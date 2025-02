Le rétrécissement de la base économique occidentale et l’élargissement de la base chinoise

36 Views

Alors que l’Occident est encore occupé à dénigrer la Chine à chaque instant, il leur a complètement échappé que la Chine possède un système domestique imbattable que ni les États-Unis ni l’Europe ne peuvent égaler.

La Chine dispose de l’un des systèmes de politique fiscale les plus décentralisés au monde et a construit sa structure nationale autour de la concurrence locale au-delà d’une simple économie de marché. Comparez cela à la centralisation croissante dans l’Union européenne et vous comprendrez pourquoi Bruxelles n’a aucune chance de produire le même type de produits avec la qualité que la Chine est désormais capable d’apporter au monde à grande échelle.

Ceci est la deuxième partie d’une interview avec Arnaud Bertrand, l’un des meilleurs et des plus profonds analystes politiques de Twitter/X. Je recommande à tout le monde de s’abonner à Arnaud car il vise juste à chaque fois. Il réalise une analyse fantastique des affaires courantes et des données.

source : Neutrality Studies Français

source : Pourquoi l’Occident ne peut pas battre la Chine ! – Réseau International