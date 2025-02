QUAND AZF TOULOUSE EXPLOSA

21 septembre 2001 – à 10h17, l’usine AZF de Toulouse était détruite par l’explosion d’un stock de près de 300 tonnes de nitrate d’ammonium. Bilan : 31 morts et quelque 3 000 blessés, 27 000 logements endommagés, 3 500 entreprises touchées ainsi que de nombreux bâtiments publics, dont 120 établissements scolaires



▼▼▼▼

Évocation de l’explosion d’AZF : des cérémonies toujours en ordre dispersé

Comme chaque année à l’occasion de l’anniversaire de la catastrophe de l’usine AZF, le 21 septembre 2001 à Toulouse, les associations de victimes commémorent l’événement en ordre dispersé. Ce vendredi, l’association des sinistrés du 21 septembre est présente au rond-point du 21 septembre, sur la route de Seysses, depuis 9 heures. Avant les discours, l’association présente le livre »AZF Total responsable et coupable » co-écrit par plusieurs acteurs et militants.

Sur le site de l’ancienne usine chimique, les anciens salaries d’AZF se sont retrouvés à 10 heures devant leur propre stèle. Puis la cérémonie officielle, sans prise de parole, sera organisée devant le Mémorial, toujours sur le site en présence des élus et du préfet de Haute-Garonne. Source La Dépêche du 21 septembre 2018https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/21/2873166-17e-anniversaire-explosion-azf-ceremonies-toujours-ordre-disperse.html

▼▼▼

Rendu de décision du 31/10/2017 ► http://www.20minutes.fr/justice/2160907-20171031-azf-ex-directeur-usine-grande-paroisse-reconnus-coupables

JUSTICE La cour d’appel de Paris a condamné ce mardi l’ancien directeur de l’usine AZF à 15 mois de prison avec sursis, ainsi que sa maison mère Grande-Paroisse. L’explosion le 21 septembre 2001 avait fait 31 morts et des milliers de blessés…

La société Grande-Paroisse, filiale de Total et maison mère de l’usine AZF, a écopé de 225.000 euros d’amendes, la peine maximale. La cour a pointé des négligences dans la gestion des stocks.

▼▼

Les 4 cavaliers de l’Apocalypse… du Pétrole ;

Pétrole, géopolitique, Maison des Saoud et Nouvel Ordre Mondial

Nous savons bien que tout ce fait au N.O.M. du GAZ, du PÉTROLE et des HYDROCARBURES et que tout ce qu’il leur faut, aux psychopathes aux manettes, c’est un NOUVEAU PEARL HARBOR !

Les psychopathes aux manettes continuent la manœuvre, de fait, ils n’ont plus d’autre choix : il faut une guerre, une grande guerre d’envergure ; Alors mondiale ou pas ? Là est la question et s’ils ont pu, peut-être, négocier avec les Russes une guerre non-thermonucléaire, alors on est parti pour un grand tout de manège…

Alors qu’il nous suffit d’éteindre la lumière du N.O.M. et de les plonger dans le noir…

Et d’allumer nos petites flammes intérieures, celles capables d’embraser tout l’Empire…

▼

Faisons exploser la vérité de ce mois de septembre 2001, entre autres, à la tronche de la malfaisance régnante ; Le Vatican, La City de Londres et Washington D.C. et nous, les peuples occidentaux, tournons-nous vers les peuples autochtones de tous les continents ;

Ignorons le Système ► Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le sublime de l’ANCIEN au NEUF, càd à notre monde d’aujourd’hui, mais une fois émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales ► remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires par notre COMPLÉMENTARITÉ !