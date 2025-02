L’Abandon Français. Quelque chose est pourri dans mon royaume de France (Izambert, Janvier)

119 Views

Comment en sommes-nous arrivés là ? Qu’y a-t-il de commun entre le pillage de nos entreprises, la disparition de la langue française, la fabrique et le marché des enfants, la nouvelle malbouffe et le flicage quotidien de votre vie ? «Toutes les catégories de la population française sont aujourd’hui les cibles directes ou indirectes de l’action d’influence des États-Unis pour défendre leur propre intérêt», alerte l’École de guerre économique de Paris.

Tout ce qui fait «une certaine idée de la France» doit disparaître !

Dans leur nouvelle enquête préfacée par Jean-Luc Pujo, président-fondateur des cercles Penser la France, les deux auteurs interpellent les lecteurs :

Et vous là-dedans ? Encore Français ?

Prenez le temps d’observer votre quotidien et ce qui se passe autour de vous. Le doute pourrait bien vous prendre. Et même vous surprendre.

Les auteurs

Jean-Loup Izambert : Journaliste professionnel exerce en indépendant depuis 1990 l’investigation à long terme sur des sujets d’actualité. Spécialisé sur les secteurs de la grande finance, de l’économie et de la politique, plusieurs de ses ouvrages mettant en cause des personnalités et des institutions ont défrayé la chronique.

Claude Janvier : Écrivain essayiste, auteur d’ouvrages sur les relations entre la politique et la grande finance. Connu pour ses «coups de gueule», il intervient sur de nombreux médias libres, anime l’émission Libre parole sur TV-ADP et est partenaire de nombreux blogs et sites d’information.

En savoir plus

Sommaire

Préface de Jean-Luc Pujo, président des Clubs Penser la France

Avant-propos – Que devient notre France ?

I – Le nouvel occupant

1. Ne m’appelez plus jamais France…

2. Opération Overlord, l’invasion

II – La normalisatrice de Washington

3. L’Europe des États-Unis

4. Votez pour qui vous voudrez, les Gopés décident pour vous

5. Les exécuteurs réglementaires

III – Guerres silencieuses

6. Guerre au français

7. Le «ventre mou» sous espionnage normalisé

IV – Tout ce qui fait France doit disparaître

8. Le grand remplacement quotidien

9. Tendance trous

10. Le cinéma des écolos-allégés

11. Le Fric, le Frac et l’art comptant pour rien

12. La chimbouffe se met au vert

13- Souriez, vous êtes fliqués !

14. Le poison woke

V – Encore Français ?

15 – Interrogez-vous

Présentation des chapitres

Chapitre 1 – Ne m’appelez plus jamais France…

Lors des élections européennes du 9 juin 2024 puis législatives des 30 juin et 7 juillet un peu plus de 25 millions de Français ont voté pour des politiciens de gauche et de droite sans voir qu’ils sont tous responsables de la même politique qui plonge la France dans la crise et la guerre. Ignorants, désinformés et inconscients du danger, ils ont livré la France à l’État «européen». Un pays de résistants ?

Chapitre 2 – Opération Overlord, l’invasion

En pleine Seconde Guerre mondiale les représentants de Washington rencontrent leurs homologues de la dictature pétainiste. Exhumation d’une page d’Histoire falsifiée et enterrée.

Chapitre 3 – L’Europe des États-Unis

Années 1950 : S’inspirant de l’«Espace économique global européen» du IIIe Reich pour préparer «les États-Unis d’Europe», les dirigeants impérialistes de Washington organisent le futur État «européen» supranational. Objectif : normaliser les Français aux normes politiques, économiques, sociales et culturelles des États-Unis.

Chapitre 4 – Votez pour qui vous voudrez, les Gopé décident pour vous

Tout ce qui fait l’essentiel de la France – sa langue, sa culture, ses lois, son budget, son économie – est réglementé par les hauts fonctionnaires de l’Union européenne. La Commission européenne sélectionne les règlements, la Parlement français les met en forme.

Chapitre 5 – Les exécuteurs réglementaires

Que reste-t-il de droit français alors qu’une direction du ministère des Affaires étrangères et européennes travaille à mouler la France dans la mondialisation financière et que le Parlement européen décide de passer outre le suffrage universel ?

Chapitre 6 – Guerre au français

«Une langue disparaît, toute une histoire disparaît avec elle» nous alerte le philosophe Georges Gastaud. D’où vient cette violence qui, petit à petit, sournoisement, sans bruit, nous prive par habitudes de notre langue ?

Chapitre 7 – Le «ventre mou» sous espionnage normalisé

Le 5 juin 2024 le parlement français adoptait une loi relative aux ingérences de puissances étrangères. Selon la rapporteuse macroniste Constance Le Grip, «la Russie est la principale menace pour les démocraties occidentales en termes d’ingérence». Comique. Car dans le même temps les instituts financiers et services de renseignement étasuniens opèrent un gigantesque pillage des informations stratégiques des entreprises. Qui favorise leur ingérence continue ?

Chapitre 8 – Le grand remplacement quotidien

«Si vous ne parlez pas anglais vous n’avez pas d’avenir» affirment les personnes sous influence de l’US Imperium. Demandez à l’industrie automobile anglaise ce qu’elle en pense…

Chapitre 9 – Tendance trous

En 1918, selon certains journaux qui rapportent les travaux de l’Académie de médecine, l’«avenir de notre race»était en danger par le port de chaussures à talons hauts par les femmes. En 2025, il est dans le trou.

Chapitre 10 – Le cinéma des écolos allégés

Des milliardaires et des écolos allégés ont mis en scène une petite écolière suédoise malade, GretaThunberg,pour vous parler du climat. Que cache cette opération politico-médiatique ?

Chapitre 11 – Le fric, le Frac, l’art comptant pour rien

Une soixantaine d’années séparent Le Chant du Monde, message de paix aux peuples composé de tapisseries colorées réalisées par Jean Lurçat1 entre 1957 et 1965, de Je suis une merde, autoportrait (2001) en tube néon mauve de Claude Lévêque penché sur son moi intérieur. Entre temps l’art est devenu un marché façonné par les États-Unis. Les abîmés de l’intellect s’y pâment devant une cuvette de WC. Abandon ou effondrement culturel ?

Chapitre 12 – La chimbouffe se met au vert

«Menus verts» dans des cantines scolaires, simili-viande, steak vegan sans sang qui saigne, OGM cachés… Concoctée dans des laboratoires chimiques, la chimbouffe surfe en vert sur la mode nature. Du coup, Samantha, robot sexuel exigeant, en perd même l’appétit de rester en «mode sexy». Les Français vont-ils abandonner le bistrot et son célèbre steak frites des menus ouvriers ?

Chapitre 13 – Souriez, vous êtes fliqués !

L’Union européenne fond ce qu’il reste du droit français dans celui des États-Unis. La France est ainsi devenue le pays européen le plus avancé dans le déni de l’État de droit. Par une multitude de dispositifs des sociétés étasuniennes pénètrent dans notre vie quotidienne.

Chapitre 14 – Le poison woke

Pour les mentalités petites bourgeoises égoïstes essentiellement préoccupées par leur petite personne, peu importe le déclin de la France. L’important est que Brigitte soit libre de devenir un homme et d’avoir un enfant avec son mari Joseph-Maloumba ou d’en acheter un sur le marché. Là, où les femmes sont du bétail.

Chapitre 15 – Interrogez-vous

S’il ya une fierté d’être Français comment expliquer que depuis 1969, d’élection en élection, ceux-ci abandonnent leur pays pour le laisser prendre l’allure d’une colonie des États-Unis ? Quittez vos idées reçues et interrogeons-vous.

Notes, bibliographie, sources documentaires