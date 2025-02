Vidéo : La pandémie de Covid. La crise la plus dévastatrice de l’histoire de l’humanité (Chossudovsky)

La crise mondiale du coronavirus, le coup d’État mondial contre l’humanité

par Michel Chossudovsky

Michel Chossudovsky revient en détail sur la manière dont ce projet insidieux « détruit la vie des gens ». Il fournit une analyse complète de tout ce que vous devez savoir sur la « pandémie » – des dimensions médicales aux répercussions économiques et sociales, en passant par les fondements politiques et les impacts mentaux et psychologiques.

« Mon objectif en tant qu’auteur est d’informer les gens du monde entier et de réfuter le récit officiel qui a été utilisé comme justification pour déstabiliser le tissu économique et social de pays entiers, suivi de l’imposition du « vaccin mortel » contre le COVID-19. Cette crise touche l’humanité tout entière : près de 8 milliards de personnes. Nous sommes solidaires de nos semblables et de nos enfants dans le monde entier. La vérité est un instrument puissant.

Critiques

Il s’agit d’une ressource approfondie d’un grand intérêt si c’est la perspective plus large que vous êtes motivé à comprendre un peu mieux, l’auteur est très bien informé sur la géopolitique et cela se voit dans la façon dont Covid est contextualisé. —Dr Mike Yeadon

Dans cette guerre contre l’humanité dans laquelle nous nous trouvons, dans cet assaut singulier, irrégulier et massif contre la liberté et la bonté des gens, le livre de Chossudovsky est un rocher sur lequel soutenir notre combat.

En quinze chapitres scientifiques concis, Michel retrace la fausse pandémie de covid, expliquant comment un test PCR, produisant jusqu’à 97 % de faux positifs prouvés, combiné à une campagne de peur implacable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a pu créer une « plandémie » mondiale chargée de panique ; que cette plandémie n’aurait jamais été possible sans le tristement célèbre test de réaction en chaîne par polymérase modifiant l’ADN – qui à ce jour est imposé à une majorité de personnes innocentes qui n’en ont aucune idée. Ses conclusions sont attestées par des scientifiques de renom. —Peter Koenig

Le professeur Chossudovsky expose la vérité selon laquelle « il n’y a pas de relation de cause à effet entre le virus et les variables économiques ». En d’autres termes, ce n’est pas la COVID-19, mais plutôt la mise en œuvre délibérée des confinements illogiques et sans fondement scientifique qui a provoqué l’arrêt de l’économie mondiale. –David Skripac

Une lecture du livre de Chossudovsky fournit une leçon complète sur la façon dont il y a un coup d’État mondial en cours appelé « La Grande Réinitialisation » qui, s’il n’est pas résisté et vaincu par des gens épris de liberté partout dans le monde, aboutira à un avenir dystopique qui n’est pas encore imaginé. Transmettez ce cadeau gratuit du professeur Chossudovsky avant qu’il ne soit trop tard. Vous ne trouverez pas autant d’informations et d’analyses précieuses en un seul endroit. –Edward Curtin