Les déclencheurs et les conséquences d’un éventuel déploiement de missiles de la Russie dans la région Asie-Pacifique

Le Kremlin veut remplir ses engagements alliés envers la Corée du Nord et souligner sa pertinence dans cette partie de l’Eurasie, dont les deux objectifs sont motivés par des motifs de sécurité, de diplomatie et de soft power.Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré en réponse à une question sur le déploiement possible de missiles de son pays en Asie-Pacifique que cela « dépendra du déploiement de systèmes américains correspondants dans n’importe quelle région du monde ». Cela s’est produit moins d’une semaine après que Poutine a autorisé l’utilisation du missile hypersonique à moyenne portée Oreshnik de la Russie, jusque-là secret, en Ukraine, dont l’importance stratégique a été analysée ici, et qui est parallèle à la détérioration récente des relations russo-sud-coréennes.

Séoul envisage d’armer l’Ukraine en réponse à des informations non fondées sur l’utilisation par la Russie de troupes nord-coréennes contre cette ancienne république soviétique, ce qui a incité le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Roudenko, à avertir que « nous répondrons de toutes les manières que nous jugerons nécessaires. Il est peu probable que cela renforce la sécurité de la République de Corée elle-même. Les deux déclencheurs d’un éventuel déploiement de missiles de la Russie en Asie-Pacifique sont donc que les États-Unis le fassent en premier ou que Séoul arme Kiev.

Il est important de souligner que si la Chine est un partenaire militaire proche de la Russie et que Moscou estime que Washington est engagé dans ce que les responsables russes décrivent comme une stratégie de « double endiguement » contre les deux, Pékin n’est pas son allié militaire, contrairement à Pyongyang avec lequel Moscou a récemment signé un pacte militaire. Ce document a été analysé ici et revient à mettre à jour un document de l’ère soviétique. Sa signification stratégique est que chacun s’est engagé à aider l’autre s’il subissait une agression et qu’une telle assistance était demandée.

En conséquence, le déploiement éventuel de missiles de la Russie dans la région Asie-Pacifique serait une défense de sa propre sécurité et de celle de la Corée du Nord, la première conséquence immédiate étant qu’il pourrait aggraver par inadvertance celle de la Chine en servant à justifier et à accélérer les plans régionaux d’endiguement des États-Unis contre elle. Pour expliquer, Trump prévoit de « pivoter vers l’Asie » à la fin du conflit ukrainien, quel que soit le moment et quelles que soient les conditions convenues, ce qui est déjà assez troublant du point de vue de la Chine.

Pour aggraver encore la situation, Trump hérite de l’exploit de l’administration Biden d’avoir négocié l’amélioration des relations entre la Corée du Sud et le Japon à un point tel que la trilatérale régionale tant espérée des États-Unis est enfin sur le point de devenir une réalité stratégique. Le déploiement de missiles russes à courte et moyenne portée dans la région Asie-Pacifique, en particulier l’Oreshnik, à la pointe de la technologie, justifierait naturellement ce qui précède et accélérerait la convergence des trois vers un triangle plus étroit.

Sur le plan diplomatique, ces missiles pourraient toujours être retirés dans l’attente d’un grand accord entre la Russie, les États-Unis, la Corée du Nord et peut-être aussi la Chine, bien que l’implication de cette dernière ne doive pas être considérée comme acquise. Après tout, un accord pourrait être conclu entre les trois premiers en échange d’une désescalade des tensions en Asie du Nord-Est, ce qui pourrait alors libérer les États-Unis et le Japon pour se concentrer sur un confinement plus musclé de la Chine en Asie du Sud-Est via Taïwan et les Philippines, dont ils sont tous deux proches.

Il est prématuré de prédire que c’est exactement ce qui se passera, mais le fait est que le rôle de la Russie dans le front asiatique émergent de la nouvelle guerre froide pourrait être exploité à des fins de désescalade si ses intérêts de sécurité et ceux de la Corée du Nord sont satisfaits, ce qui ne nécessite que des négociations avec les États-Unis et non avec la Chine. Compte tenu de ces dynamiques militaro-stratégiques, il est possible que Trump tente de tenir sa promesse de campagne de « désunir » la Russie et la Chine en les opposant l’une à l’autre, bien qu’il soit très peu probable que cela réussisse.

Au total, l'éventuel déploiement de missiles de la Russie en Asie-Pacifique serait déclenché par les États-Unis ou la Corée du Sud, avec pour conséquence qu'il renforcerait le rôle de la Russie dans ce front émergent de la nouvelle guerre froide tout en aggravant par inadvertance la sécurité de la Chine en justifiant et en accélérant le « pivot (retour) vers l'Asie » des États-Unis.