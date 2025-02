Les orientations de l’Amérique suite à la Guerre froide phase un

Par Fred Kaplan – Le 23 décembre 2024 – Source Slate

.

Une fois de de temps en temps, un mémorandum diplomatique – un résumé proposant un changement de politique envoyé par un officier du service extérieur à ses maîtres politiques à Washington – a un impact capital. Le plus célèbre d’entre eux est le “Long télégramme” de George Kennan, envoyé en février 1946, qui exhortait à “un endiguement, patient mais ferme et vigilant sur le long terme, des tendances expansionnistes russes.”

Kennan, qui était chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Moscou, a rédigé ce mémo de 5 000 mots alors que les débats faisaient rage au pays sur la façon de gérer le passage de l’Union soviétique d’allié en temps de guerre à adversaire de la Guerre froide. La note a fait une énorme brèche dans ce débat lorsque Kennan en a publié une version abrégée, sous le titre “Les sources de la conduite soviétique”, dans le numéro de juillet 1947 de Foreign Affairs. (Le journal anonymisait l’auteur sous le nom de « X », mais le mot s’est répandu qu’il s’agissait de Kennan.)

De nos jours, un mémo tout aussi long, écrit près de 50 ans plus tard, au début de l’ère de l’après–Guerre froide et de la Russie post-soviétique, soulève des questions sur la façon dont le monde d’aujourd’hui pourrait être différent si Bill Clinton en avait tenu compte autant que Harry Truman a tenu compte de celui de Kennan.

Le mémo récemment dévoilé, rédigé en mars 1994 par Wayne Merry, chef de la division de la politique intérieure de l’Ambassade des États-Unis à l’époque, n’a pas eu le même impact que celui de Kennan pour deux raisons. Premièrement, Merry ne l’a pas rendu public. Deuxièmement, contrairement à la note de Kennan, celle de Merry était en désaccord avec la politique américaine et a été ignorée, puis enterrée, et son auteur a été blackboulé, par les décideurs de l’époque. En fait, il a été enterré si profondément qu’il n’a été déclassifié que la semaine dernière ; à la suite d’une action en justice intentée en vertu de la Loi sur la liberté de l’information par les Archives de la sécurité nationale, une société de recherche privée de l’Université George Washington.

En le regardant aujourd’hui, plus de 30 ans après les faits, c’est un document remarquablement prémonitoire qui devrait susciter plusieurs leçons sur notre façon de gérer la politique étrangère.

Le mémo de Merry, intitulé « À qui appartient la Russie de toute façon : Vers une politique de respect bienveillant« , a été rédigé alors que l’expérience du président russe Boris Eltsine en matière de démocratie et d’économie de marché entrait dans une tourmente accrue. Le parti de son Premier ministre, Yegor Gaidar, l’architecte de sa politique économique, avait récemment perdu une élection – le résultat du mécontentement populaire face à l’inflation extrême et au changement de politique. Eltsine a mobilisé des chars au centre-ville de Moscou pour réprimer une tentative de putsch – lancée pour divers motifs – contre le Parlement russe. Pourtant, à la grande frustration des spécialistes aux États-Unis, dont Merry, de nombreux hauts fonctionnaires à Washington considéraient Eltsine comme une figure encore puissante et son économie de « thérapie de choc » – qu’ils poussaient, avec une multitude de conseillers universitaires, dont beaucoup formés à Harvard – comme un succès.

Merry y soulignait le besoin urgent d’une correction de cap :

Les forces démocratiques en Russie ont de sérieux problèmes. Nous ne les aidons pas en mettant trop l’accent sur l’économie de marché. Il n’y a aucune raison de croire que l’économie russe est capable d’une réforme rapide du marché. Il y a plutôt des raisons de craindre qu’un effort occidental intrusif visant à modifier l’économie contre la volonté du peuple russe puisse épuiser le réservoir déjà en diminution de bonne volonté envers l’Amérique, aider les forces antidémocratiques et aider à recréer une relation conflictuelle entre la Russie et l’Occident.

L’Occident, poursuit Merry, devrait se concentrer davantage sur l’aide à la Russie pour développer des « institutions démocratiques viables » et une « politique extérieure non agressive« . Les intérêts américains « sont directement liés au sort de la démocratie russe mais pas aux choix que la démocratie peut faire sur la répartition de ses propres richesses » ou « l’organisation de ses moyens de production et de financement. »

Il continue :

Dans la rhétorique américaine contemporaine, “démocratie” et « marché » sont traités comme des termes presque synonymes. Les Russes (et la plupart des non-Américains) sont tout simplement déconcertés par cette vision. … Très, très peu de Russes confèrent un contenu éthique positif aux forces du marché et, malheureusement, plus d’entre eux sont des mafieux que des économistes.

Puis vint l’accusation plus sévère de Merry contre ses patrons et leurs associés :

Malheureusement, très peu des multitudes de « conseillers » américains en Russie depuis la disparition des bolcheviks se sont familiarisés avec les faits les plus élémentaires du pays dont ils se proposent de façonner le destin. En conséquence, dire que l’Amérique n’est plus si bien accueillie en Russie n’est plus une prédiction, c’est un fait descriptif. Même les responsables russes les plus progressistes et les plus sympathiques ont perdu patience avec le cortège sans fin de ce qu’ils appellent des “touristes d’assistance” qui se donnent rarement la peine de demander à leurs hôtes une évaluation des besoins russes. Les Russes de toutes tendances politiques sont également moins que charmés par l’attitude américaine fréquemment exprimée selon laquelle leur pays est un laboratoire socio-économique pour tester les théories académiques. S’il y a une chose dont les Russes ont appris à se méfier en 74 ans de socialisme, c’est de la théorie économique et des théoriciens.

Sa conclusion :

Nous sommes obligés de choisir : notre priorité pour la Russie est-elle une démocratie naissante ou une économie de marché ? Dans les années qui restent de ce siècle, nous ne pouvons pas avoir les deux. Aussi sceptiques qu’ils soient de leurs politiciens, les Russes, pour la plupart, veulent que leur pays soit une sorte de démocratie. Alors que très peu de Russes regrettent la fin de la guerre froide ou souhaitent reprendre une position contradictoire envers les États-Unis, tout aussi peu apprécient le zèle missionnaire ou le ton supérieur qui imprègnent notre monologue à leur égard.

J’étais le chef de bureau du Boston Globe à Moscou de 1992 à 1995, et bien que je ne connaissais, bien sûr, pas le mémo de Merry, sa lecture résonne maintenant avec mes souvenirs de cette époque.

Avant d’aller à Moscou, j’avais lu plusieurs récits des mouvements démocratiques qui percolaient dans les dernières années de l’Union soviétique. J’étais impatient de rendre compte de la façon dont ils se débrouillaient dans la nouvelle Russie explicitement aspirante à la démocratie. Peu de temps après mon arrivée, j’ai appelé plusieurs contacts et leur ai demandé où je devais me rendre pour recueillir des témoignages. Dans quelles villes ou villages les maires ou les commissaires ont-ils créé des institutions démocratiques, des sociétés civiques, des partis indépendants ou des syndicats ?

Je n’entendais que de longs silences à l’autre bout du téléphone. Personne ne connaissait de tels endroits. Il s’avère, j’ai vite deviné, qu’il n’existait pas de tels endroits. Eltsine et son entourage voulaient pourtant sincèrement adopter les libertés occidentales. Ils ont permis la création de journaux, de magazines et de chaînes de télévision indépendants — plusieurs d’entre eux aussi libres et critiques du gouvernement que n’importe quel média occidental. Mais le gouvernement fonctionnait toujours de haut en bas. Eltsine n’avait aucune envie de créer une structure de parti ou un instrument de pouvoir ou de pression allant du bas vers le haut. Les Occidentaux l’auraient peut-être aidé à comprendre que de telles institutions étaient vitales pour la formation d’une société véritablement démocratique.

Au lieu de cela, comme l’accuse la note de Merry, les conseillers ont simplement aidé le peuple d’Eltsine à détruire leurs économies. Au cours des années suivantes (cela ne faisait que commencer au moment de mon départ), une classe moyenne naissante a émergé, mais beaucoup plus de gens ont vu leurs économies disparaître, leurs industries détruites, leurs communautés déchirées. Des panneaux d’affichage ont été érigés le long des rues principales de Moscou, beaucoup d’entre eux portant des slogans en anglais. Plusieurs de mes nouveaux amis russes, même ceux qui parlaient parfaitement l’anglais et désiraient un style de vie plus occidental, m’ont dit qu’ils avaient l’impression que leur ville avait été envahie.

Merry n’a pas été autorisé à envoyer sa note à Washington en tant que déclaration officielle de l’ambassade. (“Cela donnerait à Larry Summers une crise cardiaque”, lui a-t-on dit, Summers étant le fonctionnaire du Département du Trésor le plus attaché à la politique de thérapie de choc.) Au lieu de cela, il l’a publié sur le “canal de la dissidence”, un forum créé par les ambassades pendant la guerre du Vietnam qui permettait à tout officier du service extérieur d’exprimer son point de vue personnel aux plus hauts gradés.

Les supérieurs hiérarchiques du département d’État sont tenus de répondre à ces missives. Celui de Merry a été traité par Jim Steinberg, directeur du personnel de planification des politiques, qui a écrit qu’il trouvait la note “stimulante” mais contestait sa critique selon laquelle les États-Unis devraient mettre l’accent sur la construction de la démocratie plutôt que sur les marchés libres. ”Il y a eu des marchés libres sans démocratie« , a écrit Steinberg, « mais il n’y a jamais eu de démocraties sans marchés libres. » Certes, a-t-il poursuivi, parce que l’Union soviétique n’a jamais eu d’économie réelle, mais seulement des autorités politiques prenant des décisions sur la production et la distribution, la Russie doit d’abord dépolitiser ces marchés. Cependant, a-t-il soutenu, “les étapes critiques” vers cela avaient été franchies sous Mikhaïl Gorbatchev et ont été “accélérées” – en fait, ont été “largement achevées” – sous Eltsine et Gaidar.

Steinberg n’a envoyé sa réponse que quelques mois après que Merry ait quitté l’ambassade de Moscou. Merry n’a jamais vu la réponse – ne savait pas qu’elle existait – jusqu’à récemment, lorsque les Archives de la sécurité nationale l’ont obtenue, avec la note de service de Merry, et lui en ont montré une copie.

Lors d’une conversation téléphonique avec Merry samedi dernier, il m’a dit que l’argument principal de Steinberg – que la plupart de ses collègues de Washington partageaient – était tout simplement faux. Gorbatchev n’avait fait que de petits pas vers la dépolitisation de l’économie, et ils se limitaient aux importations de produits de consommation ; il n’avait même pas tenté de progrès dans la fabrication ou la répartition des richesses. Eltsine et Gaidar sont allés un peu plus loin dans ces domaines, mais le processus était loin d’être “achevé”.

En d’autres termes, au moment où Merry rédigeait sa note et Steinberg rédigeait sa réponse, la politique américaine de promotion des marchés libres, en supposant que la politique russe y était prête, était encore extrêmement prématurée. Non seulement cela, avertissait Merry, mais persister dans cette politique engendrerait un contrecoup. Cela « aidera les extrémistes russes à saper la démocratie naissante du pays et encouragera un renouvellement de la position contradictoire de la Russie envers le monde extérieur.”

On ne peut cependant pas établir une conséquence directe entre la critique de Merry et la montée de Vladimir Poutine, l’arrêt de la liberté d’expression russe, la renaissance de l’oppression et l’invasion de l’Ukraine. Toutes ces choses auraient pu se produire indépendamment de la politique américaine. Le poids écrasant de mille ans d’histoire russe ne peut pas être oublié si facilement.

J’ai demandé à Merry si le monde serait différent aujourd’hui si ses conseils avaient été suivis il y a 31 ans. Il a fait une pause et a répondu « Si nous avions été moins je-sais-tout, moins « nous venons de Harvard, donc nous savons comment diriger votre pays et pas vous », est-ce que je pense que nos relations auraient pu se développer différemment ? Oui, je le pense.”

Les vues de Washington étaient tellement aveuglées par le dogme du marché libre que, alors que les Russes votaient aux élections, le vice-président Al Gore et le Secrétaire d’État adjoint Strobe Talbott s’envolaient pour Moscou, s’attendant à organiser une fête à l’ambassade célébrant la victoire de Gaidar. Mais Gaidar a largement perdu; Vladimir Jirinovski, le candidat le plus grossièrement de droite, avait largement gagné.

“J’avais dit à l’avance à tout le monde, dans le cercle de Strobe, que Gaidar allait se faire botter les fesses”, se souvient Merry. « Ces gens n’ont pas transmis le mot. Strobe et Gore ont été choqués. Ils ont dit que personne ne leur avait dit qu’il y avait une chance que cela se produise. » Lors d’un appel téléphonique avec Clinton, que Merry a écouté, ces hauts responsables ont même discuté de la question de savoir s’ils devaient simplement dire à Eltsine d’annuler les résultats des élections.

Merry n’a pas été récompensé pour sa prescience. Après ses trois années passées à l’ambassade, il a découvert qu’il était “persona non grata” au département d’État. Merry m’a dit que, même lorsque le secrétaire à la Défense William Perry a demandé au Département d’État de prêter Merry au Pentagone pour qu’il puisse travailler dans un bureau spécial de politique russe, Talbott a bloqué le transfert. Celui-ci n’a eu lieu qu’après que Perry ait fait appel du refus auprès de la secrétaire d’État Madeleine Albright, qui l’a approuvé. Peu de temps après la fin de ce travail, Merry a pris sa retraite.

Il y a plusieurs leçons à tirer de la saga Wayne Merry. Premièrement, les décideurs devraient arrêter de se regarder dans un miroir lorsqu’ils analysent d’autres pays ; de nombreux étrangers ne pensent pas, n’agissent pas ou n’ont pas les mêmes valeurs ou intérêts que les Américains, et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Deuxièmement, alors que les politiciens de Washington peuvent avoir des visions stratégiques plus larges que les spécialistes travaillant sur le terrain dans des pays lointains, les conseils des spécialistes devraient au moins être pris au sérieux; la vision stratégique étant davantage ancrée dans le dogme que dans la sagesse elle devrait au moins être réexaminée.

Troisièmement, la critique éclairée et bien raisonnée de l’intérieur doit être encouragée, et non écartée ou punie. Le ”canal de dissidence« , par lequel Merry a envoyé son mémo, a été mis en place avec cette leçon à l’esprit, à la suite de la guerre du Vietnam, pour aider à éviter des erreurs colossales similaires. Mais ce canal est rapidement devenu un stigmate. Merry se souvient qu’on lui avait dit, au début de sa carrière, “Si vous l’utilisez, vous ne serez plus jamais promu.” L’expression de la dissidence doit faire naturellement partie du processus, comme les opinions minoritaires dans les estimations du renseignement.

Ces leçons sont d’autant plus importantes maintenant que le monde est beaucoup plus compliqué qu’il ne l’était en 1994 et que Donald Trump se prépare à rentrer à la Maison Blanche.

Comme nous l’avons appris lors de son premier mandat, Trump pense qu’il sait tout sur tout ; il ne lit pas ; il exige même que les mémos politiques ne dépassent pas une page ou deux; il a tendance à rejeter ceux qui contestent ses hypothèses.

On est dans le pétrin.

Fred Kaplan

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur https://lesakerfrancophone.fr/un-recent-memo-declassifie-montre-les-erreurs-de-lamerique-apres-la-guerre-froide