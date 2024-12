Qui est derrière la nouvelle flambée de guerre en Syrie?

Par Mourad Sadygzadé – Le 29 novembre 2024 – Source Russia Today

Ces derniers jours, le nord de la Syrie a connu d’intenses combats, marquant les affrontements les plus violents depuis mars 2020, lorsqu’un cessez-le-feu a été négocié avec la participation de la Russie et de la Turquie. Le matin du 27 novembre, des groupes antigouvernementaux ont lancé une offensive dans les provinces d’Alep et d’Idlib. Selon certaines informations, l’opération implique des factions islamistes, dont Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un groupe interdit en Russie, ainsi que des forces d’opposition armées telles que l’Armée syrienne libre soutenue par les États-Unis et la Turquie.

Au matin du 28 novembre, les forces d’opposition ont déclaré la capture d’une douzaine de colonies, y compris des zones stratégiquement importantes telles que Urm al-Sughra, Anjara et Al-Houta, situées à l’ouest d’Alep. De plus, ils ont affirmé s’être emparés de la base de la 46e Brigade, la plus grande base militaire de l’armée syrienne. Des sources rebelles ont rapporté avoir capturé cinq chars, un véhicule de combat d’infanterie et un stock de missiles. Le même jour, les insurgés ont mené une frappe de précision sur un hélicoptère à la base aérienne d’An-Nayrab. Des rapports d’Anadolu et de CNN ont indiqué que des positions clés, notamment Kafr Basma, Urum al-Kubra et plusieurs hauts plateaux stratégiques, sont tombées sous le contrôle des rebelles.

Le 28 novembre, le groupe Al-Fateh al-Mubin a annoncé la capture de Khan al-Assal, situé à seulement 7 kilomètres d’Alep, avec dix chars. Les rebelles ont affirmé que la panique et le moral en baisse se répandaient parmi les forces du président Bachar Al-Assad. Pendant ce temps, l’offensive a également progressé au sud et à l’est d’Idlib, un bastion rebelle depuis 2015. Les rebelles ont rapporté avoir pris Dadikh et Kafr Batikh, près de l’autoroute vitale M5.

En trois jours, les militants auraient capturé au moins 70 colonies, s’étendant sur environ 400 kilomètres carrés dans les deux provinces. Dans la soirée du 29 novembre, certains participants à l’opération ont même déclaré la prise d’Alep, la deuxième plus grande ville de Syrie. Ils ont déclaré que leur mission était de « libérer la ville de la cruauté et de la corruption du régime criminel”, dans le but de restaurer la dignité et la justice pour ses habitants.

Al-Fateh al-Mubin a lancé une chaîne Telegram pour documenter l’opération, intitulée “Dissuader l’agression.” La chaîne a été citée par les principaux médias internationaux et régionaux. Selon les militants, leur offensive était une réponse à l’intensification présumée des frappes aériennes des forces russes et syriennes sur des zones civiles dans le sud d’Idlib, ainsi qu’à l’anticipation d’éventuelles attaques de l’armée syrienne.

Pourquoi le conflit a-t-il pris un nouvel élan ?

Avant la crise actuelle, la province d’Idlib était restée le dernier bastion majeur de l’opposition armée au gouvernement d’Assad. La région est devenue un point focal d’intérêts qui se chevauchent entre diverses puissances locales et internationales, créant un environnement instable et tendu.

En 2017, dans le cadre du processus de paix d’Astana, la Russie, la Turquie et l’Iran ont convenu d’établir des zones de désescalade, Idlib étant désignée comme l’une d’entre elles. Le but de ces accords était de réduire l’intensité des hostilités et de créer les conditions d’une résolution politique. Cependant, le cessez-le-feu a été violé à plusieurs reprises et les opérations militaires ont persisté, aggravant le conflit. L’influence croissante de groupes islamistes radicaux, tels que Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a compliqué le dialogue entre les parties, car nombre de ces organisations ont été exclues des négociations et classées comme groupes terroristes.

La Turquie, motivée par des intérêts stratégiques et des inquiétudes face à une nouvelle vague de réfugiés, a accru sa présence militaire à Idlib. Elle a soutenu certaines forces d’opposition et établi un réseau de postes d’observation, entraînant parfois des affrontements directs avec l’armée syrienne et des relations tendues avec la Russie. Cela a ajouté une autre couche de complexité à une situation déjà difficile, alimentant de nouveaux affrontements.

La situation humanitaire à Idlib a continué de se détériorer. Les hostilités en cours ont déclenché une crise humanitaire à grande échelle, déplaçant des millions de personnes, dont beaucoup sont devenues des réfugiés dans les pays voisins ou ont été déplacées à l’intérieur du pays. Le manque d’aide humanitaire adéquate et la détérioration des conditions de vie ont exacerbé les tensions et érodé la confiance dans les autorités. Cela a créé un terrain fertile pour la radicalisation, entraînant le recrutement dans des groupes armés.

L’importance stratégique d’Idlib était également un facteur clé. L’emplacement de la province à l’intersection de routes de transport critiques et de sa frontière avec la Turquie lui conférait une importance à la fois militaire et économique. Le contrôle de ce territoire est devenu une priorité pour toutes les parties impliquées, intensifiant la lutte et entravant les progrès vers une résolution pacifique.

La radicalisation de l’opposition et la présence d’éléments extrémistes dans ses rangs ont encore compliqué les perspectives de paix. Ces groupes s’intéressent peu aux négociations et cherchent à prolonger le conflit armé, sapant les efforts internationaux visant à stabiliser la région. Simultanément, les défis internes auxquels le gouvernement syrien est confronté, tels que les difficultés économiques, les sanctions internationales et les divisions internes, ont affaibli sa position. Cela a probablement incité le gouvernement à poursuivre une action militaire plus agressive pour consolider le contrôle et la force du projet.

Ainsi, l’escalade actuelle à Idlib découle d’une interaction complexe d’intérêts géopolitiques, de divisions internes, de radicalisation de l’opposition et de graves problèmes humanitaires. La résolution de la crise nécessite des efforts internationaux coordonnés, y compris un dialogue actif impliquant toutes les parties prenantes, des initiatives humanitaires pour atténuer les souffrances des civils et un règlement politique qui tienne compte des intérêts des divers groupes et favorise une paix durable. Sans volonté de compromis et de collaboration, le conflit à Idlib risque de s’aggraver, menaçant la stabilité régionale et la sécurité internationale.

Qui est derrière l’escalade ?

Alors que beaucoup ont émis l’hypothèse que la Turquie pourrait bénéficier de la récente escalade – cherchant à faire pression sur Assad pour qu’il normalise les relations entre Ankara et Damas – la position officielle de la Turquie est restée ambiguë. Les déclarations et commentaires des autorités turques étaient contradictoires : d’une part, Ankara semblait apporter un soutien indéniable aux opposants d’Assad ; d’autre part, il semblait réticent à assumer la responsabilité des événements en cours et exprimait clairement sa frustration face aux actions de “l’opposition basée à Idlib.”

La Turquie a été confrontée à une décision cruciale : soit continuer à soutenir le statu quo dépassé, potentiellement préjudiciable à elle-même et à la région, soit, conformément à ses déclarations publiques de volonté de rétablir les liens avec Damas et à ses engagements dans le cadre du processus d’Astana, aider ses partenaires – la Russie et l’Iran – ainsi que la Syrie voisine à résoudre la situation à Idlib.

Il y a aussi des suggestions selon lesquelles l’escalade actuelle aurait pu être orchestrée par des acteurs externes tels qu’Israël et les États-Unis. La flambée a commencé peu de temps après un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et une semaine après des informations selon lesquelles des missiles occidentaux à longue portée seraient utilisés dans des frappes au plus profond du territoire russe, ainsi que le test de représailles par la Russie du système de missiles Oreshnik. Il est possible que les États-Unis et Israël, tirant parti de la situation en Ukraine, des tensions avec l’Iran et de la position anti-israélienne d’Ankara et de son refus de se joindre aux sanctions anti-russes, aient provoqué des troubles en Syrie pour atteindre plusieurs objectifs.

L’un de ces objectifs aurait pu être de priver l’Iran et ses alliés au Levant d’un répit, d’ouvrir un nouveau “front” contre Téhéran et de semer la discorde entre Téhéran et Ankara. De plus, cela aurait pu viser à accroître la pression sur les forces aérospatiales russes soutenant Damas, détournant ainsi les ressources russes de son implication en Ukraine. L’Occident a peut-être cherché à affaiblir davantage la position de la Russie, espérant peut-être ouvrir un “deuxième front” contre Moscou dans l’espoir de réaliser des gains en Syrie.

Pour Damas, l’escalade aurait pu servir de tactique de pression pour la dissuader d’apporter son soutien au Hezbollah et gêner son implication dans le front anti-israélien. Elle peut également avoir visé à empêcher la normalisation avec la Turquie et la formation d’une coalition unifiée anti-kurde (et donc anti-américaine) impliquant Moscou, Téhéran, Ankara et Damas à l’est de l’Euphrate.

Quant à la Turquie, la situation aurait pu être utilisée pour exercer une pression en menaçant une nouvelle vague de réfugiés, une instabilité sécuritaire accrue et une détérioration des conditions économiques. Cela compliquerait les opérations d’Ankara contre les forces kurdes en Syrie, entraverait la normalisation avec Damas et tendrait ses relations avec la Russie et l’Iran.

Ainsi, il est plausible que l’escalade actuelle à Idlib ait été initiée par Israël et les États-Unis, dans le but d’affaiblir davantage l’Iran et de créer des divisions dans les relations russo-turques. Cela souligne la nature multicouche du conflit syrien, où des acteurs extérieurs exploitent les tensions régionales pour faire avancer leurs intérêts stratégiques. La situation met en évidence la nécessité de positions politiques claires et d’actions coordonnées des puissances régionales pour relever le défi syrien et assurer la stabilité dans la région.

La guerre à Idlib : un signe avant-coureur d’une catastrophe mondiale potentielle

L’escalade dans la province syrienne d’Idlib transcende les limites d’un conflit localisé, servant d’avertissement brutal contre l’instabilité mondiale. Le nord-ouest du pays est devenu un champ de bataille où convergent les intérêts des puissances mondiales, et l’intensification de la violence reflète les profondes fractures de l’ordre mondial actuel. L’implication de nombreux acteurs extérieurs poursuivant leurs propres agendas a transformé la région en un microcosme de contradictions géopolitiques, préfigurant potentiellement une crise mondiale plus large.

La résurgence de vieux conflits, tels que les actions militaires d’Israël à Gaza et au Liban, amplifie les tensions sur la scène internationale. Ces affrontements apparemment dormants ou contrôlés se rallument avec une intensité renouvelée, menaçant la stabilité régionale et mondiale. La reprise de ces derniers souligne l’incapacité des mécanismes existants à prévenir efficacement l’escalade et à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discorde.

Les tensions mondiales approchent d’un point de basculement critique, alors que de nombreux conflits “gelés” recommencent à “saigner« .” L’ancien ordre mondial, construit sur des principes et des institutions façonnés au cours du siècle dernier, s’avère inadéquat pour relever les défis de la mondialisation, du progrès technologique et des dynamiques de pouvoir changeantes. Les organisations et accords internationaux vacillent fréquemment face aux menaces contemporaines, qu’il s’agisse de terrorisme, de cybersécurité ou de guerre hybride.

La construction d’un nouvel ordre mondial nécessite de repenser les structures existantes et, peut-être, de démanteler les approches dépassées. Cette transition est intrinsèquement conflictuelle, car le passage de l’ancien au nouveau se fait rarement en douceur. Des puissances et des blocs concurrents s’efforcent de sauvegarder leurs intérêts, augmentant le risque de confrontation à moins qu’une compréhension commune et une confiance mutuelle ne puissent être établies.

La situation à Idlib illustre parfaitement cette douloureuse phase de transition. Elle met en évidence comment les conflits régionaux peuvent dégénérer en crises mondiales s’ils ne sont pas résolus. L’interaction des forces extérieures en Syrie reflète des tendances plus larges de rivalité et de méfiance entre les grandes puissances, augmentant encore la probabilité d’un conflit à grande échelle.

En conclusion, l’escalade à Idlib et dans d’autres points chauds mondiaux sert d’avertissement que le monde est au bord d’un profond changement. Pour éviter de sombrer dans un conflit mondial, la communauté internationale doit travailler en collaboration pour établir un nouvel ordre mondial plus résilient capable de relever les défis modernes. Cela nécessite le dialogue, le compromis et la volonté de surmonter les anciennes divisions pour un avenir commun.

Murad Sadygzade

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur Qui est derrière la nouvelle flambée de guerre en Syrie ? | Le Saker Francophone