Pravda américaine : Chine contre États-Unis (Ron Unz)

Au cours de l’année écoulée, j’ai progressivement fait connaissance avec Chas Freeman, l’un des diplomates professionnels les plus distingués des États-Unis et un expert de longue date de la Chine. Malgré son illustre carrière, il était rarement apparu dans nos médias grand public, mais une fois que j’ai découvert ses interviews sur plusieurs chaînes YouTube, j’ai été extrêmement impressionné par la profondeur de ses connaissances et de ses analyses, j’ai donc publié un article présentant ses points de vue.

Dans l’une de ses conférences publiques, il a suggéré que la nouvelle guerre froide de l’Amérique contre la Chine avait de nombreuses similitudes avec notre précédent conflit contre l’URSS, sauf que cette fois-ci, nous jouions le rôle de notre vieil adversaire vaincu, une analogie que j’avais souvent exprimée moi-même :

Dans les affaires internationales, comme en physique, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Nos actions ont incité la Chine à refléter, à rencontrer et à égaler notre hostilité militaire à son égard. Nous sommes aujourd’hui engagés dans une course aux armements avec la Chine, et il est loin d’être évident que nous tendons bon… Malgré le remarquable renforcement militaire de la Chine, Pékin a jusqu’à présent maintenu ses dépenses de défense bien en dessous de 2 % du PIB. Pendant ce temps, le contrôle des coûts continue d’échapper au Pentagone. Le DoD n’a jamais passé d’audit et est tristement célèbre pour le gaspillage, la fraude et la mauvaise gestion qui résultent de sa dépendance à l’égard de l’approvisionnement au coût majoré de l’équivalent américain des entreprises d’État à but lucratif – des bureaucraties militaro-industrielles dont les revenus (et les bénéfices) proviennent entièrement du gouvernement. Le budget de la défense des États-Unis est hors de contrôle en ce qui concerne notre capacité à le financer. Il y a quatre décennies, les États-Unis ont mis l’Union soviétique en faillite en l’obligeant à consacrer de plus en plus de son économie à la défense tout en négligeant le bien-être de ses citoyens. Aujourd’hui, nous, les Américains, détournons de plus en plus d’argent emprunté et de l’argent des contribuables vers notre armée, alors même que nos infrastructures humaines et physiques se décomposent. D’une certaine manière, par rapport à la Chine, nous sommes maintenant dans la position de l’URSS dans la guerre froide. Notre trajectoire fiscale est préjudiciable au bien-être général des Américains. C’est pourtant, avec nos libertés, ce que nos forces armées sont censées défendre.

L’ambassadeur Chas Freeman sur notre guerre froide contre la Chine

Ron Unz • The Unz Review • 9 décembre 2024 • 7 500 mots

À peu près à la même époque, quelqu’un d’autre a attiré mon attention sur certaines des chaînes YouTube créées par des Occidentaux qui documentaient leurs voyages dans divers pays étrangers, y compris la Chine, ou ceux qui avaient déménagé dans ce pays et y vivaient. J’ai été fasciné de découvrir l’existence de sources aussi répandues d’informations personnelles et de première main sur la réalité de la vie dans cet immense pays, y compris ses grandes villes et ses petits villages ruraux. Après avoir passé quelques jours à visionner des dizaines de vidéos de ce type, j’ai publié un article présentant certaines de mes conclusions :

À partir de la fin des années 1970, mes prédictions sur le développement futur de la Chine ont toujours été beaucoup plus optimistes que celles de tous ceux que j’ai connus, mais j’ai néanmoins été stupéfait par l’ampleur étonnante des réalisations de ce pays au cours des 45 dernières années. Considérez qu’en 1980, la population chinoise était composée en grande majorité de paysans désespérément appauvris, beaucoup plus pauvres que les Haïtiens. Et comparez ce passé récent avec ces vidéos des énormes villes futuristes de Chine, aujourd’hui parmi les plus avancées du monde entier, avec presque tous ces édifices étincelants et imposants construits au cours des deux ou trois dernières décennies. De toute évidence, rien de tel ne s’est jamais produit auparavant dans l’histoire du monde… Enfant, je visitais occasionnellement Disneyland, et l’une des premières attractions populaires de ce parc à thème pionnier était Tomorrowland, représentant les merveilles urbaines que notre avenir nous réserverait. Mais pour autant que je sache, peu de ces développements, voire aucun, ne se sont jamais produits dans notre propre pays, les autoroutes vieillissantes et de plus en plus décrépites de la Californie devenant à peine beaucoup plus encombrées qu’elles ne l’étaient il y a un demi-siècle, et l’Amérique manquant même d’un seul kilomètre de train à grande vitesse. Pendant ce temps, les scènes des magnifiques villes chinoises ressemblent exactement à ce que Walt Disney avait imaginé à l’origine, mais remplies de beaucoup plus de verdure et d’espaces naturels et construites à une échelle dix mille fois plus grande.

Le plus grand facteur à l’origine de l’énorme succès de la Chine a évidemment été la grande capacité et le travail acharné du peuple chinois, ainsi que la compétence évidente de son gouvernement et de ses dirigeants :

Pendant des décennies, des tests internationaux ont montré que la Chine avait le QI moyen le plus élevé au monde, et cette découverte a des implications dramatiques dans le haut de gamme. Comme l’a souligné le physicien Steve Hsu en 2008, les données psychométriques internationales indiquent que la population américaine contient probablement quelque 10 000 individus ayant un QI de 160 ou plus, alors que le total pour la Chine est d’environ 300 000, un chiffre trente fois plus important. Au cours des deux dernières générations, des cercles intellectuels américains respectables ont sévèrement anathématisé ce sujet controversé, mais la réalité scientifique existe, que nos élites choisissent ou non de prétendre le contraire. En effet, ces facteurs raciaux et évolutifs concernant le peuple chinois ont été complètement évidents pour moi pendant près du dernier demi-siècle, et ces facteurs ont largement expliqué mes attentes confiantes de l’essor de la Chine, attentes qui se sont avérées tout à fait correctes.

Pravda américaine : Propagande-canulars contre réalité

chinoise Ron Unz • The Unz Review • 16 décembre 2024 • 6 700 mots

Un point central de ce deuxième article était que la plus grande ressource de la Chine était le grand nombre de ses citoyens hautement intelligents et bien éduqués. Il se trouve que l’une de ces personnes nommée Hua Bin avait récemment commencé à lire notre site Web, et il a laissé un commentaire favorable décrivant son propre point de vue.

… En tant que Chinois, j’ai déjà fait abstraction des médias occidentaux malhonnêtes lorsqu’il s’agit de couvrir la Chine (ou tout pays adversaire d’ailleurs). J’avais l’habitude de lire le NYT, le WSJ, le FT, The Economist, etc. presque quotidiennement, en particulier leurs rapports sur la Chine, pendant au moins 2 décennies. Mais depuis 2017 environ, le biais dans les reportages est devenu épidémique, voire risible. Maintenant, je reçois la plupart de mes nouvelles des soi-disant médias alternatifs… Je suis moi-même une preuve vivante des vastes changements qui se sont produits en Chine – je gagnais 6 000 fois mon premier emploi après l’université en 1993, lorsque j’ai pris ma retraite il y a 6 ans. Et non, je n’étais pas non plus propriétaire d’entreprise. J’aimerais partager quelques idées d’un point de vue chinois local authentique.

Lorsque j’ai vérifié, j’ai découvert qu’il avait laissé un autre commentaire favorable le mois dernier sur l’un de mes précédents articles sur la Chine, dans lequel il avait souligné les traits positifs inculqués par la pensée confucianiste qui a traditionnellement joué un rôle si central dans la culture chinoise :

… Une chose essentielle à savoir sur la Chine est l’importance que le pays et sa population attachent au concept de méritocratie et de virture dans le comportement personnel, la vie économique et la gouvernance. C’est l’idéal auquel aspirer tel qu’enseigné par Confucius depuis 500 av. J.-C. Tout comme la Bible, les pensées de Confucius sont un guide de la nation chinoise des 2500 dernières années. Contrairement à la Bible, elle fait toujours partie intégrante du programme scolaire de chaque écolier (sauf pendant les périodes turbulentes de la Révolution culturelle). La renaissance de l’enseignement de Confucius est une grande partie du succès du pays.

Dans son commentaire le plus récent, Hua a également mentionné qu’il avait créé un Substack au cours des dernières semaines et qu’il avait commencé à écrire divers articles sur l’économie, la technologie et la préparation militaire de la Chine contre les États-Unis, fournissant des liens vers plusieurs d’entre eux. Sur ce Substack, il se décrivait lui-même comme un dirigeant d’entreprise à la retraite et un observateur géopolitique.

Une fois que j’ai commencé à lire ses articles, j’ai été très impressionné par son analyse et la richesse des informations détaillées qu’il incluait, dont une grande partie était entièrement nouvelle pour moi. Sa couverture de certaines de ces questions importantes était assez étendue et il a fourni une perspective importante que je n’avais rencontrée nulle part ailleurs auparavant. Par conséquent, nous republions ses articles sur Substack et l’ajoutons en tant que chroniqueur régulier sur notre site Web :

Le point de vue

chinois Hua Bin • La revue Unz

De plus, j’extrais des parties majeures de ses messages et les agrégeais pour cet article, tout en conservant tous ses caractères gras originaux et sans corriger ses fautes de frappe très mineures.

Compte tenu de son expérience dans le monde des affaires, il n’est pas surprenant qu’un certain nombre de ses messages se soient concentrés sur des questions économiques, y compris son premier, démystifiant le mythe de la sous-consommation chinoise qui est devenu si répandu parmi les dirigeants occidentaux hostiles et les médias grand public qui fonctionnent comme leurs chambres d’écho. Il a commencé par souligner que bon nombre des dépenses les plus importantes pour les consommateurs américains n’existaient tout simplement pas en Chine :

Il est très important de noter que les consommateurs chinois dépensent beaucoup moins pour les services coûteux : la location (l’accession à la propriété en Chine est supérieure à 90 % contre 60 % aux États-Unis), les soins de santé (largement gratuits ou fortement subventionnés) et l’éducation (éducation publique gratuite tout au long de l’université et des études supérieures).

Il a poursuivi en fournissant une longue liste de points de comparaison importants, dont beaucoup surprendraient probablement même les Américains bien informés.

Ce ne sont pas seulement les consommateurs chinois qui dépensent moins pour obtenir la même chose, ils consomment en fait beaucoup étant donné que le PIB nominal par habitant est inférieur à 20% de celui des États-Unis : La Chine a les plus grandes ventes mondiales de biens de détail, 20 % plus importantes que celles des États-Unis, en valeur monétaire sans ajustement pour le pouvoir d’achat

Les ventes d’automobiles en Chine se sont chiffrées à 30 millions d’unités en 2023, contre 15 millions aux États-Unis

13 millions d’unités résidentielles ont été vendues en Chine en 2023 (après 3 ans de croissance négative) contre 4 millions vendues aux États-Unis

La Chine représente 30% des ventes mondiales de produits de luxe, même en période de ralentissement économique, soit 2 fois plus que les États-Unis

La Chine est le plus grand pays touristique à l’étranger avec 200 millions de voyages à l’étranger effectués par an

La Chine est le leader mondial des ventes de téléphones mobiles, de téléviseurs LED, d’appareils électroniques domestiques, d’articles de sport et de nombreux autres biens de consommation

La Chine consomme 1/3 de l’électricité produite dans le monde, atteignant 8000 térawattheures l’année dernière contre 4000 térawattheures pour les États-Unis

La Chine a dépassé les États-Unis en termes d’apport calorique et protéique quotidien par habitant

L’espérance de vie en Chine est de 78,6 ans contre 77,5 ans aux États-Unis, où 18 % du PIB américain est dans le secteur de la santé et 7 % en Chine

Les Chinois diplômé plus de 5 millions d’étudiants en STEM chaque année contre 800 000 aux États-Unis

La dette totale des ménages chinois est de 11 000 milliards de dollars contre 17,8 milliards de dollars aux États-Unis

L’épargne totale des ménages chinois s’élève à 2 000 milliards de dollars, contre 911 milliards de dollars aux États-Unis

Selon la Réserve fédérale, 40 % des Américains ne peuvent pas couvrir avec 400 $ de dépenses imprévues. Je ne connais pas de chiffre comparable pour les Chinois Sur la base des données, je pense qu’il est prudent d’affirmer que les consommateurs chinois ne dépensent pas trop peu par rapport à la moyenne mondiale ou même aux pays de surconsommation comme les États-Unis. Ils ont certainement un coussin plus important sous forme d’épargne et beaucoup moins endettés.

Il a librement admis que l’une des difficultés auxquelles la Chine est actuellement confrontée est de trouver un emploi convenable pour un grand nombre de ses jeunes diplômés de l’université, qui ne veulent pas travailler dans les usines comme l’ont fait tant de leurs parents. Donc:

… Il y a 30 millions d’emplois manufacturiers non pourvus dans le pays. En conséquence, la Chine a le plus d’adoption de la robotique au monde – 50 % de tous les robots vendus dans le monde l’sont en Chine.

Pendant ce temps, la société américaine a résolu ce même problème en fournissant un nombre énorme d’emplois de service bien rémunérés, mais il n’est pas clair si la plupart d’entre eux créent réellement une valeur nette pour notre société et notre économie :

Les États-Unis produisent beaucoup plus d’emplois dans le secteur des services (80 % du PIB) que la Chine (55 %). Il y a clairement plus de banquiers, d’avocats, de comptables, de consultants, d’agents d’assurance, de spécialistes des relations publiques, de courtiers en valeurs mobilières, de programmeurs informatiques, d’agents immobiliers, de travailleurs de la santé aux États-Unis. En conséquence, l’Américain moyen consomme beaucoup plus de services offerts par ces professions. La Chine produit plus (PIB manufacturier à 32 % du PIB) que les États-Unis (10 %). Par conséquent, les consommateurs chinois achètent beaucoup et le pays exporte également beaucoup.

Un deuxième mythe que Hua a abordé dans un billet de novembre était celui de la « surcapacité » chinoise. Mais il s’agissait en fait d’un euphémisme occidental d’admettre que ses propres entreprises commerciales ne pouvaient pas rivaliser avec celles de la Chine. De telles accusations étaient souvent associées à des plaintes selon lesquelles de nombreuses entreprises chinoises appartenaient à l’État plutôt qu’au privé.

Cependant, comme il l’a souligné, cette critique semblait logiquement incohérente. Le dogme néolibéral régnant aux États-Unis a toujours soutenu que les entreprises publiques étaient intrinsèquement inefficaces et non compétitives, de sorte que dénoncer la Chine pour avoir de nombreuses entreprises d’État qui surpassaient avec succès les sociétés privées occidentales ne faisait que démontrer la faillite de ce cadre idéologique.

Au lieu de cela, il a fait valoir que la structure de propriété ultime de ces entreprises importait moins que le fait que le marché sur lequel elles opéraient soit suffisamment concurrentiel, et dans de nombreux secteurs, une telle concurrence généralisée était beaucoup plus le cas en Chine qu’en Amérique :

Bien qu’il existe un mélange de différents types de propriété (y compris des propriétés entièrement étrangères comme Tesla) en Chine, les principaux acteurs de ces industries aux États-Unis sont entièrement privés. Dans tous ces domaines, la Chine progresse ou s’améliore plus rapidement que les États-Unis pour une raison essentielle : les marchés sont tout simplement plus compétitifs en Chine. La propriété n’a tout simplement aucun effet sur la compétitivité de l’entreprise ou de l’industrie. Dans le secteur de l’automobile électrique, les États-Unis ont un grand acteur Tesla, tandis que la Chine a BYD, Cherry, Great Wall, Nio, Xpeng, Li, Huawei, Xiaomi et des dizaines d’autres ainsi que Tesla. Dans les téléphones mobiles, les États-Unis ont un seul acteur, Apple, tandis que la Chine a Huawei, Xiaomi, Honor, Vivo, Oppo, ainsi qu’Apple et Samsung. Dans le commerce électronique, les États-Unis ont Amazon (avec eBay à la deuxième place avec une fraction de la part de marché d’Amazon) tandis que la Chine a Alibaba, JD, PDD, Douyin/TikTok Shopping et aussi Amazon et eBay (avant de se retirer après avoir perdu la concurrence). Il en va de même pour presque toutes les autres industries critiques. Le secret du succès économique n’est PAS la propriété, mais plutôt la présence de la concurrence (c’est-à-dire le marché). La concurrence entraîne une pression intense pour innover, améliorer la qualité et réduire les coûts. Cela conduit à une expansion de la capacité et de l’échelle alors que les entreprises tentent de rivaliser et de gagner. Cela conduit à une véritable méritocratie – c’est-à-dire que le meilleur joueur gagne. D’autre part, le manque de concurrence conduit au monopole et à la stagnation, car les acteurs sous-investissent, dressent des barrières contre la concurrence et augmentent les marges/prix. Vous pouvez faire une analyse secteur par secteur pour les entreprises américaines et connaître très facilement le niveau de concentration (donc l’absence de concurrence). Je dirais que la Chine est une économie beaucoup plus axée sur le marché que les États-Unis dans la plupart des secteurs. C’est la raison sous-jacente de la compétitivité de la Chine et de ce que l’on appelle la « surcapacité ». Les tentatives des États-Unis de saper la compétitivité de la Chine n’aboutiront nulle part parce que les Chinois n’adhèrent pas à leurs politiques économiques « néolibérales » égoïstes.

Les graves conséquences d’un tel manque de concurrence sur le marché américain étaient les plus évidentes dans le secteur militaire. Ainsi, malgré nos dépenses militaires gargantuesques, nous avons été totalement incapables d’égaler l’économie beaucoup plus petite de la Russie dans la production des munitions dépensées dans la guerre en Ukraine :

Une manifestation intéressante du problème des États-Unis avec leur secteur privé monopolistique est leur incapacité à maintenir la production d’armes pour soutenir la guerre en Ukraine. Son complexe militaro-industriel est en proie à une sous-capacité, à des coûts élevés et à une faible efficacité, bien qu’il dispose du plus grand budget militaire du monde (par une marge énorme). La consolidation du complexe militaro-industriel voûté en 5 géants a conduit à un manque de concurrence et de responsabilité dans la plupart des parties du système d’acquisition de la défense. Cela a conduit à une sous-capacité et à des coûts extrêmement élevés (bien sûr, des marges élevées). Aujourd’hui, alors que ces entrepreneurs privés de la défense affichent les revenus et la capitalisation boursière les plus élevés au monde, les États-Unis ne peuvent même pas produire suffisamment de munitions de base telles que des obus d’artillerie de 155 pieds, sans parler des missiles, des navires de guerre, des chasseurs et d’autres armes sophistiquées à grande échelle. Si les États-Unis ne peuvent pas surpasser la production face à la Russie, quelle est leur chance face à la Chine, la plus grande puissance industrielle du monde ? La question de la « surcapacité » de la Chine est en effet un cauchemar pour les États-Unis.

Quelques jours plus tard, Hua a publié un article axé sur les comparaisons du PIB entre la Chine et les États-Unis effectuées par les médias occidentaux. Ceux-ci ont toujours fortement favorisé ce dernier pays, mais il a suggéré que certains d’entre eux étaient très trompeurs.

Tout d’abord, il a fait valoir que le gouvernement chinois avait eu tout à fait raison de faire éclater l’énorme bulle immobilière du pays. En revanche, le gouvernement américain avait laissé sa propre bulle immobilière similaire se développer sans contrôle avant 2008, ce qui a finalement entraîné l’effondrement financier dévastateur de cette année-là. Il a également soutenu l’abandon délibéré de la technologie grand public et la déflation de la bulle boursière, des politiques qui, selon lui, ont été bénéfiques malgré leur représentation très négative dans les médias occidentaux :

Cependant, la réalité est que l’éclatement de la bulle immobilière surévaluée et surendettée est une nécessité et sans doute attendue depuis longtemps ; La technologie grand public absorbe trop de ressources et conduit à des oligarchies à courte vue et à des disparités de richesse insoutenables ; et le marché boursier n’est de toute façon jamais un indicateur fiable de la performance économique globale de la Chine ou de la performance des entreprises individuelles. BYD, le fabricant de véhicules électriques, se négocie maintenant à un niveau inférieur à celui d’il y a 5 ans malgré le fait qu’il ait détrôné Tesla en tant que leader mondial des véhicules électriques au début de 2024 et que ses ventes aient été multipliées par plusieurs.

Il a poursuivi en notant que les chiffres du PIB globaux saisis par les médias occidentaux ne tenaient pas compte de nombreux éléments cruciaux :

Ignorant la différence évidente entre le PIB d’échange nominal du marché et le PIB en parité de pouvoir d’achat, ce qui place la taille de l’économie chinoise un tiers plus grande que celle des États-Unis, je me suis concentré uniquement sur la comparaison du PIB nominal par souci de simplicité. Voici quelques faits intéressants que j’ai découverts (tout peut être référencé à partir de sources telles que Statista, le Bureau américain d’analyse économique, le Bureau national des statistiques de Chine) : 1. Imputations : il s’agit d’une « production économique » qui n’est PAS échangée sur le marché, mais à laquelle on attribue une valeur dans le calcul du PIB. C’est le cas, par exemple, de la location fictive d’un logement en propriété, qui permet d’estimer le montant du loyer que vous auriez à payer si votre propre maison vous était louée. Cette valeur est incluse dans le PIB déclaré aux États-Unis. Un autre exemple est le traitement de l’assurance maladie fournie par l’employeur, qui estime le montant de l’assurance maladie que vous vous paieriez si elle n’était pas fournie par l’employeur. Encore une fois, cette imputation est incluse dans le calcul du PIB aux États-Unis. En 2023, ces imputations représentaient 4 000 milliards de dollars du PIB américain (environ 14 % du total). En Chine, l’imputation au PIB est ZÉRO parce que la Chine ne reconnaît pas le concept de production économique imputée/implicite dans sa compilation de statistiques. Dommage que votre maison ne se voie pas attribuer une « valeur productive » arbitraire une fois que vous l’avez achetée en Chine 2. Construction : aux États-Unis, la construction contribue à 4 % du PIB (environ 1,1 billion de dollars) tandis qu’en Chine, la construction contribue à 7 % du PIB (environ 1,2 billion de dollars). Cependant, la Chine a coulé la même quantité de béton en 3 ans que les États-Unis l’ont fait au siècle dernier. La Chine a importé pour 128 milliards de dollars de minerai de fer en 2022 et les États-Unis pour 1,15 milliard de dollars en 2021. La Chine a produit 1,34 milliard de tonnes d’acier en 2022 contre 97 millions de tonnes pour les États-Unis la même année. La Chine a construit 45 000 km de trains à grande vitesse au cours de la dernière décennie et les États-Unis n’en ont construit aucun. Si l’on considère tous les ports, autoroutes, ponts, immeubles d’appartements que la Chine construit chaque année par rapport aux États-Unis, la valeur presque identique de la construction dans le PIB semble risible. Cela montre l’absurdité de comparer le PIB américain par rapport à la Chine. 3. Services professionnels : les services tels que le droit, la comptabilité, la fiscalité, les assurances, le marketing, etc. représentent 13 % du PIB américain (3,5 billions de dollars) contre 3 % du PIB chinois (0,5 billion de dollars). Il y a 1,33 million d’avocats aux États-Unis contre 650 000 en Chine ; 1,65 million de comptables et d’auditeurs aux États-Unis contre 300 000 en Chine ; 59 000 FCFA aux États-Unis contre 4 000 en Chine. 20 000 lobbyistes sont enregistrés rien qu’à Washington DC, alors que la Chine n’a pas une telle profession. Et bien sûr, le salaire pour ces emplois est bien meilleur aux États-Unis, d’où la valeur plus élevée du PIB. Il y a certainement plus de poursuites judiciaires, de transactions d’assurance, d’audits fiscaux annuels et de lobbying au Congrès aux États-Unis par rapport à la Chine. Mais il n’est pas clair comment cela se traduit en puissance nationale. 4. Industrie manufacturière et services : 38 % du PIB chinois provient de l’industrie manufacturière et 55 % des services. Aux États-Unis, respectivement 11 % et 88 %. Littéralement, la Chine est une force beaucoup plus productive de « biens durables » tandis que les États-Unis sont une économie postindustrielle majoritairement orientée vers la production de « biens textiles ». Si le jour vient d’une guerre chaude entre les deux pays, la Chine est bien mieux préparée à une confrontation entre puissances dures.

À titre d’exemple des facteurs ridicules qui sous-tendent ces statistiques trompeuses sur le PIB occidental, il a souligné certains des éléments que les Britanniques avaient choisi d’inclure dans leur propre PIB :

Soit dit en passant, j’ai également rencontré des faits moins sains en faisant des recherches sur le sujet. Je me réfère à un article du Financial Times juste pour rire. En 2014, le Royaume-Uni a commencé à inclure la prostitution et les drogues illégales dans ses rapports sur le PIB à hauteur de 10 milliards de livres par an. Cela a augmenté le PIB britannique de 5 % dans le but d’aider le gouvernement à relever son plafond de la dette. Pour obtenir ce chiffre, le bureau des statistiques a dû faire quelques hypothèses : « La ventilation de l’ONS estime que chacune des 60 879 prostituées du Royaume-Uni a pris environ 25 clients par semaine en 2009, à un taux moyen de 67,16 £. Il estime également que le Royaume-Uni comptait 38 000 consommateurs d’héroïne, tandis que les ventes de la drogue s’élevaient à 754 millions de livres sterling avec un prix de vente de 37 livres sterling le gramme.

Ainsi, les économistes occidentaux ont adopté un cadre bizarre dans lequel l’augmentation des niveaux de criminalité contribue à la mesure économique officielle de la prospérité nationale.

Je suis tout à fait d’accord avec tous ses arguments, et son point révélateur sur la façon dont le secteur des services d’une économie peut être facilement manipulé est un point que j’ai déjà souligné. Il est certain que de nombreuses industries de services sont absolument légitimes, nécessaires et précieuses dans une économie moderne. Mais ce secteur peut également être artificiellement gonflé sans limite en incluant la production d’individus qui passent leurs journées à échanger des actions mèmes ou des crypto-monnaies, ou qui s’engagent mutuellement en tant que coachs de diversité. Je pense donc qu’il est assez instructif d’exclure les services et de comparer les deux économies en se concentrant entièrement sur la partie productive du PIB.

De plus, bien qu’il se soit appuyé prudemment sur les taux de change nominaux pour comparer les deux PIB, la plupart des analystes s’accordent à dire que l’utilisation des statistiques de parité de pouvoir d’achat (PPA) est beaucoup plus réaliste. Si l’on combine ces deux approches, la disparité entre le PIB productif réel des deux pays s’avère énorme.

Certaines des statistiques industrielles que j’ai citées dans un article de décembre ont été révélatrices :

Dans un article plus récent, Hua a discuté de l’assassinat du PDG de United Healthcare et du degré choquant de soutien populaire que le meurtre a suscité, un exemple extrême de l’indignation généralisée produite par certaines des politiques commerciales d’entreprise autorisées par notre gouvernement.

United Healthcare fait la une des journaux ces jours-ci après que son PDG a été tué par un homme armé à New York. Les mots Delay, Dedeny et Deposition étaient inscrits sur la douille de la balle. De toute évidence, le meurtre était motivé par un grief contre l’entreprise et l’industrie en général. United Healthcare se distingue comme un acteur particulièrement vicieux dans l’un des secteurs les plus méprisés des États-Unis. Il a un taux de refus de réclamation de 32 %, le meilleur de l’industrie. Il utilise l’IA pour traiter la plupart des réclamations et a un taux d’erreur stupéfiant de 90% (je me demande ce qu’ils ont utilisé pour former un tel système d’IA – une base de données de précédents de psychopathes antisociaux :). L’entreprise a sans aucun doute ruiné d’innombrables vies et familles. Un commentateur sur YouTube a souligné, de manière hilarante, qu’il s’agit d’un meurtre avec des millions de suspects potentiels. 77 000 emojis de sourire et de célébration ont été publiés sur la page Facebook de United Healthcare annonçant le décès de son PDG avant que la page ne soit supprimée. Et le sentiment exprimé à propos de l’incident a été extrêmement sympathique au tueur.

Il a suggéré qu’il ne s’agit que d’un symptôme des conséquences désastreuses des politiques économiques néolibérales américaines déchaînées :

Qu’est-ce que cet incident dit de l’état du secteur de la santé aux États-Unis, la plus grande industrie représentant 18 % du PIB ? Qu’est-ce que cela dit de l’état général du capitalisme actionnarial et de la corpocratie dans le pays ? Cela rappelle le récent scandale impliquant Boeing et les problèmes de qualité de ses avions. Les consommateurs peuvent-ils faire confiance aux entreprises qui font passer le profit avant la sécurité et le bien-être de leurs clients ? La liste de ces malversations d’entreprise est longue et variée. De nombreux noms autrefois familiers souffrent d’un énorme problème d’image publique négative et d’un effondrement de la confiance des consommateurs. L’une des raisons fondamentales de ce jeu à somme nulle joué par les entreprises contre leurs propres clients est la recherche du profit, le tout dans le cadre de la philosophie de la maximisation de la valeur pour les actionnaires. Cela va de pair avec les diktats fondamentalistes néolibéraux du libre marché prônés par l’école d’économie de l’Université de Chicago dirigée par Milton Friedman depuis les années 1980. – Déréglementation – au lieu que le gouvernement exerce une surveillance sur les entreprises afin qu’elles respectent les règles de base de la protection des consommateurs et de la sécurité des produits, le gouvernement délègue cette surveillance aux entreprises qu’il est censé réglementer. C’est le cas de Boeing, qui délivre sa propre certification de navigabilité au nom de la FAA. De même, la plupart des législations sur les soins de santé sont rédigées par des lobbyistes travaillant pour les assureurs de soins de santé et les grandes entreprises pharmaceutiques du Capitole. – Privatisation – selon les mêmes philosophies économiques de libre marché, les gouvernements occidentaux ont poursuivi une privatisation agressive des services publics et des infrastructures avec des résultats désastreux – prix plus élevés, services moins bons, pertes d’emplois. Le gouvernement américain a privatisé les fonctions de base de l’État telles que le système carcéral et les guerres (par exemple, les mercenaires de Blackwater). Le gouvernement britannique a privatisé Thames Water, le service des eaux du grand Londres, ce qui a entraîné une augmentation des prix de l’eau, une mauvaise qualité de l’eau, un manque d’entretien et une variété d’autres problèmes pour ses 13 millions de clients. Exaspérant la situation, le capital-investissement s’empresse d’acheter des logements sociaux, des maisons de retraite, des cabinets médicaux, etc. Les rachats et les prises de contrôle à fort effet de levier ont directement contribué à l’augmentation du coût de la vie et à la réduction des services dans les entreprises touchées. Ces mauvaises pratiques sont bien documentées dans le livre de Brendan Ballou, Plunder : Private Equity’s Plan to Pillage America. – Obsession du profit – alors que le cours de l’action devient le seul critère d’évaluation des performances de l’entreprise, les dirigeants se concentrent sur la réduction des coûts, l’externalisation et l’ingénierie financière (accumulation de dettes ou de rachats d’actions) pour améliorer les résultats. Un bon exemple de cette obsession du profit qui fera vraiment mal au pays à un moment donné est le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Comme l’industrie de la défense est privée aux États-Unis, les entreprises sont effectivement organisées comme un cartel avec 5 entrepreneurs de la défense occupant 90% des parts de marché. Il y a peu de motivation pour rivaliser sur les coûts, car le profit est garanti dans un système d’approvisionnement à prix coûtant majoré. Ces entreprises de défense produisent des systèmes surdimensionnés qui sont extrêmement coûteux et prennent beaucoup de temps à produire. Le complexe militaro-industriel est devenu, en effet, un système de blanchiment d’argent pour enrichir les entreprises et les politiciens aux dépens des contribuables. En conséquence, bien qu’ils disposent d’un budget militaire supérieur à celui des 10 pays suivants réunis, les États-Unis ne peuvent même pas produire suffisamment de munitions pour leur guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, à peine la guerre de haute intensité dont ils ont besoin pour mener directement avec la Chine ou la Russie. Cette obsession du profit a également conduit à des pratiques de gestion similaires à celles des opérateurs ferroviaires. Ils ont réduit le nombre de travailleurs par train, augmenté la longueur et le poids des wagons, réduit les mesures d’entretien et de sécurité et mis en place ce qu’on appelle un système ferroviaire de précision (maximisant essentiellement les heures travaillées par le personnel). Le résultat direct est des accidents ferroviaires répétés comme le déraillement d’East Palestine, dans l’Ohio. Les États-Unis signalent 10 000 accidents ferroviaires par an, ce qui en fait le pays le moins performant au monde en matière de sécurité ferroviaire derrière l’Inde. – Leadership faible – l’accent mis sur le profit du capitalisme actionnarial américain a directement conduit à l’essor de gestionnaires professionnels ayant une formation de compteurs de haricots plutôt que d’ingénieurs ou de technologues, qui comprennent à peine les produits de leurs propres entreprises. Alors que les objectifs des entreprises sont de plus en plus devenus purement financiers, les ingénieurs financiers deviennent des PDG plutôt que de véritables ingénieurs. C’est ce qui est arrivé à des entreprises autrefois emblématiques comme GE, Intel et Boeing, qui ont toutes eu des PDG aussi orientés vers la finance avant leur déclin. Ce phénomène est bien documenté dans le livre de David Gelles, L’homme qui brisa le capitalisme – Comment Jack Welch éviscéra le cœur du pays et écrasera l’âme de l’Amérique des entreprises.

Tout comme Hua croyait que la Chine surpassait l’Amérique sur le plan économique, il estimait que les tendances favorisaient également la Chine dans la concurrence technologique entre les deux pays et en a discuté dans un article publié le mois dernier.

Il a noté que l’un des principaux dirigeants chinois actuels a souligné l’importance de la science et de la technologie pendant des décennies :

M. Wang Huning est le 4ième le plus haut responsable chinois et largement reconnu comme le groupe de réflexion des dirigeants chinois au cours des 3 dernières décennies. Il a été professeur de sciences politiques à l’Université Fudan au début des années 1990 et a écrit le célèbre livre America Against America dans une analyse de la société américaine après avoir passé 6 mois en tant que chercheur invité aux États-Unis en 1988-89. Dans son livre fondateur, M. Wang a souligné que « pour surpasser les États-Unis, vous devez les surpasser en science et en technologie ». Le reste du livre est également très incisif et je le recommande vivement. Sa pensée a grandement influencé la stratégie du gouvernement chinois d’investir massivement dans la R&D pour le développement économique à long terme. Le jargon officiel de la « nouvelle force productive de qualité » rend compte du concept de mise à profit des S-T pour promouvoir l’innovation dans l’économie chinoise.

Cet article a analysé les conclusions de l’ASPI, un groupe de réflexion basé en Australie, qui a récemment publié son 2024 Critical Technology Tracker, une analyse comparative annuelle couvrant 64 technologies différentes dans 8 méta-catégories, ces dernières comprenant :

Technologies de l’information et des communications de pointe

Matériaux et fabrication avancés

Technologies de l’IA

Biotech, technologies génétiques et vaccins

Défense, espace, robotique et transport

Énergie et environnement

Technologies quantiques

Détection, synchronisation et navigation

Parce que ce rapport ASPI a suivi ces mêmes catégories de données jusqu’en 2003, il a permis de montrer les tendances au fil du temps, et au cours des vingt dernières années, celles-ci ont considérablement évolué en faveur de la Chine.

La Chine est actuellement en tête dans 57 des 64 technologies au cours de la période de 5 ans entre 2019 et 2023. Les États-Unis sont en tête dans 7 cas. Au cours des deux dernières décennies, il y a eu un changement étonnant de leadership en matière de recherche, des États-Unis à la Chine. La Chine a dominé 52 des 64 technologies au cours de la période de 5 ans entre 2018 et 2022 dans le rapport de 2023 ; Un an plus tard, elle a pris la tête de 5 autres technologies

Les États-Unis ont été à la pointe de 60 des 64 technologies entre 2003 et 2007

La Chine n’a dominé que 3 des 64 technologies entre 2003 et 2007 La compétition pour le leadership de ces technologies critiques se déroule essentiellement entre la Chine et les États-Unis. L’Europe et le reste de l’Asie (Corée, Japon, Inde, Singapour) jouent un rôle secondaire. Dans la plupart des domaines, l’avance de la Chine et des États-Unis sur le reste du monde est énorme.

Le rapport s’est également concentré sur les monopoles potentiels dans les principales technologies :

L’ASPI tente également de mesurer le risque que les pays détiennent un monopole de la recherche… La Chine est le pays chef de file dans toutes les technologies classées comme « à haut risque » – ce qui signifie que la Chine est le seul pays au monde à avoir le « monopole » de la recherche à fort impact sur toutes les technologies ; Les États-Unis peuvent avoir une longueur d’avance dans certaines technologies, mais ne présentent pas de risque de monopole

24 des 64 technologies présentent un risque élevé de monopole chinois , ce qui signifie que les scientifiques et les institutions chinoises effectuent une part écrasante (plus de 75 %) de la recherche à fort impact dans ces domaines.

, ce qui signifie que les scientifiques et les institutions chinoises effectuent une part écrasante (plus de 75 %) de la recherche à fort impact dans ces domaines. Ces domaines à haut risque de monopole comprennent de nombreuses applications de défense telles que les radars, les moteurs d’avion avancés, les drones/essaimage/robots collaboratifs et le positionnement et la navigation par satellite. L’ASPI identifie également les institutions qui mènent ces travaux de recherche dans chaque pays. Voici le résultat – L’Académie chinoise des sciences (CAS) est de loin l’institution la plus importante et la plus performante au monde dans le domaine de la recherche à fort impact, avec un leader mondial dans 31 des 64 technologies



Parmi les autres institutions de recherche chinoises solides, citons l’Université de Pékin, l’Université Tsinghua, l’Institut de technologie de Harbin, l’École polytechnique de Hong Kong, l’Université polytechnique du Nord-Ouest, l’Université nationale de technologie de défense, l’Université du Zhejiang, etc.

Aux États-Unis, les entreprises technologiques, dont Google, IBM, Meta et Microsoft, occupent des positions fortes dans les technologies de l’IA, de l’informatique quantique et de l’informatique. Parmi les autres entreprises les plus performantes, citons la NASA, le MIT, GeorgiaTech, Carnegie Mellon, l’Université Standford, etc.

Le billet se terminait en notant que ces avantages technologiques avaient des conséquences commerciales et militaires directes :

La Chine est aujourd’hui le leader mondial dans bon nombre des technologies futures les plus importantes. Le succès de ses sociétés commerciales dans les télécommunications (Huawei, Zongxin), les véhicules électriques (BYD, Geely, Great Wall, etc.), les batteries (CATL, BYD) et le photovoltaïque (Tongwei Solar, JA, Aiko, etc.) repose directement sur ces prouesses en matière de R&D. De même, la modernisation de l’armée chinoise repose sur le développement technologique massif de la communauté scientifique du pays et de sa base industrielle. Grâce à son avance dans la recherche scientifique et technologique, la Chine est en mesure de surpasser les États-Unis dans les domaines économique et militaire dans les années à venir.

Dans mon article de novembre sur les facteurs sous-jacents à l’essor de la Chine, j’avais vivement critiqué Daron Acemoglu et James A. Robinson, les lauréats du prix Nobel d’économie 2024, pour leurs affirmations passées selon lesquelles la Chine n’avait aucun espoir de devenir un innovateur technologique majeur et serait définitivement reléguée à la simple copie des produits occidentaux. Au lieu de cela, j’avais brièvement noté quelques-unes des technologies cruciales dans lesquelles la Chine était maintenant en tête du monde, mais je n’avais aucune idée que son avance était devenue si répandue dans tant de catégories importantes, et j’aurais certainement cité cette évaluation très complète si je l’avais eu à portée de main à l’époque.

Cette comparaison technologique entre la Chine et l’Amérique s’appuyait en grande partie sur les informations fournies par l’ASPI. Dans un billet précédent, Hua avait souligné que ces conclusions de l’ASPI étaient probablement fiables en raison de son hostilité considérable envers la Chine :

L’ASPI est un groupe de réflexion australien violemment anti-chinois, financé en partie par le département d’État américain. Cette organisation qui a publié les faux rapports sur le génocide du Xinjiang et la pandémie de covid pour salir la Chine peut difficilement être considérée comme ayant un parti pris favorable à la Chine.

Au cours de la dernière décennie, les grands médias américains ont régulièrement souligné la probabilité d’une guerre avec la Chine dans un avenir proche, un exemple récent étant un long article paru fin octobre dans le New York Times intitulé « L’armée américaine se prépare à la guerre avec la Chine ».

Par conséquent, ce billet se concentrait sur les implications militaires du développement technologique de la Chine, et Hua considérait à juste titre que ces questions militaires étaient beaucoup plus importantes que la seule croissance économique. Il a noté qu’au cours du XIXe siècle, la Chine avait beaucoup souffert aux mains de pays aux économies beaucoup plus petites, alors qu’il considérait le bilan récent des guerres d’agression de l’Amérique comme très menaçant pour son propre pays :

Plus près de nous, en 1840, la dynastie Qing avait un PIB 6 fois supérieur à celui de la Grande-Bretagne et 20 fois supérieur à celui des États-Unis, selon Wikipédia. Mais elle a perdu dans la guerre de l’opium et, par conséquent, la Chine a subi une humiliation centenaire. L’économie de la Chine était beaucoup plus importante que celle du Japon lorsqu’elle a perdu la guerre de Jiawu (également connue sous le nom de première guerre sino-japonaise) en 1895. Il a dû céder Taïwan au Japon jusqu’en 1945, date à laquelle le Japon a été vaincu lors de la Seconde Guerre mondiale. La réalité brutale est que la Chine doit se concentrer entièrement sur la victoire dans la compétition de puissance dure avec les États-Unis. Le meilleur résultat est bien sûr de gagner sans mener une guerre chaude. Mais il est peu probable que cela se produise, car aucun hégémon dans l’histoire n’a choisi de s’effacer sans se battre avec tout ce qu’il a. Rien dans la rhétorique et le comportement des États-Unis aujourd’hui, ni dans leur histoire courte mais violente dans le passé, ne donne l’espoir qu’ils veulent poursuivre la coexistence avec des adversaires, réels ou imaginaires, où que ce soit dans le monde. Il est clair que les États-Unis ne veulent pas d’un monde multipolaire à moins d’être forcés d’y vivre. Une guerre arrive, si vous passez une minute à écouter les politiciens, les généraux et les médias américains qui semblent la vouloir de tout leur cœur. Pour la Chine, la Russie, l’Iran ou tout autre pays qui veut rester souverain, c’est un choix entre vivre à genoux ou se battre avec une colonne vertébrale raide. Le choix fait par les États vassaux des États-Unis en Europe, en Asie, en Australie et ailleurs n’est ni souhaitable ni pratique. Donc, que nous le voulions ou non, les choses se résument à une lutte à mort ou à mort, très probablement dans moins d’une décennie.

Compte tenu de ces graves préoccupations, il a résumé certaines des principales avancées de la Chine en matière de technologie militaire. Bien que je n’aie pas l’expertise nécessaire pour évaluer ses affirmations, celles-ci étaient toutes extrêmement détaillées et précises, ce qui renforçait leur crédibilité, et je serais intéressé de les voir évaluées par un expert compétent dans ce domaine.

– La Chine a lancé avec succès son ICBM DF31AG le mois dernier, ce qui en fait le seul pays à avoir récemment réussi ses performances d’essai en matière de capacité d’attaque nucléaire à longue portée (12 000 kilomètres). La Chine dispose également du DF41 dans son arsenal, un missile balistique hypersonique de Mach 25 de 18 000 km qui transporte 6 fois plus d’ogives nucléaires que le DF31. Ceux-ci, ainsi que le JL-3 lancé par sous-marin, servent de moyen de dissuasion puissant contre le chantage nucléaire américain – Le chasseur lourd furtif chinois de 5e génération J20 a mis à niveau son moteur avec le WS15. Il surpasse désormais le F22 (sans parler du plus petit F35) en termes de vitesse, de manœuvrabilité et de missile air-air au-delà de la portée visuelle (PL17). Sa furtivité, son avionique, son radar, sa capacité de guerre électronique, sa vitesse, sa portée et sa puissance de feu dépassent de loin le F35, un chasseur touche-à-tout de taille moyenne moins cher qui est maintenant la principale plate-forme de combat aérien des États-Unis. La Chine produit 100 J20 par an et les États-Unis ont cessé de produire du F22 en raison de son coût élevé. Il existe également une version biplace du J20 – le J20S – qui a une capacité d’essaimage d’ailier loyal sans pilote. La Chine a commencé la production de son propre chasseur furtif de taille moyenne J35 en tant que figher de 5e génération moins cher et à volume élevé. La Chine a déployé plusieurs systèmes de missiles hypersoniques tels que DF17, DF26, DF100, YJ21, tandis que les États-Unis n’en ont encore déployé aucun, accusant un retard non seulement sur la Chine et la Russie, mais aussi sur l’Iran dans cette technologie militaire future critique. La Russie a choqué l’Occident avec son missile hypersonique Oreshnik en Ukraine la semaine dernière. Bien que l’Oreshnik soit encore une arme expérimentale, les DF17 ou DF26 de la Chine sont des systèmes matures testés à de nombreuses reprises au fil des ans et ont été déployés dans la Rocket Force pendant une demi-décennie. Selon le DoD américain, la Chine a effectué deux fois plus d’essais de missiles hypersoniques au cours de la dernière décennie que tous les autres pays réunis. – Sur le front naval, l’US Navy reconnaît ouvertement que la capacité de construction navale de la Chine est 230 fois supérieure à celle des États-Unis. L’US Navy a maintenant recours à l’externalisation de la construction et de l’entretien des navires de la marine à la Corée et à l’Inde, contre les propres lois américaines – La Chine peut produire des roquettes conventionnelles à guidage de précision au même coût unitaire (4 à 5000 USD) que les États-Unis construisent des munitions d’artillerie stupides comme les obus de 155 mm. Le responsable des achats du DoD américain a averti en 2023 que le budget de la défense de la Chine avait un avantage de 3 ou 4 contre 1 par rapport aux États-Unis en termes de valeur des achats. Compte tenu de sa base industrielle, la Chine peut non seulement produire à moindre coût, mais aussi en volume beaucoup plus important. Comme nous pouvons le voir en Ukraine et au Moyen-Orient, la quantité a une qualité qui lui est propre lorsqu’il s’agit de guerre moderne de haute intensité. Dans une guerre chaude, l’échange de coûts et l’échange de quantités favoriseront fortement la Chine. – La Chine est le seul pays au monde capable de produire en masse du CL-20, les explosifs non nucléaires les plus destructeurs. Imaginez une ogive explosive CL-20 sur DF17 lors d’une attaque contre un porte-avions américain – un coup se traduit par 5000+ KIA et 14 milliards de dollars d’immobilisations sans compter les avions à bord. La « mère de toutes les bombes » tant acclamée que les États-Unis ont larguée sur les malheureux Afghanis s’effondrera à côté de cette chute de météorite. – Le système de roquettes à lance-roquettes multiples PHL16 de la Chine est une plate-forme d’attaque à haute mobilité et de haute précision similaire aux HIMARS, mais elle a une portée de 500 km contre 300 km pour les HIMARS avec des charges utiles plus élevées et une précision supérieure (guidée par le système satellitaire Beidou, qui est lui-même bien supérieur au système GPS obsolète sur lequel s’appuie l’armée américaine). Contrairement au système HIMARS qui est traité comme une arme miracle par l’Occident, la Chine a déployé le système PHL16 dans plus de 40 bataillons de l’armée dans 4 provinces proches de Taïwan. À lui seul, PHL16 peut effectuer des frappes de précision généralisée sur n’importe quel point de Taïwan sur des TEL mobiles sur route. Les Chinois appellent une telle arme de frappe à saturation bon marché « buffet à volonté » dans une campagne de bombardement à Taïwan avant le débarquement.

Je n’avais jamais entendu parler du salon aéronautique de Zhuhai, mais c’est apparemment un lieu de premier plan où la Chine dévoile ses dernières technologies militaires aériennes et ses systèmes d’armes, et le mois précédent, il avait publié trois articles sur les nouveaux qui y étaient présentés, suivis d’un article décrivant le nouvel avion hypersonique MD-19 de la Chine :

Quelques jours plus tard, Hua a enchaîné avec un long billet intitulé « Comparaison de l’état de préparation à la guerre entre la Chine et les États-Unis », et j’ai trouvé son analyse globale assez convaincante.

Il a commencé par souligner qu’une guerre semblait très probable :

Il n’est guère exagéré de dire qu’un conflit militaire est un événement à forte probabilité entre la Chine et les États-Unis au cours de la prochaine décennie. Il y a des points chauds dans le détroit de Taïwan, la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale. La rhétorique de la bureaucratie et des médias américains signale clairement les plans des États-Unis pour affronter militairement la Chine et arrêter ses développements économiques, commerciaux et technologiques. Ses flottes de navires et d’avions tournent constamment autour des côtes chinoises. Il mobilise ses laquais dans la région pour combattre à ses côtés. L’hostilité mutuelle est au point où la guerre éclate. Ce ne sera pas une sorte de somnambulisme de la Première Guerre mondiale vers une guerre. Tout le monde sait qu’une épreuve de force s’annonce.

Il s’est ensuite concentré sur les facteurs industriels susceptibles de dominer un tel conflit, et sur la forte supériorité de la Chine à cet égard :

• La guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient ont montré que les guerres modernes entre belligérants seront longues, sanglantes, coûteuses et, surtout, fortement dépendantes de la production et de la logistique de guerre. La Chine a un avantage de 3 contre 1 par rapport aux États-Unis en termes de capacité industrielle globale et un avantage non quantifiable en termes de capacité de pointe. La part de la Chine dans la production manufacturière mondiale est de 35 % contre 12 % pour les États-Unis. La Chine a une capacité inutilisée ou mise en veilleuse pour presque tous les principaux produits industriels, de l’acier à l’électronique en passant par les véhicules, la construction navale et les drones. • Cet avantage de capacité s’applique à l’industrie de la défense. • Une grande partie de la capacité industrielle chinoise appartient à l’État et peut être facilement mobilisée pour la production de défense. Toutes les grandes entreprises de défense appartiennent à l’État et produisent dans un but plutôt que dans un but lucratif. Les avantages de la Chine en termes de coût, de vitesse et d’échelle dans la production industrielle ne sont pas contestés, tandis que les États-Unis souffrent de problèmes de coûts et de calendrier de production bien documentés dans leur complexe militaro-industriel. On peut dire sans risque de se tromper que la Chine jouit de la même pole position dans sa capacité à soutenir une longue guerre que les États-Unis ont connu pendant la Seconde Guerre mondiale. La Chine jouit d’une supériorité industrielle écrasante que les États-Unis n’ont jamais connue avec des adversaires dans leur histoire.

Il a ensuite noté que le conflit se déroulerait près de la Chine mais très loin des États-Unis :

• La guerre se déroulera sur les côtes chinoises ou à l’étranger proche – peut-être au Japon et aux Philippines. Une grande partie de l’action se déroulera dans un rayon qui peut être couvert par des missiles chinois à portée intermédiaire et des bombardiers et chasseurs terrestres. • Le territoire américain le plus proche sera Guam, à 4 800 kilomètres. Les États-Unis ont des bases militaires au Japon, en Corée et aux Philippines. Mais ces pays prendront le risque d’être bombardés par la Chine s’ils permettent que ces bases soient utilisées contre la Chine. On ne sait pas comment ils choisiront malgré la rhétorique belliciste exprimée dans leur serment d’allégeance aux États-Unis. On peut parler dur maintenant, mais agir tout à fait différemment face à une destruction certaine. • Essentiellement, la guerre sera une guerre entre une forteresse terrestre et une force aérienne et maritime expéditionnaire. Pendant la majeure partie de l’histoire de la guerre, les navires perdent face à la forteresse.

Toutes les nombreuses guerres de l’Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale ont été menées contre des adversaires techniquement inférieurs contre lesquels notre armée possédait une énorme supériorité et pouvait opérer en toute impunité. Toutefois:

Aucune de ces hypothèses militaires américaines ne s’applique dans une guerre avec la Chine et sera un handicap plutôt qu’un atout. La mémoire musculaire de l’armée américaine sera mortelle pour elle-même dans la guerre à venir. • Les doctrines militaires chinoises ont été affinées au cours des 70+ dernières années autour de la défense territoriale et de la réunification de Taïwan. La mission explicite de l’APL est d’assurer le succès d’une guerre dans le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale. • La doctrine de guerre spécifique à ces scénarios est appelée déni de zone anti-accès (A2AD). L’essence est d’empêcher l’ennemi d’accéder au théâtre de la guerre et d’infliger des pertes inacceptables pour toute intervention… • Ces atouts ne ressemblent en rien à ce que l’armée américaine a combattu auparavant. La Chine n’apporte pas non plus de présomptions à la bataille sur l’ennemi et ses capacités, puisque l’armée chinoise est pacifique depuis plus de 40 ans. Malgré le manque d’expérience, l’avantage est qu’une telle armée s’adaptera plus rapidement à l’évolution de l’environnement de guerre et ajustera ses stratégies et tactiques en fonction des circonstances. Il n’y a pas de mauvaises habitudes ou de suppositions à désapprendre.

Il a également fait valoir que le soutien national de la Chine à une guerre menée si près de sa propre patrie serait énormément plus important que l’engagement idéologique de l’Amérique dans sa poursuite de l’aventure impériale à plus de six mille kilomètres de là, en Asie de l’Est :

• Un aspect souvent négligé de la guerre est la volonté de se battre. Il s’agit de savoir pourquoi les militaires mettent leur vie en danger. Dans une situation de pair à pair, la partie qui peut endurer le plus de douleur le plus longtemps l’emportera. • La Chine se bat pour son intégrité territoriale et sa fierté nationale. Il a la volonté collective de la population fermement derrière lui. Les États-Unis se battent pour maintenir leur domination hégémonique dans une aventure impérialiste. Le seuil de douleur de sa société est beaucoup plus bas. Pour le dire crûment, la Chine est beaucoup plus tolérante aux pertes que les États-Unis ne le seront jamais dans une guerre aux portes de la Chine. • Le calcul du coût de la défaillance diffère complètement. Pour les Chinois, perdre une guerre est une menace existentielle. Aucun gouvernement ne peut espérer conserver sa légitimité s’il recule devant une guerre lorsque les barbares sont à la porte. Pour les États-Unis, ce n’est qu’un coup d’échiquier dans le « grand jeu ». Perdre une guerre à Taïwan ou en SCS est un revers mais ne représente pas un problème existentiel. Le défunt Premier ministre singapourien Lee Kuan Yew a bien résumé les enjeux : « La Chine se battra une deuxième fois, une troisième fois jusqu’à ce qu’elle gagne quand il s’agit de Taïwan et n’abandonnera jamais ». Les États-Unis peuvent-ils en dire autant de leur engagement ?

Enfin, il a souligné que le bilan militaire de l’Amérique au cours des trois dernières générations n’avait guère été impressionnant :

Les États-Unis ont un bilan très inégal dans les guerres après la Seconde Guerre mondiale, malgré un budget militaire qui éclipse le reste du monde. Il a pratiquement perdu toutes les guerres, à l’exception de la première guerre du Golfe contre l’Irak en 1991. Il est intéressant de noter que la Chine a été le premier pays à briser la série de succès militaires américains lorsque la Chine a repoussé les États-Unis de la rivière Yalu à la 38.ième Parallèlement et a combattu les États-Unis et leurs alliés jusqu’à l’arrêt dans la péninsule coréenne au début des années 1950… • C’est ce qu’a fait la Chine lorsqu’elle a dû envoyer une armée paysanne mal équipée après 4 ans de guerre civile sanglante. Le PIB de la Chine à cette époque représentait moins de 5 % de celui des États-Unis, qui étaient au sommet de leur puissance militaire et économique après la Seconde Guerre mondiale.

Par conséquent, j’ai trouvé très difficile de ne pas être d’accord avec sa conclusion ultime :

Si l’on considère la capacité de guerre, la géographie, la volonté de se battre, les doctrines militaires et les antécédents des deux pays l’un par rapport à l’autre, il est facile de parier qui l’emportera lors de la prochaine guerre.

Jusqu’à il y a une dizaine d’années, l’idée d’une guerre entre la Chine et l’Amérique aurait été considérée comme très farfelue dans notre propre pays, mais un tournant crucial s’est produit en 2015 avec la publication d’un long article dans The Atlantic par Graham Allison, doyen fondateur de la Kennedy School of Government de Harvard. « Le piège de Thucydide : les États-Unis et la Chine se dirigent-ils vers la guerre ? » a répondu par l’affirmative à la question de son titre, arguant que pendant de nombreux siècles, des guerres avaient régulièrement eu lieu lorsqu’une puissance régnante comme l’Amérique était confrontée à une puissance montante comme la Chine, une position que le professeur John Mearsheimer avait précédemment suggérée dans ses propres articles et livres. Cette analyse frappante a grandement influencé les cercles politiques de l’élite de Washington.

Deux ans plus tard, Allison a développé cette même thèse dans Destiné à la guerre, qui est rapidement devenu un best-seller national. Comme je l’ai expliqué dans un article de 2023 :