Le retour de Trump au pouvoir annonce une nouvelle ère dans les relations internationales, de sorte qu’il pourrait vouloir remplacer les dirigeants libéral-mondialistes comme Zelensky par des dirigeants populistes-nationalistes partageant les mêmes idées afin de l’aider à mettre en œuvre son programme.

L’agence d’espionnage étrangère russe (SVR) a affirmé la semaine dernière qu’elle avait reçu des informations alléguant que l’OTAN voulait destituer Zelensky par le biais de nouvelles élections, qui font suite à l’appel de l’envoyé spécial des États-Unis pour l’Ukraine et la Russie, Keith Kellogg, appelant ce pays à organiser enfin ses élections présidentielles et parlementaires longtemps retardées. Le SVR a ajouté que le bloc lancerait une campagne d’information à grande échelle pour discréditer Zelensky en exposant sa corruption, comme les fonds que lui et son équipe auraient volés par divers moyens.

Ce n’est pas la première fois que le SVR prétend avoir connaissance de complots occidentaux pour remplacer Zelensky, dont certains ont été cités et analysés ici lors de l’évaluation de la véracité de celui qu’ils ont rapporté en août dernier, mais rien de tel ne s’est produit jusqu’à présent. Cela ne signifie pas pour autant que leurs dernières affirmations ne doivent pas être prises au sérieux. Les observateurs devraient également se rappeler que Poutine lui-même a prédit en juin dernier que l’Occident prendrait des mesures au cours du premier semestre 2025 pour remplacer Zelensky.

Les commentaires précédemment cités de Kellogg et l’article ultérieur de Politico sur la façon dont « l’Ukraine panique alors que les États-Unis et la Russie font pression pour des élections » suggèrent qu’il y a une part de vérité dans la dernière affirmation du SVR, bien qu’il reste à voir si l’Ukraine organisera des élections plus tard cette année et si Zelensky se présentera même dans ce cas. Néanmoins, on peut faire valoir que Trump préfère se débarrasser de Zelensky, car il était le principal atout de l’administration Biden en matière de politique étrangère, et ces deux-là ne s’aiment pas beaucoup.

Remplacer démocratiquement Zelensky, même si le processus n’est pas libre et équitable si les États-Unis s’en mêlent pour s’assurer qu’il ne se présente pas ou qu’il perd s’il le fait, est le moyen le plus « sauveur de la face » à cette fin, puisque l’Occident peut alors le présenter comme une preuve présumée que l’Ukraine est une « vraie démocratie ». Le retour de Trump au pouvoir annonce une nouvelle ère dans les relations internationales, de sorte qu’il pourrait vouloir remplacer les dirigeants libéral-mondialistes comme Zelensky par des dirigeants populistes-nationalistes partageant les mêmes idées afin de l’aider à mettre en œuvre son programme.

Zelensky est l’un des vestiges les plus symboliques de l’ère libérale-mondialiste qui se termine enfin. Son maintien au pouvoir pourrait donc entraver la nouvelle ère populiste-nationaliste dont Trump est le pionnier, d’où la nécessité de le remplacer par quelqu’un qui est plus aligné avec sa vision du monde. Alors que les spéculations abondent sur qui cela pourrait hypothétiquement être, on peut faire valoir que l’ancien conseiller de Zelensky, Alexey Arestovich, serait un candidat de choix en raison des politiques pragmatiques qu’il a adoptées.

Quoi qu’il en soit, tout devrait devenir plus clair après le voyage de Kellogg à Kiev au milieu de ce mois, qui, selon des sources, suivra sa participation à la Conférence de Munich sur la sécurité du 14 au 16 février. Des fuites sur ses discussions avec Zelensky et d’autres dirigeants européens suivront probablement. Cela permettra aux observateurs de se faire une meilleure idée de la véracité du dernier rapport de SVR. S’il y a une crédibilité même partielle dans un sens objectif, alors plus de gens pourraient prendre leurs prochains rapports encore plus au sérieux.