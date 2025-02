81 Views

Par la rédaction de Mondafrique, le 11 février 2025. Sur 👁‍🗨 Vingt deux cinéastes palestiniens filment leur quotidien à Gaza



Malgré les bombardements, 22 cinéastes palestiniens filment leur quotidien à Gaza sous l’offensive israélienne d’octobre 2023. Supervisée par Rashid Masharawi, l’anthologie From Ground Zero offre un témoignage brut, présélectionné aux Oscars 2025 dans les catégories Meilleur film international et Meilleur documentaire.

Gaza filme sa propre histoire. Dans une ville meurtrie, 22 cinéastes palestiniens documentent leur quotidien sous les bombardements. From Ground Zero, anthologie inédite de courts métrages, livre un regard direct et saisissant sur la vie sous l’offensive militaire israélienne déclenchée en octobre 2023.

Le réalisateur Rashid Masharawi porte ce projet né de l’urgence. En décembre 2023, deux mois après le début du conflit, il crée “Films from Distance Zero”, un fonds qui permet aux cinéastes de poursuivre leur travail malgré le chaos. Vingt caméras sont confiées à des réalisateurs confirmés et émergents, sélectionnés sur leurs propositions de films qui témoignent de leur détermination à documenter cette période critique de leur histoire.

Dans des conditions extrêmes, entre pénurie d’électricité et menace constante, ils livrent des œuvres de 3 à 7 minutes, naviguant entre fiction, documentaire, docu-fiction, animation et cinéma expérimental. Cette mosaïque de regards compose un témoignage essentiel sur le quotidien des Gazaouis, donnant voix à une population souvent réduite au silence par la violence des armes et l’oubli médiatique. À travers leurs objectifs, ces cinéastes capturent non seulement la dévastation physique de leur ville, mais aussi la résilience de ses habitants.

Par-delà le fracas des bombes, From Ground Zero saisit la pulsation de la vie qui persiste. Les cinéastes captent ces instants suspendus où l’humanité éclate : des familles cherchant refuge, des enfants défiant le chaos dans leurs jeux, des conversations volées entre deux déflagrations. Plus qu’un simple témoignage de destruction, l’œuvre révèle une scène artistique indomptable, qui refuse de courber l’échine.

Filmer pour exister

Rashid Masharawi a grandi à Shati dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza, dans une famille originaire de Jaffa. Rashid Masharawi vit et travaille à Ramallah où il a créé le Centre de Production et de Distribution Cinématographique en 1996 pour promouvoir le cinéma local.

From Ground Zero porte en lui toute la force de son titre. Comme le souligne Rashid Masharawi, “Le réalisateur et l’action ne font qu’un”. Ici, filmer devient un acte de résistance, une course contre l’effacement. Entre deux fuites, entre la quête de vivres et d’abri, les cinéastes documentent l’instant. Cette proximité viscérale confère aux images une puissance que nulle mise en scène ne saurait reproduire.

Le parcours de Masharawi est jalonné de combats cinématographiques. Premier Palestinien à fouler les marches de Cannes avec Haïfa en 1996, il dédie sa vie à faire éclore et rayonner le cinéma palestinien. À Ramallah, il bâtit un centre de production et de distribution, fait voyager le 7e art jusque dans les camps de réfugiés, et tisse inlassablement des liens entre la Palestine et la scène internationale.

From Ground Zero marque l’apogée de cet engagement. Au-delà du simple documentaire, il offre aux cinéastes palestiniens un espace vital d’expression, une affirmation artistique face au chaos. “Nous sommes cinéastes. Notre voix doit porter, car nous existons”, affirme-t-il avec force.

Filmer dans l’œil du cyclone relève de l’exploit quotidien. Sans électricité ni Internet, les réalisateurs rivalisent d’ingéniosité : générateurs de fortune, points de connexion éphémères. L’équipement est spartiate : caméras basiques, logiciels dépassés, conditions de tournage extrêmes.

Plus redoutable encore est l’omniprésence du danger. Chaque déplacement devient un pari sur la vie. Des cinéastes ont vu leur travail brutalement interrompu par les évacuations forcées ou la destruction de leurs foyers. Acheminer les images vers l’extérieur exige une chorégraphie complexe, face aux frontières verrouillées et aux réseaux de communication en lambeaux.

Un témoignage au-delà des frontières

.

Contre toute attente, From Ground Zero conquiert la scène mondiale. Porté par le soutien de festivals et d’organisations, le projet voyage, devenant un témoignage crucial sur la réalité gazaouie. Sa sortie française prévue en février 2025 et sa présence parmi les favoris aux Oscars (Meilleur film international et Meilleur documentaire) consacrent la force de cette œuvre collective.

Cette anthologie révèle une nouvelle génération de cinéastes qui, par leur art, arrachent leur peuple à l’invisibilité. From Ground Zero s’inscrit dans l’histoire comme une archive vibrante, témoignage de la créativité d’un peuple qui refuse de disparaître.