Une FAKE NEWS de plus…

FAKE NEWS

DU JOURNAL DE MONTRÉAL

du 28 novembre 2024

page 57

Pour ce journal mensonger et rétrograde, l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, était un attaque sauvage? Mais les milliers d’d’attaques d’Israel, depuis 70 ans, encore plus sanguinaires, sont simplement leur droit de se défendre?!?

Deux poids, deux mesures. Les Palestiniens n’ont pas le droit de se défendre. Selon les directives de notre bon gouvernement et le Journal de Montréal qui, hypocritement, supporte Israel à 100%. Mais, je le répète, ce n’est pas à cause qu’ils sont Juifs, que les Israéliens sont si sanguinaires, mais parc qu’ils sont Européens, comme nous, qui avons massacrés plus de trois cents millions d’Autochtones depuis 500 ans, et ça continue de mille et une façons.

Les Palestiniens n’ont pas le droit de se défendre. Ils doivent subir et supporter les attaques régulières d’Israel.

La Palestine était membre en règle du Commonwealth, donc, sous la protection de l’Empire Britannique. Mais, subitement en 1947 l’Angleterre les a laissés tombé ! Automatiquement, le Canada a fait de même? Parce que, le Canada n’est pas un pays libre. On est une Dominion!

Hezbollah, Hamas, etc, sont des mouvements de défense Palestiniennes. Donc, automatiquement, ennemis du Canada?!? Tous ces pauvres Palestiniens regroupés dans des camps de réfugiés depuis 75 ans, sans citoyenneté ni moyens de se défendre, croupissent en attendant?!?

Le gouvernement hypocrite du Canada, empêche ces pauvres victimes de la méchanceté Britannique qui a tous bouleversé le monde arabe après que ces naïves gens ont crues les fausses promesses des Britanniques. Ils se sont battus vaillamment pour les Britanniques pendant la Première Guerre Mondiale. Et naturellement, les Britanniques ont tous reniés leurs belles promesses, surtout celle de ne jamais permettre la création d’un état Juif à la place de la Palestine.

Pour votre information, la même chose se passe ici. On est sous la juridiction de l’Angleterre juste qu’au moment ou on va avoir le courage de dire: «Non merci» !

John Mallette

Le poète Prolétaire