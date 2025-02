Gaza Riviera Resort and Casino and Ukraine Chemical Laboratory (Pepe Escobar)

Par Pepe Escobar. Sur Keep on Trumpin’, de Pepe Escobar – La revue Unz



Soit l’Ukraine capitule sans condition, soit le spectacle de guerre doit continuer. En attendant, continue à « Trumpin »

Mr. Disco Inferno est revenu à son mode par défaut de faire des crises de colère parce que presque tout le monde en Asie occidentale et au-delà dit NON à l’arnaque du Gaza Riviera Resort and Casino… et du Ukraine Chemical Laboratory.

Voici un carambolage partiel :

Égypte : les Palestiniens ne feront pas l’objet d’un nettoyage ethnique ici, ni en Jordanie, ni nulle part ailleurs.

Arabie saoudite : Nous ne normaliserons pas avec Israël tant qu’il n’y aura pas d’État palestinien souverain.

La Turquie, via le sultan Erdogan : Aucune puissance ne peut expulser les Palestiniens de leur patrie « éternelle ».

Ligue arabe : il s’agit d’un « détachement complet de la réalité ».

Hamas : il n’y aura plus de violations du cessez-le-feu.

L’Iran, via le Guide Khamenei : nous ne négocierons rien avec vous.

Et ce n’est que le début.

Russie, par l’intermédiaire du vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov : « Les tentatives de Washington de donner des ultimatums à Moscou ou de démontrer la prétendue « grande faveur » en échange d’exigences américaines inacceptables sont vouées à l’échec dans le dialogue avec la Russie.»

Il faut donc s’attendre à ce que M. Disco Inferno devienne totalement fou dans les prochains jours, brûlant littéralement la piste de danse [géopolitique]: « Brûle, brûle (Disco Infernoooooo) / brûle, brûle / brûle cette mère ».

Maintenant, donnez-moi 500 milliards de dollars en terres rares

M. Disco Inferno a déclaré que dans le cadre de son projet Gaza Riviera,

Les Palestiniens n’auraient aucun droit de retour après leur expulsion car « ils auront de bien meilleurs logements ». Cela signifierait la normalisation du nettoyage ethnique dans le cadre d’une Nakba 2.0 sous stéroïdes – présentée comme une opportunité de développement immobilier « humanitaire » dans un « endroit phénoménal ».

Il n’est pas étonnant que même les faibles vassaux arabes de l’Empire du Chaos aient dû rejeter cette idée. Sans compter que si la Nakba 2.0 était mise en œuvre, la résistance armée palestinienne monterait en flèche, avec l’apport déterminant d’un Hezbollah rajeuni.

Le projet Trump Gaza Riviera Resort and Casino réactive essentiellement un cadre d’expulsion du ministère israélien du Renseignement détaillé dès le 13 octobre 2023 – et divulgué par le magazine d’information israélien Calcalist 11 jours plus tard.

A l’époque, le plan prévoyait de déporter les habitants de Gaza vers le nord du Sinaï, après avoir « nettoyé » totalement Gaza et les avoir installés dans des villages de tentes dans une « zone de sécurité fermée » en Egypte. Ce plan a été au moins partiellement mis en œuvre.

Puis, en mai 2024, le bureau de Netanyahou a présenté un plan encore plus détaillé en quatre étapes qui commençait par – quoi d’autre ? – la «démolition». Trump a utilisé la terminologie exacte pour décrire Gaza.

Le plan israélien prévoyait la création de « zones sans Hamas supervisées par une coalition dirigée par les Émirats arabes unis » ; la conception de «nouvelles villes» à partir de zéro ; et si tout se passait bien, répéter l’opération au Liban, en Syrie et au Yémen. Nous sommes peut-être à la première étape de ce plan.

Gaza est en fait le modèle toxique d’un projet de l’OTAN beaucoup plus vaste et insidieux, englobant de vastes étendues de l’Asie occidentale, car Israël a toujours été armé par les États-Unis et le Royaume-Uni ; La Turquie a continué à lui fournir du pétrole azéri à partir de l’oléoduc BTC ; et les «dirigeants» arabes se sont comportés comme des eunuques – du moins jusqu’à l’annonce de la Riviera de Gaza.

Comparé au chapitre Forever Wars mis à jour en Asie occidentale, le chapitre Forever Wars en Ukraine est une proposition beaucoup plus difficile.

Le plan de « paix » de M. Disco Inferno pour l’Ukraine a en fait été mis en attente, car il a décidé d’envoyer son envoyé spécial, le lieutenant-général à la retraite Keith Kellogg à la Conférence de Munich sur la sécurité pour prendre les pouls des vassaux de l’OTAN.

Traduction : concluons un accord sur tous ces métaux de terres rares. L’acteur en sweat-shirt en sueur à Kiev est prêt à renoncer à toutes les terres et ressources ukrainiennes disponibles pour se sauver. Le problème, c’est que la majorité absolue de ces métaux de terres rares se trouvent en Novorossiya et sont déjà en possession de la Russie.

Mr. Disco Inferno n’a pas tourné autour du pot :

«Ils ont des terres de grande valeur en termes de terres rares, de pétrole et de gaz. Je veux que notre argent soit protégé, nous dépensons des centaines de milliards de dollars. Et ils peuvent conclure un accord, ils peuvent ne pas le faire. Ils peuvent devenir russes un jour, ils peuvent ne pas le devenir. Mais nous aurons tout cet argent, et je dis que je veux le récupérer. J’ai dit que je voulais l’équivalent de, disons, 500 milliards de dollars en terres rares. Et ils ont en gros accepté de le faire. Au moins, nous ne nous sentons pas idiots.»

Les relations entre les États-Unis et la Russie « au bord de la rupture »

Dans les cercles du pouvoir à Moscou, Kellogg est considéré comme un « représentant du complexe militaro-industriel américain » et, plus crûment, comme l’atout impérial par excellence : un général de la Guerre froide, ignorant militairement et n’ayant aucune connaissance de la géopolitique. Chaque fois qu’il ouvre la bouche en public, cela est dûment confirmé.

De plus, sa fille, Megan Mobbs, est la présidente de la Fondation RT Weatherman, qui depuis le début de la guerre en 2022 gère un hub logistique à la frontière avec la Roumanie pour évacuer les mercenaires américains blessés et tués vers un centre médical en Allemagne, ainsi que pour livrer différentes « aides » à l’Ukraine.

En janvier 2023, sa fondation a parrainé le voyage de Kellogg en Ukraine, après quoi il a appelé le Sénat américain à «fournir à l’Ukraine les armes dont elle n’a pas besoin pour vaincre l’armée russe, à mettre en œuvre des mesures strictes de responsabilité pour cette assistance militaire, et à le faire maintenant».

L’état d’esprit à Moscou est que de possibles négociations entre les États-Unis et la Russie n’auront aucun effet sur les plans actuels de l’état-major général russe. Sur le champ de bataille, les forces russes continuent de progresser et de consolider ce qu’elles définissent comme un «réseau routier» – les anciennes voies d’approvisionnement ukrainiennes –, se préparant à une météo plus clémente au printemps, qui renforcera encore davantage leur avantage en matière de puissance aérienne et de drones.

Une fois de plus, c’est Riabkov qui a fixé la ligne sur ce que Moscou attend de Trump 2.0 :

« Le premier pas vers la normalisation des relations bilatérales, c’est-à-dire des négociations fondées sur les principes de respect mutuel et d’égalité, devraient être faits par les États-Unis. Nous sommes ouverts au dialogue, prêts à négocier dans un mode de négociation difficile, en tenant compte des réalités « sur le terrain » et de nos intérêts nationaux, imposés par l’histoire et la géographie. Les décisions et le choix dépendent donc de Trump et de son équipe.

Le problème est que l’Empire du Chaos ne fait pas « le respect mutuel et l’égalité » ; Il est exceptionnel par définition. L’Empire du Chaos ne fait pas de «dialogue» : c’est toujours «mon chemin ou l’autoroute». Et l’Empire du Chaos, qui souffre de troubles de la mémoire, rejette à la fois «l’histoire et la géographie».

Après avoir détaillé comment «les relations entre Moscou et Washington sont au bord de la rupture»; comment la Russie « ne voit aucun changement pratique » dans la politique ukrainienne des États-Unis ; comment Moscou et Washington « ne se sont pas encore mis d’accord sur des contacts de haut niveau » ; et comment Moscou « ne s’attend pas à ce que ses relations avec Washington s’améliorent beaucoup » sous Trump 2.0, Ryabkov, en guise d’argument décisif, a en fait déjà brossé le tableau d’ensemble à venir :

« Les tentatives de Washington de donner des ultimatums à Moscou ou de démontrer une prétendue «grande faveur» en échange d’exigences américaines inacceptables sont vouées à l’échec dans le dialogue avec la Russie.»

Ni Trump ni Kellogg ne semblent avoir compris le message.

Sans compter que la CIA leur sert une comète d’idioties quand il s’agit de l’état de l’économie russe.

L’économie russe a progressé de 4,1 % en 2024. L’énergie et les matières premières continuent d’être vendues dans le monde entier et génèrent de nombreux revenus qui restent désormais en Russie, car le transfert de capitaux vers l’extérieur est presque impossible. Désormais, tous les bénéfices sont donc investis dans toute la Russie, ce qui n’était pas le cas avant le lancement de l’OMS il y a près de 3 ans.

La guerre est peut-être loin de Moscou – à plus de 1 000 km – mais l’économie russe dans son ensemble peut désormais être qualifiée en grande partie d’économie de guerre. La relance de l’industrie de l’armement a créé de nombreux emplois dans plusieurs provinces et a en fait redistribué les flux financiers au sein de la Russie.

Toute la grandiloquence de Trump, les folies de Kellogg et les énormes relations publiques qui sortiront de la Conférence de Munich sur la sécurité ne changeront pas les faits sur le champ de bataille. Il n’y aura pas de «cessez-le-feu» à deux vitesses. Soit l’Ukraine capitule sans condition, soit le spectacle [de guerre] doit continuer. En attendant, continue à Trumpin’.