, vous n’avez pas de masque, et quand il y aura de mauvaises récoltes à l’étranger, alors nous n’aurons plus à manger.

Nous sommes dirigés par des europathes et des eurocrates qui détruiront tout, comme dans l’Ex-URSS jusqu’à l’effondrement total.

Charles SANNAT