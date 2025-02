Erreurs d’interprétation sur l’évolution des États-Unis et mise en contexte historique (Meyssan, Ridenour)

.

Il est extrêmement difficile de comprendre l’évolution de l’économie politique mondialisée et de l’idéologie instrumentalisée en ces années de crise économique systémique. Perdant leurs repaires conceptuels ancestraux, nombre d’intellectuels bourgeois proposent de réécrire l’histoire de l’Occident impérial – totalitaire – meurtrier et conquérant – comme étant une succession de courants de pensée opposés – contradictoires – une idéologie guerroyant contre une autre à la conquête du pouvoir politique, puis économique, afin d’asseoir l’hégémonie de cette idéologie sur les autres.

Les idées s’affrontent dirait Thierry Meyssan, que la meilleure gagne (voir le texte ci-dessous). D’autres intellectuels bourgeois comme le pacifiste – tiers-mondiste – Ron Ridenour (voir le texte ci-dessous) pensent que « Trump est tellement imprudent et déséquilibré qu’il fait exploser les mythes sur les alliés occidentaux et les prétendues valeurs occidentales de démocratie et de respect du droit international… selon les règles. » L’écrivain Ron Ridenour espère lui aussi que l’extrémisme idéologique de Trump mènera l’Occident capitaliste à sa perte… d’ou naitra, spontanément, un nouveau monde idéologique « émancipateur », un « Nouvel Ordre Mondial« . Ron Ridenour, « l’anti-impérialiste », comprend le monde capitaliste comme étant la résultante d’une guerre idéologique entre le bien, la gauche progressiste – tiers-mondiste – nationaliste et fasciste modérée – et le mal, la droite réactionnaire – fasciste extrémiste – patriotique et impérialiste.

Les deux courants intellectuels bourgeois semblent s’opposer mais en réalité ils se complètent idéologiquement en occultant la mission historique fondamentale de toutqui est d’assurer la reproduction matérielle de la race humaine (voiret Grande Europe ou Grande Eurasie c’est du pareil au même: La crise systémique du capitalisme! – les 7 du quebec ). La guerre perpétuelle entre classes sociales antagonistes – nommément en MPC – la classe capitaliste propriétaire des moyens de production et de communication et la classe prolétarienne propriétaire de sa force de travail, est le moteur de l’histoire.

Courants politiques, idéologiques, diplomatiques, ethniques, religieux, artistiques et autres ne sont que les formes spécifiques d’adaptation de la « race » humaine aux contingences du milieu naturel., démontrent hors de tout doute que leur survie est assurée sur la terre qui a vu naître des générations de leurs ancêtres. Les peuples arabes, le prolétariat international ne doivent compter que sur eux-mêmes pour s’émanciper (voir cet article DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE – les 7 du quebec . Nous vous invitons à lire les textes de Ron Ridenour et de Thierry Meyssan à la lumière de ces postulats matérialistes.

👁‍🗨 Pourquoi les anti-impérialistes & anti-guerre devraient saluer la “diplomatie FAFO” de Trump

Ron Ridenour, militant et écrivain anti-impérialiste confirmé, se dit heureux de voir Donald Trump à la présidence des États-Unis. Mais pas pour des raisons positives concernant Trump en tant qu’homme politique ou son administration. M. Ridenour méprise le 47e président (et bon nombre de ses prédécesseurs à la Maison Blanche).

La politique étrangère intimidante de Trump pourrait être qualifiée de diplomatie FAFO : “F..ck around and find out” [Ddt : Faire chier & voir venir – et ses variantes]. Ron Ridenour, l’auteur du livre The Russian Peace Threat, estime que Trump est “bon” en ce sens qu’il expose la mascarade des prétentions américaines en matière de démocratie et de “protection de ses alliés” du soi-disant “monde libre”.

Trump est tellement imprudent et déséquilibré qu’il fait exploser les mythes sur les alliés occidentaux et les prétendues valeurs occidentales de démocratie et de respect du droit international.

Il faut dire que les affirmations sur les vertus des États-Unis et de l’Occident sont absurdes. Au cours des huit décennies écoulées depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et leurs alliés ont mené plus de guerres que n’importe quelle autre nation – et pourtant, ils osent qualifier la Russie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, Cuba, et ainsi de suite, de “menaces” pour la sécurité mondiale.

M. Ridenour fait référence à la dernière débâcle (parmi tant d’autres) de M. Trump, qui a exigé de placer le Groenland sous contrôle américain. Sa menace de prendre l’île arctique par la force, si nécessaire, au Danemark, ancienne puissance coloniale européenne, plonge l’ensemble de l’alliance transatlantique entre les États-Unis et l’Europe dans le chaos le plus total.

Ce faisant, Trump accélère, à son insu, la chute de l’ordre occidental dirigé par les États-Unis, affirme M. Ridenour. Cet ordre a toujours reposé sur la domination impérialiste d’une minorité de nations privilégiées sur la majorité. De cette domination sont nés guerres, conflits, destructions et misères à l’infini.

Trump n’est pas différent en ce sens qu’il se définit comme un autre président impérialiste arrogant qui pense que les États-Unis jouissent d’un droit exclusif à la domination. Mais ce qui le distingue des autres, c’est son style sans fard et fanfaron qui fait voler en éclats la mascarade du pouvoir américain “bienveillant” et de ses alliés occidentaux.

Donner des coups de pied au cul comme le fait Trump est une brutalité impérialiste qui montre la réalité de la politique étrangère américaine, et ses prétendus alliés occidentaux ne sont rien d’autre que des laquais pathétiques.

Cette réalité brutale met l’ordre occidental et l’OTAN dans une situation intenable et non viable. face à la puissance américaine au lieu de défendre les besoins démocratiques de leurs peuples.

Tôt ou tard, les travailleurs américains et européens devront prendre conscience de l’illégitimité de leurs dirigeants et du système corrompu d’exploitation capitaliste fondé sur la guerre, et donc se battre pour organiser des sociétés et un monde meilleurs, où règnent la paix, la justice et un véritable développement.

M. Ridenour soutient que le nouvel ordre multipolaire promis par les nations BRICS du Sud (la majorité de la planète), menées par la Russie et la Chine, et d’autres, constitue un défi historique à l’ordre occidental corrompu.

Selon M. Ridenour, le nouveau président des États-Unis est le premier à être brutalement dépourvu de diplomatie dans ses rapports avec la puissance américaine et le reste du monde. Cette réalité brutale met l’ordre occidental et l’OTAN dans une situation intenable et non viable. C’est pourquoi Ron Ridenour, vétéran de la lutte anti-impérialiste, invite Trump à commettre le pire. Du chaos et du désastre peut naître une nouvelle politique de résistance pour construire un monde meilleur.

Le premier impératif est de se débarrasser du mensonge et des faux-semblants de la démocratie et de la vertu occidentales. Trump fait office de démolisseur, et accélère le processus. Les perturbations, les difficultés et la souffrance risquent d’être légion, mais au moins, du chaos déclenché par Trump, peut naître quelque chose de bon si les citoyens comprennent ce qui est en jeu, et ce pour quoi ils doivent se battre.

Trump déclare haut et fort qu’il est en train de rendre à l’Amérique sa grandeur d’antan. Il est plutôt en train d’accélérer sans même s’en rendre compte une révolution qui finira par faire tomber les oligarques milliardaires comme lui.

Sauf si Trump est éliminé par l’État profond américain, qui pourrait le considérer comme trop imprudent et constituant une menace intolérable pour l’empire américain et son racket hégémonique planétaire.