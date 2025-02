Le chemin à parcourir sera très difficile en raison des questions sensibles que la Russie et les États-Unis doivent résoudre. (sic)

Le 12 février 2025 restera dans l’histoire comme le jour où la guerre par procuration entre l’OTAN et la Russie en Ukraine a officiellement commencé à prendre fin.

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a tout commencé en déclarant que l’Ukraine ne rejoindra pas l’OTAN ; les États-Unis ne croient pas que l’Ukraine puisse restaurer ses frontières d’avant 2014 ; les États-Unis ne déploieront pas de troupes dans la zone de conflit ; les États-Unis veulent que les Européens y assument certaines responsabilités de maintien de la paix ; mais les États-Unis n’étendront pas les garanties de l’article 5 aux forces de l’UE là-bas.

Trump et Poutine se sont ensuite entretenus pour la première fois depuis le retour au pouvoir du premier. Ils ont convenu d’entamer des pourparlers de paix sans délai, ce qui a été suivi par l’appel de Trump à Zelensky pour l’informer à ce sujet et probablement lui extorquer les concessions qu’il avait vraisemblablement promises à Poutine. Trump a également suggéré qu’il rencontrerait bientôt Poutine en Arabie saoudite et que chacun d’entre eux pourrait ensuite se rendre dans le pays de l’autre dans le cadre du processus de paix. Voici quelques notes d’information sur le contexte plus large :

* 3 janvier : « Une diplomatie énergétique créative peut jeter les bases d’un grand accord russo-américain »

* 17 janvier : « Les mérites d’une région démilitarisée de ‘Trans-Dniepr’ contrôlée par des soldats de la paix non occidentaux »

* 3 février : « Des concessions territoriales pourraient précéder un cessez-le-feu qui mène à de nouvelles élections ukrainiennes »

4 février : « L’intérêt de Trump pour les minéraux de terres rares de l’Ukraine pourrait se retourner contre Zelensky »

* 7 février : « L’envoyé spécial de Trump fait la lumière sur le plan de paix ukrainien de son patron »

La première analyse sur la diplomatie énergétique créative contient une douzaine de propositions de compromis pour chaque partie qui pourraient aider à faire avancer leurs discussions. En fait, celle selon laquelle les États-Unis n’étendent pas les garanties de l’article 5 aux forces de l’UE en Ukraine est désormais une politique selon Hegseth, il est donc possible que d’autres suivent. De plus, Trump vient de remarquer à quel point Zelensky est devenu impopulaire, ce qui suggère qu’il planifie la «transition de leadership par phases» via de nouvelles élections qui a également été proposée dans cet article.

Il reste à voir lesquelles de ces autres propositions pourraient bientôt devenir la politique américaine, il en va de même pour celles que la Russie pourrait mettre en œuvre, comme l’acceptation de restrictions militaires limitées de son côté de la DMZ qui seront probablement créées d’ici la fin de ce processus, par exemple. Voici les cinq principales questions qui façonneront les pourparlers de paix russo-américains sur l’Ukraine entre leurs dirigeants, leurs diplomates et tous leurs experts qui pourraient être invités à y participer dans le cadre de pourparlers complémentaires de la deuxième voie :

* Paramètres territoriaux

La question la plus immédiate qui doit être résolue est de savoir où tombera la nouvelle frontière russo-ukrainienne. L’affirmation de Hegseth sur l’incapacité de l’Ukraine à rétablir sa frontière d’avant 2014 laisse entendre que Trump pourrait contraindre Zelensky à se retirer d’au moins tout le Donbass, qui est au centre de la dimension territoriale de leur conflit, bien qu’il soit possible que ses forces se replient jusqu’à la ville de Zaporozhye. Laisser la Russie contrôler cette ville et les parties de ses nouvelles régions à l’ouest du Dniepr est peu probable à l’heure actuelle.

En effet, Trump ne voudra peut-être pas prendre les foudres qui s’ensuivraient, donnant à la Russie une ville de plus de 700 000 habitants dont les habitants n’ont pas voté lors du référendum de septembre 2022. Il en va de même pour les parties des nouvelles régions de la Russie à l’ouest du fleuve. Au lieu de cela, il pourrait proposer un référendum supervisé par l’ONU quelque temps après le gel des combats pour résoudre cet aspect de leur différend territorial, tout en permettant à la Russie de continuer à revendiquer officiellement ces zones. C’est peut-être assez pragmatique pour que Poutine soit d’accord.

* Conditions DMZ et rôles des gardiens de la paix

La prochaine question à aborder après ce qui précède est les termes de la DMZ le long de leur frontière provisoire et le rôle des soldats de la paix (sic) qui seraient alors probablement déployés là-bas pour la surveiller. La déclaration de Hegseth selon laquelle les États-Unis n’étendront pas les garanties de l’article 5 aux forces de l’UE pourrait les dissuader de jouer un rôle majeur, ce que la Russie devrait autoriser par le biais d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, en tout cas par le représentant permanent Vasily Nebenzia, sinon elles seront des cibles légitimes. Les non-occidentaux sont donc beaucoup plus agréables.

Il s’avère que la grande majorité des Casques bleus de l’ONU viennent de pays non occidentaux, de sorte qu’ils pourraient y être déployés dans le cadre d’un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU selon la suggestion de Nebenzia et peut-être même aboutir à l’exclusion totale de tout Casque bleu occidental s’il est convenu qu’aucun ne contribuera à cette mission. Leurs conditions devraient être acceptables à la fois pour la Russie et les États-Unis pour que cette résolution soit adoptée, de sorte qu’il n’est pas clair exactement ce qu’ils pourront faire ou ne pas faire, mais cela passe directement à la question suivante.

* Démilitarisation et dénazification

Deux des principaux objectifs de la Russie dans l’opération spéciale sont de démilitariser et de dénazifier l’Ukraine, ce qu’elle cherchait initialement à faire en contraignant militairement l’Ukraine à le faire selon les termes établis dans le projet de traité de paix du printemps 2022, bien que cela n’ait pas réussi en raison du Royaume-Uni et de la Pologne. Il est irréaliste d’imaginer que Trump acceptera de laisser la Russie déployer ses forces armées dans l’ensemble de l’Ukraine pour mettre en œuvre cela, de sorte que cela ne peut être accompli que par des moyens diplomatiques similaires impliquant l’assentiment de Kiev.

C’est là que réside le rôle que les Casques bleus de l’ONU peuvent jouer dans la surveillance et l’application de tout ce qui est finalement convenu pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Cela pourrait prendre la forme d’une inspection des sites d’armes illégaux présumés et de tout le trafic transfrontalier de l’Ukraine (y compris dans ses ports), tout en ayant le droit d’imposer des modifications à ses reportages médiatiques et à ses programmes scolaires, le cas échéant. C’est la seule façon de s’assurer que l’Ukraine reste démilitarisée et dénazifiée après la fin du conflit.

* Allègement des sanctions

La Russie a exigé à plusieurs reprises la levée de toutes les sanctions occidentales, mais on peut faire valoir que le «maître de l’accord» Trump n’accepterait jamais de faire tout cela d’un seul coup, préférant plutôt rédiger un plan d’allègement progressif des sanctions en récompense du respect par la Russie d’un cessez-le-feu, d’un armistice ou d’un traité de paix. Cela pourrait prendre la forme de ce qui a été proposé dans l’analyse créative de la diplomatie énergétique, selon laquelle certaines exportations russes vers l’UE pourraient reprendre au cours de la première phase à titre de mesure de renforcement de la confiance.

Alors que la Russie préférerait qu’ils soient tous immédiatement levés, ses décideurs politiques pourraient conclure qu’il est préférable d’accepter un plan par étapes si c’est tout ce que Trump est à l’aise d’offrir plutôt que rien du tout. Il ferait bien de s’engager dans le geste de bonne volonté de lever les sanctions sur les exportations de pétrole de la Russie par voie maritime également, car cela pourrait convaincre ces décideurs politiques qu’il est sérieux dans sa volonté de relâcher la pression sur la Russie. Il serait donc plus facile pour Poutine de vendre le compromis d’un allègement progressif des sanctions dans son pays.

* Nouvelle architecture de sécurité

La Russie a envisagé de créer une nouvelle architecture de sécurité européenne par le biais d’accords mutuels avec les États-Unis et l’OTAN en décembre 2021, conformément aux demandes de garantie de sécurité qu’elle leur avait partagées à l’époque. Celles-ci étaient, avec le recul, destinées à résoudre diplomatiquement leur dilemme de sécurité, dont les racines remontent à l’expansion continue de l’OTAN vers l’Est après l’ancienne guerre froide et surtout à son expansion clandestine en Ukraine, au lieu de l’opération spéciale que Poutine prévoyait secrètement à l’époque si elle échouait.

Tant de choses ont changé depuis lors que des pourparlers globaux séparés sur ce sujet doivent commencer juste après l’accord qu’ils parviendront sur l’Ukraine. Les nouvelles questions comprennent le renforcement militaire de l’OTAN à l’est, les nouvelles adhésions de la Finlande et de la Suède, les Oreshniks hypersoniques de la Russie, leur déploiement en Biélorussie, le déploiement d’armes nucléaires par la Russie là-bas aussi, l’avenir du nouveau START qui expire l’année prochaine, et la nouvelle course aux armements spatiaux, etc. Se mettre d’accord sur une nouvelle architecture de sécurité stabilisera donc le monde. (sic)

Comme on peut le constater, le chemin à parcourir sera très difficile en raison des questions sensibles que la Russie et les États-Unis doivent résoudre, (sic) mais leurs dirigeants ont montré qu’ils avaient la volonté de négocier de bonne foi. (resic) Aucune des deux parties n’est susceptible d’atteindre ses objectifs maximum, mais la diplomatie est l’art du possible, de sorte que chacune fera tout son possible pour obtenir le plus possible à cet égard compte tenu des circonstances. Le meilleur scénario est une paix juste et durable qui résout véritablement les causes profondes au cœur de ce conflit (resic).