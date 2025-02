Les menaces douanières de Trump pourraient déstabiliser l’économie mondiale (Hudson)

172 Views

Les politiques protectionnistes de Trump menacent de déséquilibrer radicalement la balance des paiements et les taux de change dans le monde entier, empêchant les pays débiteurs de gagner les dollars nécessaires pour payer leurs dettes extérieures. Cela rend une rupture financière inévitable.

Par Michael Hudson – Le 26 janvier 2025 – Source Geopolitical Economy

Dans une série de films des années 1940 avec Bing Crosby et Bob Hope, à commencer par The Road to Singapore en 1940, on peut voir que l’intrigue est toujours similaire. Bing et Bob, deux escrocs à la conversation facile et partenaires de chant et de danse, se retrouvent dans une situation difficile dans un pays, et Bing s’en sort en vendant Bob comme esclave (Maroc en 1942, où Bing promet de le racheter), ou l’engage à être sacrifié lors d’une cérémonie païenne, et ainsi de suite. Bob suit toujours le plan, et cela se termine par une fin heureuse à la Hollywood où ils s’échappent ensemble – Bing obtenant toujours la fille.

Au cours des dernières années, nous avons assisté à une série de mises en scène diplomatiques similaires entre les États-Unis et l’Allemagne (représentant l’Europe dans son ensemble). On pourrait l’appeler la Route du chaos. Les États-Unis ont vendu l’Allemagne en détruisant le Nord Stream, avec le chancelier allemand Olaf Scholtz (le malheureux personnage de Bob Hope) bien d’accord, et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen jouant le rôle de Dorothy Lamour (la fille, qui est le prix de Bing dans les films hollywoodiens) exigeant que toute l’Europe augmente ses dépenses militaires pour l’OTAN, au-delà de la demande de Biden de 2% pour suivre l’escalade de Trump à 5%. Pour couronner le tout, l’Europe va imposer des sanctions sur son commerce avec la Russie et la Chine, les obligeant à délocaliser leurs principales industries aux États-Unis.

Mais, contrairement aux films, cela ne se terminera pas avec les États-Unis qui se précipiteront pour sauver une Allemagne crédule. Au lieu de cela, l’Allemagne et l’Europe dans son ensemble deviendront des offrandes sacrificielles dans leur effort désespéré mais futile pour sauver l’Empire américain. Même si l’Allemagne ne se retrouvera peut-être pas immédiatement avec sa population émigrée et en diminution comme l’Ukraine, sa destruction industrielle est en bonne voie.

Trump a déclaré au Forum économique de Davos le 23 janvier : « Mon message à toutes les entreprises du monde est très simple : Venez fabriquer votre produit en Amérique et nous vous donnerons parmi les impôts les plus bas de tous les pays du monde. » Sinon, s’ils continuent d’essayer de produire chez eux ou dans d’autres pays, leurs produits se verront imposer des taux de droits de douane de 20%, comme Trump l’a menacé.

Pour l’Allemagne, cela signifie (ma paraphrase) « Désolé, vos prix de l’énergie ont quadruplé. Venez en Amérique et obtenez-les à un prix presque aussi bas que celui que vous payiez à la Russie avant que vos dirigeants élus nous laissent couper le Nord Stream.”

La grande question est de savoir combien d’autres pays seront aussi calmes que l’Allemagne lorsque Trump changera les règles du jeu. À quel moment atteindra-t-on une masse critique qui changera l’ordre mondial dans son ensemble ?

Peut-il y avoir une fin hollywoodienne au chaos à venir ? La réponse est non, et la cause se trouve dans l’effet sur la balance des paiements qu’auront les menaces de taxes douanières et de sanctions commerciales de Trump. Ni Trump ni ses conseillers économiques ne comprennent les dommages que leur politique menace de causer en déséquilibrant radicalement la balance des paiements internationale et les taux de change à travers le monde, rendant une rupture financière inévitable.

La contrainte de la balance des paiements et des taux de change sur l’agression douanière de Trump

Les deux premiers pays menacés par Trump sont des partenaires américains de l’ALENA : le Mexique et le Canada. Trump a menacé d’augmenter de 20% les droits de douane américains sur les importations en provenance des deux pays s’ils n’obéissaient pas à ses exigences politiques.

Il a menacé le Mexique de deux manières. Tout d’abord, son programme d’immigration consistant à exporter des immigrants illégaux et à autoriser des permis de travail à court terme pour la main-d’œuvre saisonnière mexicaine à travailler dans l’agriculture et les services ménagers.

Il a suggéré d’expulser la vague d’immigration latino-américaine vers le Mexique, au motif que la plupart sont arrivés en Amérique via la frontière mexicaine le long du Rio Grande. Cela menace d’imposer une énorme surcharge sociale au Mexique, qui n’a pas de mur à sa propre frontière sud.

Il y aura aussi un lourd coût pour la balance des paiements du Mexique, et même pour d’autres pays dont les citoyens ont cherché du travail aux États-Unis. Une source majeure de dollars pour ces pays est l’argent remis par les travailleurs qui envoient ce qu’ils peuvent se permettre à leurs familles. C’est une source importante de dollars pour les familles d’Amérique latine. L’expulsion des immigrants supprimera une source substantielle de revenus qui soutenait les taux de change de leurs devises par rapport au dollar.

Imposer une taxe douanière de 20% ou d’autres barrières commerciales au Mexique et à d’autres pays portera un coup fatal à leurs taux de change en réduisant le commerce d’exportation que la politique américaine promouvait depuis le président Carter pour permettre l’externalisation de l’emploi américain en utilisant la main-d’œuvre mexicaine pour maintenir bas les taux de salaire américains.

La création de l’ALENA sous Bill Clinton a conduit à la création d’usines d’assemblage de maquiladoras juste au sud de la frontière américano-mexicaine, employant de la main-d’œuvre mexicaine à bas salaires sur des chaînes de montage mises en place par des entreprises américaines pour réduire les coûts de main-d’œuvre. Les taxes douanières priveraient brusquement le Mexique des dollars reçus pour payer des pesos à cette main-d’œuvre, et augmenteraient également les coûts pour leurs sociétés mères américaines.

Le résultat de ces deux politiques de Trump sera une chute de la quantité de dollars reçus par le Mexique. Cela obligera le Mexique à faire un choix : s’il accepte passivement ces conditions, le taux de change du peso se dépréciera. Cela rendra les importations (évaluées en dollars au niveau mondial) plus chères en pesos, entraînant une augmentation substantielle de l’inflation intérieure.

Alternativement, le Mexique peut donner la priorité à son économie et dire que les perturbations du commerce et des paiements causées par les taxes douanières de Trump l’empêchent de payer ses dettes en dollars aux détenteurs d’obligations.

En 1982, le défaut de paiement du Mexique sur ses obligations tesobono libellées en dollars a déclenché une cascade de défauts de paiement de toute la dette latino-américaine. Les actes de Trump vont provoquer une répétition de cette crise. Dans ce cas, la réponse compensatoire du Mexique consisterait à suspendre le paiement de ses obligations en dollars américains.

Cela pourrait avoir des effets considérables, car de nombreux autres pays d’Amérique latine et du Sud connaitront une compression similaire de leur balance commerciale et de leurs paiements internationaux. Le taux de change du dollar a déjà grimpé par rapport à leurs devises en raison de la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, attirant des fonds d’investissement d’Europe et d’autres pays. Une hausse du dollar signifie aussi une hausse des prix du pétrole et des matières premières importés, libellés en dollars.

Le Canada fait face à une compression similaire de sa balance des paiements. L’équivalent des usines de maquiladoras du Mexique sont les usines de pièces automobiles à Windsor, de l’autre côté de la rivière de Detroit. Dans les années 1970, les deux pays se sont mis d’accord sur le Pacte de l’automobile, répartissant les usines d’assemblage dans lesquelles se ferait leur production conjointe d’automobiles et de camions américains.

Eh bien, “mis d’accord” n’est peut-être pas le verbe approprié. J’étais à Ottawa à l’époque, et les représentants du gouvernement canadien étaient très irrités de se voir confier la partie courte de cet accord automobile. Mais cet accord existe encore aujourd’hui, 50 ans plus tard, et demeure un contributeur majeur à la balance commerciale du Canada et donc au taux de change de son dollar, qui a déjà baissé par rapport à celui des États-Unis.

Bien sûr, le Canada n’est pas le Mexique. L’idée de suspendre le paiement de ses obligations en dollars est impensable, dans un pays dirigé en grande partie par des banques et leurs intérêts financiers. Mais les conséquences politiques se feront sentir dans toute la politique canadienne. Il y aura un sentiment anti-américain (toujours bouillonnant sous la surface au Canada) qui devrait mettre fin au fantasme de Trump de faire du Canada le 51e État.

Les fondements moraux implicites de l’ordre économique international (sic)

Il y a un principe moral illusoire à l’œuvre dans les menaces douanières et commerciales de Trump, et il sous-tend le vaste récit par lequel les États-Unis cherchent à rationaliser leur domination unipolaire de l’économie mondiale. Ce principe est l’illusion de la réciprocité soutenant une répartition mutuelle des bénéfices et de la croissance – et dans le vocabulaire américain, il est enveloppé de valeurs démocratiques et de discours sur les marchés libres promettant des stabilisateurs automatiques dans le cadre du système international parrainé par les États-Unis.

Les principes de réciprocité et de stabilité étaient au cœur des arguments économiques avancés par John Maynard Keynes lors du débat à la fin des années 1920, sur l’insistance des États-Unis pour que leurs alliés européens en temps de guerre paient de lourdes dettes pour les armes achetées aux États-Unis avant son entrée officielle dans la Première Guerre mondiale.

Les Alliés ont accepté de payer en imposant des réparations à l’Allemagne, pour reporter le coût sur le perdant de la guerre. Mais les exigences des États-Unis vis-à-vis de leurs alliés européens, et à leur tour vis-à-vis de l’Allemagne, dépassaient de loin la capacité de remboursement de l’Europe.

Le problème fondamental, a expliqué Keynes, était que les États-Unis ont augmenté leurs taxes douanières contre l’Allemagne en réponse à la dépréciation de sa monnaie, puis imposé la taxe Smoot-Hawley au reste du monde. Cela a empêché la monnaie allemande d’être suffisamment forte pour payer les alliés, et pour ces derniers de payer l’Amérique.

Pour que le système financier international du service de la dette fonctionne, a souligné Keynes, un pays créancier a besoin de laisser aux pays débiteurs la possibilité de lever les fonds nécessaires pour payer en exportant vers le pays créancier. Sinon, il y subira un effondrement de sa monnaie et une austérité paralysante pour les débiteurs.

Ce principe de base devrait être au cœur de toute conception de la manière dont l’économie internationale devrait être organisée avec des freins et contrepoids pour empêcher un tel effondrement.

Les opposants à Keynes – tels que le monétariste français anti-allemand Jacques Rueff et l’avocat néoclassique du commerce Bertil Ohlin – ont répété le même argument que David Ricardo a exposé dans son témoignage de 1809-1810 devant le Bullion Committee britannique. Il y a affirmé que le paiement des dettes étrangères crée automatiquement un équilibre dans les paiements internationaux. Cette théorie économique de pacotille a fourni une logique qui reste le modèle d’austérité de base du FMI aujourd’hui.

Selon le fantasme de cette théorie, lorsque le paiement du service de la dette fait baisser les prix et les salaires dans le pays débiteur, cela augmentera ses exportations en les rendant moins coûteuses pour les étrangers. Et, soi-disant, la réception du service de la dette par les pays créanciers sera monétisée pour augmenter ses propres prix (selon la Théorie quantitative de la Monnaie), réduisant ainsi ses exportations.

Cette variation de prix est censée se poursuivre jusqu’à ce que le pays débiteur souffrant d’une crise monétaire et d’austérité soit en mesure d’exporter suffisamment pour payer ses créanciers étrangers.

Mais les États-Unis n’autorisaient pas les importations étrangères à concurrencer leurs propres producteurs. Et pour les débiteurs, le prix de l’austérité monétaire n’entrainait pas une production d’exportation plus compétitive, mais des perturbations économiques et le chaos.

Le modèle de Ricardo et la théorie néoclassique américaine n’étaient qu’une excuse pour justifier la politique intransigeante des créanciers. Les ajustements structurels et l’austérité ont été dévastateurs pour les économies et les gouvernements auxquels ils ont été imposés. L’austérité réduit la productivité et la production.

En 1944, alors que Keynes tentait de résister à la demande américaine de commerce extérieur et d’asservissement monétaire à la conférence de Bretton Woods, il proposa le Bancor, un arrangement intergouvernemental de balance des paiements appelant les pays créanciers chroniques (à savoir les États-Unis) à perdre leur accumulation de créances financières sur les pays débiteurs (comme la Grande-Bretagne le deviendrait).

Ce serait le prix à payer pour éviter que l’ordre financier international ne polarise le monde entre pays créanciers et pays débiteurs. Les créanciers devaient permettre aux débiteurs de payer ou risquer de perdre leurs créances financières.

Keynes a également souligné que, si les créanciers veulent être payés, ils doivent importer en provenance des pays débiteurs pour leur donner la capacité de payer.

C’était une politique profondément morale, et elle avait l’avantage supplémentaire d’avoir un sens économique. Cela permettrait aux deux parties de prospérer au lieu de voir une nation créancière prospérer tandis que les pays débiteurs succombaient à l’austérité, les empêchant d’investir, de moderniser et de développer leurs économies en augmentant les dépenses sociales et le niveau de vie.

Sous Donald Trump, les États-Unis violent ce principe. Il n’y a pas d’arrangement de type Bancor keynésien en place, mais il y a les dures réalités de la diplomatie unipolaire de l’Amérique (sic).

Si le Mexique veut sauver son économie de la plongée dans l’austérité, l’inflation des prix, le chômage et le chaos social, il devra suspendre ses paiements sur les dettes étrangères libellées en dollars.

Le même principe s’applique aux autres pays du Sud. Et s’ils agissent ensemble, ils ont une position morale pour créer un récit réaliste et même inévitable des conditions préalables au fonctionnement de tout ordre économique international stable. (Un rêve de jésuite impossible à atteindre sous une économie capitaliste fondée sur la concurrence inexorable et sur l’accumulation-valorisation massive du Capital. NDÉ).

Les circonstances obligent donc le monde à rompre avec l’ordre financier centré sur les États-Unis. Le taux de change du dollar américain va monter en flèche à court terme, en raison du blocage des importations par Trump avec des taxes douanières et des sanctions commerciales.

Ce changement de taux de change (que le Canada, pour un, subit déjà depuis la crise de 2008. NDÉ) exercera une pression sur les pays étrangers endettés en dollars de la même manière que le Mexique et le Canada vont l’être. Pour se protéger, ils doivent suspendre le remboursement de leur dette en dollars.

Cette réponse aux frais généraux de la dette d’aujourd’hui n’est pas basée sur le concept de dettes odieuses. Cela va au-delà de la critique selon laquelle bon nombre de ces dettes et leurs conditions de paiement n’étaient pas dans l’intérêt des pays auxquels ces dettes ont été imposées en premier lieu. Cela va au-delà de la critique selon laquelle les prêteurs doivent avoir une certaine responsabilité de juger de la capacité de leurs débiteurs à payer – ou subir des pertes financières s’ils ne l’ont pas fait.

Le problème politique du surendettement mondial des dettes en dollars est que les États-Unis agissent de manière à empêcher les pays débiteurs de gagner de l’argent pour payer les dettes étrangères libellées en dollars américains.

La politique américaine constitue donc une menace pour tous les créanciers libellant leurs dettes en dollars, en rendant ces dettes pratiquement impayables sans détruire leurs propres économies…(voilà le principe moteur – mécanique et objectif – qui mène ces pays débiteurs, du Sud comme du Nord, vers la « dédolarisation » de leur commerce international. L’émergence des États BRICS+ et de leurs institutions financières internationales (SWIFT concurrent-Banques-crédits-investissement) procèdent de ces tensions commerciales et financières inéluctables et non pas du « militantisme » russe, ou chinois, ou tiers-mondistes de certains pays comme le laissent croire la go-gauche anti-mondialiste. Refaites vos devoirs économiques messieurs les gauchistes tout autant que vous les analystes droitistes. la « dédolarisation » du commerce mondial n’est pas une tactique subversive des pays du Sud mais une conséquence inexorable du développement économique capitaliste. NDÉ).

L’hypothèse américaine prétendant que les autres pays ne répondront pas à son agression économique

Trump réalise-t-il vraiment ce qu’il fait ? Ou sa politique protectionniste est tout simplement faite pour créer des dommages collatéraux à d’autres pays?

(La réponse à cette question idéaliste de l’économiste Hudson est le constat matérialiste que l’Équipe Trump, ainsi que l’Équipe Biden avant elle, n’a pas à être consciente des effets pervers de sa politique économique. Chaque équipe gouvernementale au pouvoir, quel que soit le pays concerné, se laisse guider par les impératifs mécaniques de l’économie-politique capitaliste. Monsieur Hudson, l’Équipe Trump sait bien que les deux cent pays à travers le monde, y compris le laquais canadien et le mouton britannique, répondront à leur façon à l’agression économique américaine. L’illusion dystopique de ces criminels en cravate leur fait croire, comme à l’Équipe Hitler avant eux, que l’armée américaine aura raison des récalcitrants. Voilà la mécanique inéluctable et funeste qui mène le capitalisme, de gauche comme de droite, vers la guerre générale et globale. NDÉ). Que faire, face à la menace d’annexion du Canada, du Groenland et du Panama? – les 7 du quebec



Je pense que ce qui est à l’œuvre est une contradiction interne profonde et fondamentale de la politique américaine, similaire à celle de la diplomatie américaine dans les années 1920. Lorsque Trump a promis à ses électeurs que les États-Unis devaient être le “gagnant” de tout accord commercial ou financier international, il déclare la guerre économique au reste du monde.

Trump dit au reste du monde qu’ils doivent être les perdants – et accepter le fait gracieusement en paiement de la protection militaire qu’il fournit au monde, au cas où la Russie envahirait l’Europe ou la Chine enverrait son armée à Taïwan, au Japon ou ailleurs.

L’illusion est de penser que la Russie aurait tout à gagner à devoir soutenir une économie européenne qui s’effondre, ou que la Chine décide de rivaliser militairement plutôt qu’économiquement.

L’orgueil est à l’œuvre dans cette illusion dystopique. En tant qu’hégémon mondial, la diplomatie étasunienne tient rarement compte de la réaction des pays étrangers. L’essence de son orgueil est de supposer de manière simpliste que les pays se soumettront passivement aux actions américaines sans retour de flamme. Cela a été une hypothèse réaliste pour des pays comme l’Allemagne, ou ceux qui ont des politiciens clients américains similaires au pouvoir.

Mais ce qui se passe aujourd’hui prend un caractère systémique. En 1931, un moratoire fut finalement déclaré sur les dettes interalliées et les réparations allemandes. Mais c’était deux ans après le krach boursier de 1929 et les hyperinflations antérieures en Allemagne et en France.

Dans le même ordre d’idées, les années 1980 ont vu les dettes latino-américaines amorties par des obligations Brady. Dans les deux cas, la finance internationale était la cause de l’effondrement politique et militaire global du système, car l’économie mondiale s’était financiarisée de manière autodestructrice… (et cela malgré la prise de conscience par les décideurs économiques du danger de ce processus économique de financiarisation, de « dolarisation », et d’endettement chronique des gouvernements du Nord comme du Sud. C’est ce que nous, matérialistes, appelons les conséquences inexorables de la concurrence et de l’accumulation capitalistes. NDÉ)



Quelque chose de similaire semble inévitable aujourd’hui. Toute alternative viable impliquerait la création d’un nouveau système économique mondial.

La politique intérieure américaine est tout aussi instable. Le premier théâtre politique américain de Trump qui l’a fait élire pourrait faire renverser son gang, car les contradictions et les conséquences de leur philosophie de fonctionnement sont reconnues.

Sa politique douanière accélérera l’inflation des prix aux États-Unis et, plus fatalement encore, provoquera le chaos sur les marchés financiers américains et étrangers. Les chaînes d’approvisionnement seront perturbées, interrompant les exportations américaines de tout, des avions aux technologies de l’information. Et d’autres pays se retrouveront obligés de faire en sorte que leurs économies ne dépendent plus des exportations américaines ou du crédit en dollars.

Peut-être qu’à long terme, ce ne sera pas une mauvaise chose. Le problème est à court terme, car les chaînes d’approvisionnement, les structures commerciales et la dépendance sont placées dans le cadre du nouvel ordre économique géopolitique que la politique américaine oblige les autres pays à développer.

Trump fonde sa tentative de déchirer les liens existants et la réciprocité du commerce et de la finance internationaux sur l’hypothèse que, dans un fourre-tout chaotique, l’Amérique sortira gagnante. Cette confiance sous-tend sa volonté de révolutionner les interconnexions géopolitiques d’aujourd’hui.

Il pense que l’économie américaine est comme un trou noir cosmique, c’est-à-dire un centre de gravité capable de tirer tout l’argent et le surplus économique du monde vers lui-même. C’est l’objectif explicite de l’Amérique d’Abord. C’est ce qui fait du programme de Trump une déclaration de guerre économique au reste du monde.

Il n’y a plus de promesse que l’ordre économique parrainé par la diplomatie américaine rendra d’autres pays prospères. Les gains du commerce et des investissements étrangers doivent être envoyés et concentrés en Amérique…(c’est une loi – un postulat – une force mécanique qui ordonne le développement du système capitaliste mondialisé. Rien ni personne ne peut contrer cette force – cette loi inexorable…l’Équipe Trump l’applique méthodiquement. NDÉ).

Le problème va au-delà de Trump. Il suit simplement ce qui est déjà implicite dans la politique américaine depuis 1945.

L’image de soi de l’Amérique est qu’elle est la seule économie au monde qui peut être complètement autosuffisante économiquement. Elle produit sa propre énergie, et aussi sa propre nourriture, et fournit ces besoins de base à d’autres pays, ou a la capacité de fermer le robinet.

Plus important encore, les États-Unis sont la seule économie sans les contraintes financières qui contraignent les autres pays. La dette américaine est libellée dans sa propre monnaie, et il n’y a aucune limite à sa capacité de dépenser au-delà de ses moyens en inondant le monde de dollars excédentaires, que d’autres pays acceptent comme réserves monétaires comme si le dollar était toujours aussi bon que l’or. (sic)

En dessous de tout, il y a l’hypothèse que, presque d’un simple coup de pouce, les États-Unis peuvent devenir aussi autosuffisants sur le plan industriel qu’ils l’étaient en 1945. L’Amérique est la Blanche du Bois du monde dans le tramway nommé Désir de Tennessee Williams, vivant dans le passé sans bien vieillir.

Le récit néolibéral égoïste de l’empire américain

Pour obtenir l’acquiescement étranger à accepter un empire et à y vivre paisiblement, il faut un récit apaisant pour dépeindre l’empire comme tirant tout le monde vers l’avant. L’objectif est de détourner l’attention des autres pays pour qu’ils évitent de résister à un système qui est en réalité exploiteur.

D’abord la Grande-Bretagne puis les États-Unis ont promu l’idéologie de l’impérialisme de libre-échange, après que leurs politiques mercantilistes et protectionnistes leur aient donné un avantage de coût sur les autres pays, transformant ces pays en satellites commerciaux et financiers.

Trump a levé ce rideau idéologique. C’est en partie en reconnaissance du fait qu’il ne peut plus être maintenu, du fait de la politique étrangère des États-Unis et de l’OTAN et sa guerre militaire et économique contre la Russie ainsi qu’aux sanctions commerciales contre la Chine, la Russie, l’Iran et d’autres membres des BRICS.

Ce serait une folie pour d’autres pays de ne pas rejeter ce système, maintenant que son récit autonomisant est faux aux yeux de tous.

La question est de savoir comment pourront-ils se mettre en position de créer un ordre mondial alternatif ? Quelle est la trajectoire probable ?

Des pays comme le Mexique n’ont pas vraiment d’autre choix que de faire cavalier seul. Le Canada pourrait succomber, laissant son taux de change baisser et ses prix intérieurs augmenter alors que ses importations sont libellées en dollars, “en devises fortes”.

Mais de nombreux pays du Sud sont dans la même situation de compression de la balance des paiements que le Mexique. Et, à moins qu’ils n’aient des élites clientes comme l’Argentine – ses élites étant elles-mêmes les principaux détenteurs d’obligations argentines en dollars – leurs dirigeants politiques devront arrêter le paiement de la dette ou subir une austérité intérieure (déflation de l’économie locale), associée à une inflation des prix à l’importation alors que les taux de change de leurs devises fléchissent sous les tensions imposées par une hausse du dollar américain. Ils devront suspendre le remboursement de la dette ou bien être démis de leurs fonctions…(peu à peu les conditions subjectives et objectives de l’insurrection populaire se matérialisent. NDÉ). Voir DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE – les 7 du quebec.



Peu de politiciens de premier plan ont la marge de manœuvre dont dispose la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, pour dire que son Parti vert n’a pas à écouter ce que les électeurs allemands veulent. Les oligarchies des pays du Sud peuvent compter sur le soutien des États-Unis, mais l’Allemagne est certainement une aberration lorsqu’il s’agit d’être prête à se suicider économiquement par loyauté sans limite envers la politique étrangère américaine.

Suspendre le service de la dette est moins destructeur que de continuer à succomber au premier ordre de l’Amérique de Trump. Ce qui bloque est de nature politique, ainsi qu’une peur centrale de s’engager dans le changement de politique majeur nécessaire pour éviter la polarisation économique et l’austérité.

L’Europe semble avoir peur d’utiliser l’option de simplement dénoncer le bluff de Trump, car il s’agit d’une menace vide qui serait bloquée par les propres intérêts acquis de l’Amérique parmi la classe des donateurs.

Trump a déclaré que si les autres membres de l’OTAN n’acceptaient pas de dépenser 5% de leur PIB en armes militaires (en grande partie aux États-Unis) et d’acheter davantage de gaz naturel liquéfié (GNL) américain, il leur imposerait des droits de douane de 20%.

Mais si les dirigeants européens ne résistent pas à cela, l’euro baissera peut-être de 10 à 20%. Les prix intérieurs augmenteront et les budgets nationaux devront réduire les programmes de dépenses sociales tels que le soutien aux familles pour acheter du gaz ou de l’électricité plus chers pour chauffer et alimenter leurs maisons.

Les dirigeants néolibéraux américains se félicitent de cette phase de guerre de classe contre les gouvernements étrangers. La diplomatie américaine a été si active pour paralyser la direction politique des anciens partis travaillistes et sociaux-démocrates en Europe et dans d’autres pays que ce que veulent les électeurs ne semble plus avoir d’importance.

C’est à cela qu’a servi la National Endowment Democracy (NED) américaine, ainsi que les médias grand public.

Mais ce qui est ébranlé n’est pas seulement la domination unipolaire de l’Amérique sur l’Occident et sa sphère d’influence, mais la structure mondiale des relations commerciales et financières internationales ; et, inévitablement, les relations et alliances militaires en place.

Michael Hudson

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. https://lesakerfrancophone.fr/les-menaces-douanieres-de-trump-pourraient-destabiliser-leconomie-mondiale