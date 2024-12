https://mai68.org/spip3/spip.php?article2115

L’image ci-dessus représente l’Extension de l’empire des Khazars, de 650 à son apogée en 8501.

Les Palestiniens sont les vrais descendants des Hébreux qui, originellement, étaient juifs. Ensuite, ils se sont convertis au christianisme quand le petit Jésus est né… à Bethléem… en Palestine… Puis, plus tard, ils sont devenus musulmans. Alors, certes, la religion juive vient de Palestine, mais pas les juifs qui font leur alya !

L’État d’Israël a d’ailleurs été fondé essentiellement par des Juifs Ashkénazes, qui descendent des Khazars d’après Arthur Koestler. La population de ce royaume européen avait été convertie de force par ses dirigeants, eux-mêmes convertis au judaïsme par des religieux de passage. Article complet avec le point de vue scientifique : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2115 ________________________________________________ Syrie – Chronologie avant l’attaque sur Alep

Le 18 novembre, le chef du Shin Bet israélien a rencontré l’agence de renseignement turque. Le 25 novembre, le chef de l’OTAN a rencontré Erdogan. Le 26 novembre, Al-Qaïda et l’ISIS ont lancé une attaque contre l’État syrien. Article complet : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2132 ___________________________________________________________

Comaguer 590 – 1er décembre 2024 – Barbarie (PDF, DOCX)

Simon Chege Ndiritu, 30 novembre 2024 :

Oui Netanyahou a reçu l’ordre de son parrain de cesser le feu au Liban

Oui le procureur de la CPI a attendu d’avoir le feu vert de Big Brother « Jo Biden » pour lancer ses mandats d’arrêt.

Article complet : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2131

_____________________________________________________________

Françafrique : le coffre-fort de la République

QG – 28 novembre 2024 – Robert Bourgi

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Pendant près de 40 ans, Robert Bourgi a joué un rôle clé en Afrique, menant de nombreuses missions au service d’éminentes figures de la politique française telles que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Entre réhabilitation ou sauvetage de présidents africains, nominations d’ambassadeurs français, et actions de lobbying auprès de l’Élysée pour le compte de chefs d’État africains, il a été impliqué dans des affaires complexes mêlant politique et finances, sur fond de millions de dollars.

En 2011, ses révélations fracassantes ont fait grand bruit, lui valant en même temps une suspension d’un an de l’ordre des avocats. Il raconte son parcours dans un livre coécrit avec Frédéric Lejeal, Ils savent que je sais tout : Ma vie en Françafrique, publié aux éditions Max Milo. Dans un entretien pour QG avec Haussman Vwanderday, l’avocat lève le voile sur ces circuits opaques de financement entre politique française et dirigeants africains.

VIDÉO du Quartier Général : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2111

______________________________________________________________

Le système électif est mort : rendez-nous la démocratie !

QG – 26 novembre 2024 – Barbara Stiegler

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Les perdants des législatives 2024 sont au pouvoir depuis plus de 80 jours. Nommé par Macron, un premier ministre issu des LR, parti ultra-minoritaire, prépare le plus violent plan d’austérité mis en place sous la 5e République. Face à l’agonie de notre système politique, comment reprendre le contrôle ? Comment profiter de l’effondrement du système électif pour réinstaurer une véritable démocratie ? Aude Lancelin a reçu longuement en direct Barbara Stiegler, philosophe, professeur à l’université de Bordeaux et figure du combat social, pour évoquer l’avenir du pays

Vidéo du Quartier Général : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2108

__________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3