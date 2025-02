Ère de la transparence: Nous avons besoin d’une surveillance de masse des gouvernements et non des citoyens

132 Views

Par Brandon Smith − Le 12 février 2025 − Source Alt-Market

Dans le sillage du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, il y a eu une atmosphère de panique palpable parmi les suspects habituels. Les bureaucrates de l’establishment (y compris ceux des ONG) crient au meurtre dans les allées comme des enfants gâtés à Walmart après avoir appris qu’ils n’obtiendraient pas tout ce qu’ils veulent du contribuable américain. Ces gens ont depuis longtemps besoin d’une fessée et d’une sieste.

Le groupe DOGE d’Elon Musk n’a pas perdu de temps pour obtenir une transparence totale des opérations de financement du gouvernement fédéral et je dois dire que la réaction de l’establishment gauchiste est encore plus déséquilibrée que je n’aurais pu l’imaginer. La semaine dernière, des Démocrates et des juges activistes ont en effet tenté d’empêcher le nouveau directeur du département du Trésor, Scott Bessent, d’accéder aux dossiers d’attribution des fonds. En d’autres termes, la personne en charge du Trésor n’est pas autorisée à enquêter sur la manière dont le Trésor dépense l’argent des contribuables américains.

Le gel temporaire de l’accès est une réponse aux actions en justice intentées par 19 États contrôlés par les Démocrates, qui cherchent à ralentir les efforts du DOGE. Les Démocrates ont récemment qualifié la mission du DOGE de « déchaînement autoritaire » du gouvernement fédéral.

Ce que je veux que les gens fassent, c’est de considérer un instant à quel point c’est vraiment insensé. L’administration Trump, dûment propulsée dans le bureau ovale par le collège électoral et la majorité des électeurs américains, a fait campagne sur un programme de transparence et d’efficacité du gouvernement. Le public a placé Trump au pouvoir parce qu’il VOULAIT un compte rendu des activités et des excès du gouvernement. Les Démocrates ont dit « non », le public n’est pas autorisé à obtenir la réforme pour laquelle il a voté. La démocratie, en effet.

À mon avis, ces ordonnances judiciaires devraient être ignorées ; elles ne servent à rien d’autre qu’à protéger la corruption. Le DOGE poursuit essentiellement un audit des opérations fédérales, ce qui est censé être un événement normal de toute façon. Il n’a pas été réalisé correctement depuis des générations, et nous savons maintenant pourquoi.

Les Démocrates prétendent qu’entreprendre un tel audit (un audit souhaité par la population américaine) est « autoritaire ». Comme je l’ai noté au fil des ans, la gauche politique et les Globalistes brandissent souvent des mots comme « démocratie » comme une arme contre leurs opposants, mais ils n’ont jamais respecté et ne respecteront jamais la volonté du peuple ou même la volonté de la majorité qu’ils prétendent vénérer.

En fait, ils vous méprisent. Ils vous considèrent comme une bête de somme sacrificielle, un outil utile pour réaliser leurs aspirations utopiques. Et s’ils constatent que vous n’êtes pas utile à leur nouvelle vision du monde, ils vous traitent comme un ennemi qu’il faut supprimer ou dont il faut se débarrasser.

Ce sont des socialistes fabiens, des élitistes qui ont la folie des grandeurs. Ils se considèrent comme des leaders de naissance – des rois philosophes génétiquement prédisposés à gérer la civilisation. Le reste d’entre nous n’est qu’un peuple trop ignorant pour comprendre pourquoi la centralisation totale et le secret total sont « essentiels » au progrès de la société. Chaque chose terrible qu’ils font est pour notre bénéfice. Notre esclavage est à notre avantage. C’est du moins le message sous-jacent que les gauchistes promeuvent.

Comme nous l’avons noté, cela semble insensé lorsque l’on décompose la question en ses parties les plus laides. L’affirmation selon laquelle l’administration Trump, soutenue par le public américain, participe à un « acte de tyrannie » parce qu’elle contrôle le gouvernement est ahurissante. Combien d’Américains sont terrorisés chaque année par des audits exécutés par le gouvernement ? Et les autorités fédérales ne peuvent pas réaliser un seul audit interne sans voir les gauchistes crier au fascisme ? Mais si l’on réfléchit aux enjeux, l’écume du désespoir des fonctionnaires de l’establishment prend tout son sens.

L’audit de l’USAID a jusqu’à présent mis au jour des milliards de dollars mal gérés, des milliards de pots-de-vin versés à diverses entreprises médiatiques, des milliards versés à des ONG œuvrant contre les intérêts américains sur le territoire national et à l’étranger, des milliards dans des programmes de propagande et des milliards de dollars perdus en impôts dépensés dans des domaines qui n’ont que peu ou pas de sens (à moins de considérer la possibilité que l’argent soit secrètement acheminé vers des projets clandestins).

À l’heure où j’écris ces lignes, la DOGE commence à s’intéresser à la FEMA, à la sécurité sociale, à Medicaid et au département de la défense. Le niveau de corruption qu’ils découvriront dans chacune de ces institutions éclipsera facilement tout ce qu’ils ont trouvé à l’USAID. Attendez qu’ils essaient d’auditer la Réserve fédérale et observez le chaos qui s’ensuivra.

Ces révélations ne sont pas vraiment choquantes pour ceux d’entre nous qui font partie du mouvement pour la liberté et de l’économie alternative. Nous avons lancé des avertissements à ce sujet depuis de nombreuses années. Cependant, elles mettent en évidence une rupture fondamentale dans la façon dont notre culture perçoit le gouvernement et interagit avec lui. Nous souffrons d’un syndrome de Stockholm de masse auquel il convient de remédier.

Au cours du siècle dernier en particulier, les Américains ont oublié que leurs ancêtres se sont battus et sont morts pour libérer notre nation du féodalisme et de la mentalité selon laquelle l’homme ordinaire est redevable des caprices d’une oligarchie élitiste. Les fondateurs ont plutôt renversé cet ancien système de contrôle et affirmé que, par la main de Dieu et la loi naturelle, l’individu est doté de droits inaliénables – que le gouvernement devrait être au service du peuple plutôt que le peuple soit au service du gouvernement.

Cette façon de concevoir la structure de la société humaine est nouvelle et rare dans les annales de l’histoire. La tyrannie a été la norme pendant des milliers d’années. La liberté était un privilège des riches ; la transparence et la responsabilité de la classe dirigeante étaient pratiquement inconnues.

Le but ultime de l’appareil gauchiste/globaliste est de ramener le monde occidental à l’âge des ténèbres du contrôle féodal, tout en nous régalant de fantasmes futuristes de « progrès ». La liberté (avec responsabilité et sagesse) est le progrès. Le globalisme est le contraire de la liberté et du progrès.

Lorsque la gauche politique voit un audit de l’appareil qu’elle a mis un siècle à construire, elle voit la fin de ses rêves totalitaires. Pourquoi ? Parce que le mal ne peut survivre à la lumière du soleil, il a besoin de la protection de l’obscurité. Un système autoritaire ou une technocratie ne peut survivre s’il est soumis à un contrôle constant de la part de la population qu’il entend dominer.

Les élites doivent pouvoir voler le public à volonté. Elles doivent pouvoir redistribuer cette richesse à tous les mécanismes qu’elles souhaitent sans contrôle. Elles doivent pouvoir utiliser notre travail et notre argent contre nous. N’oubliez pas que ces personnes constituent une infime minorité ; elles n’ont aucun pouvoir si elles n’ont pas la capacité de corrompre les structures sur lesquelles la société s’appuie.

Si le gouvernement et les bureaucrates qui le composent sont placés sous surveillance, leur pouvoir disparaît. C’est ce que fait la DOGE : elle place une caméra de vidéosurveillance sur le visage des fonctionnaires et les oblige à se comporter correctement. Le manque de surveillance a créé un cancer dans notre pays. C’est dans ce réseau d’institutions extra-gouvernementales (comme l’USAID) et d’ONG que réside le véritable pouvoir en Amérique. Le public peut voter comme il le souhaite, rien ne change car l’appareil et son influence demeurent, quel que soit l’élu.

À quel moment est-il devenu acceptable pour les autorités fédérales d’espionner les citoyens sans jamais être jugées elles-mêmes ? À quel moment est-ce devenu un acte de trahison que de vérifier les disques durs et les comptes bancaires du régime pour s’assurer qu’il ne prépare pas quelque chose d’infâme ?

Il est temps de mettre fin à cette forme archaïque de gouvernance. Il est temps d’en finir avec la tyrannie féodale et d’avancer vers un avenir meilleur où la transparence totale du gouvernement est la norme. L’audit du système ne doit pas être considéré comme un acte révolutionnaire, il doit être attendu. Les actions de la DOGE devraient être définitivement gravées comme une norme de la civilisation occidentale.

Si l’humanité espère un jour progresser vers quelque chose de meilleur, vaincre la pauvreté, réduire la criminalité, vivre moralement, maîtriser nos faiblesses personnelles, rechercher le mérite, grandir en tant qu’espèce et améliorer notre compréhension de l’univers qui nous entoure, nous devons d’abord être honnêtes sur ce que nous sommes et sur ce que nous pouvons améliorer. Cet effort ne peut commencer que d’une seule manière : En forçant les élites politiques à apprendre l’humilité. Aujourd’hui, les citoyens n’ont pas le gouvernement qu’ils méritent et le poisson pourrit de la tête aux pieds.

Si les gouvernements peuvent être humiliés, alors peut-être que nous, en tant qu’espèce, avons une chance de survivre et de nous élever vers de plus grandes aspirations. Sinon, nous resterons piégés, hôtes d’un organisme parasite qui utilise notre propre sang et notre propre sueur pour nous détruire. Nous lutterons quotidiennement pour réaliser les rêves narcissiques de psychopathes avides de pouvoir et de droits qui pensent que nous leur appartenons. Nous ne connaîtrons jamais la paix.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone