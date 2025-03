TRUMP, LE NOUVEAU HITLER?

82 Views

Vous avez vu tous nos supposés leaders, se précipités aux USA pour lécher le cul de Trump, le nouvel Empereur. C’était triste à voir. Pas un leader, digne de ce non dans la parade. Et ils veulent qu’on choisisse parmi ces marionnettes?!?

VOUS N’AVEZ PAS DE CHOIX! Je vous le répète à chaque élection. Qui que vous choisissez; les riches vont être plus riches et les pauvres, plus pauvres. Il n’y a pas de choix à faire! La propagande et le fake news sont à l’honneur dans tous les médias.

Je vais vous dire un secret : le nouveau chef du Parti Libéral a déjà été choisi. Et oui, ce que vous voyez sur votre écran de télévision, c’est une mise en scène.

Je me suis informé des conditions pour me présenter à la chefferie du Parti Libéral Canadien? C’est compliqué. En plus, ça coûte cher! $350,000! Ça veut dire que ce n’est que l’élite qui sont admis dans ce cercle fermé. Drôle de démocratie? Mais je vais essayer de m’insérer parmi ce beau monde, chacun dans sa tour d’ivoire, loin du petit peuple, qu’ils cherchent à amadouer et de gagner leur confiance.

Too bad, pour nous, tenus à l’écart de ce beau spectacle que vous avez le droit de regarder, uniquement, à la télé par exemple. Loin des prises de décisions, comme d’habitudes. Rien à changer, comme vous voyez.

Sauf que Monsieur Trump tire les ficelles, cette fois-ci. Vous avez vu tout ce beau monde se précipités pux pieds de Trump? Ça me faisait penser à la veille de la Deuxième Guerre Mondiale, en1939, quand tous les leaders d’Europe se sont précipités aux pieds de Hitler, pour offrir leurs solutions pour éviter la guerre. AUCUN CHEF PARMI EUX, comme en ce moment. C’est comme ça, que voulez-vous ? Vous ne voulez pas comprendre!

On est à la veille d’une guerre mondiale! Trump s’attaque à ses allier, au début, pour qu’ils rentrent dans le rang. Comme la France, l’Italie et l’Autruche. Quelle belle stratégie. Ça a marcher pour Hitler, pendant quelques années, juste assez pour tuer cent millions de personnes.

Trump a son plan. Le Canada n’a pas de plan?!? Ils attendent pour voir ce que Trump va leur proposer? Nos supposés leaders vont nous vendre comme chère à canons à notre… (allié?)

Et ensuite, VOUS allez… accepter?!?

Anglais avec un roy Anglais. Il n’y a pas de place pour de Français dans le Canada de Doug Ford. Et on l’appel, Capitaine Canada, dans les médias anglophone?!? Lui, il va nous vendre aux Américains, sans hésitation. Demandez aux Francophones de L’Ontario, c’est qui Doug Ford? À la dernière élection ontarienne, Doug Ford avait promis d’apprendre le Français, mais rendu au pouvoir, il a coupé dans les services francophones!?! C’est ça Doug Ford

Son projet caché, c’est de moussé SA Ford Foundation, qui investit dans des compagnies américaines?!? Comme disent les Américains: «Follow The Money!» Là est la vraie réponse à la philosophie de Doug Ford.

John Mallette

Le Poète Prolétaire