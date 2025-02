Les brigands s’entredéchirent pour le partage de la dépouille ukrainienne… mal en point

La tactique du Bloc occidental, toujours policé par les États-Unis, a changé vis-à-vis de la Russie. La tactique inefficace du bâton-Biden, composée de sabotages, de sanctions économiques et financières, d’agressions militaires des puissances de l’OTAN contre la Sainte Russie n’ayant pas donné les fruits escomptés, l’équipe de réservistes trumpistes amorce la tactique de la carotte promise au baudet slave s’il veut bien trahir et abandonner son mentor chinois…ce qu’il ne fera pas.

Par Moon of Alabama – Le 22 février 2025

« C’est un sandwich à la m… », a reconnu un fonctionnaire de l’administration Trump. « Mais l’Ukraine va devoir le manger parce que [Trump] a clairement indiqué que ce n’était plus notre problème ». Axios

L’administration Trump accroît sa pression sur l'(ancien) président ukrainien Zelenski pour qu’il avale ce sandwich à la m… Il en a proposé une « nouvelle » version qui s’est avérée être la même que l’ancienne :

Les États-Unis redoublent d’efforts pour exiger de l’Ukraine qu’elle renonce à la moitié de ses revenus issus des ressources naturelles, notamment les minerais, le gaz et le pétrole, ainsi qu’aux recettes des ports et autres infrastructures, selon le document, examiné par le New York Times. … Le document, daté du 21 février, indique que les revenus seront dirigés vers un fonds dans lequel les États-Unis détiennent 100 % des intérêts financiers, et que l’Ukraine devra contribuer au fonds jusqu’à ce qu’il atteigne 500 milliards de dollars – le montant que le président Trump a exigé du pays déchiré par la guerre en échange de l’aide américaine. Cela représente plus de deux fois le produit intérieur brut de l’Ukraine avant la guerre. Le document ne stipule pas que les États-Unis fourniront des garanties de sécurité à l’Ukraine en échange de l’accès aux ressources ukrainiennes. Cette exigence essentielle du président Volodymyr Zelensky ne figurait pas dans le premier projet d’accord qui lui a été présenté la semaine dernière, ce qui l’a incité à refuser de signer l’accord.

Il a même menacé à deux reprises de retirer à l’armée ukrainienne l’accès à Starlink si Zelenski rejetait l’accord :

Les négociateurs américains qui font pression sur Kiev pour obtenir l’accès aux minerais essentiels de l’Ukraine ont évoqué la possibilité de couper l’accès du pays au système Internet par satellite Starlink d’Elon Musk, trois sources familières avec le sujet ont déclaré à Reuters. … La question a été soulevée à nouveau jeudi lors de réunions entre Keith Kellogg, l’envoyé spécial des Etats-Unis pour l’Ukraine, et Zelenskiy, a déclaré l’une des sources, qui a été informée des discussions.

Sans l’accès à Starlink, il sera beaucoup plus difficile pour l’armée ukrainienne de contrôler la ligne de front. Les réponses de l’Ukraine à cette menace n’ont pas été diplomatiques.

Zelenski ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

Au cours de l’automne dernier, il a présenté son plan pour la victoire, qui consistait essentiellement en une liste de demandes de soutien supplémentaire. Ce plan était censé être rejeté tel quel. Mais un détail du plan était censé titiller l’intérêt de Trump :

Le plan comprend cinq points : un géopolitique, deux militaires, un économique et un lié à la défense et à la sécurité nationales. …

Potentiel économique stratégique. Envisage l’investissement de partenaires internationaux dans la production de ressources naturelles d’importance critique, telles que l’uranium, le titane, le lithium et le graphite.

Au début du mois de février, Zelenski a de nouveau insisté sur cette idée :

KYIV, 7 février (Reuters) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s’est penché sur une carte autrefois classifiée de vastes gisements de terres rares et d’autres minéraux critiques lors d’un entretien avec Reuters vendredi, dans le cadre d’une campagne visant à séduire le penchant de Donald Trump pour les accords. Le président américain, dont l’administration fait pression pour une fin rapide de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, a déclaré lundi qu’il souhaitait que l’Ukraine fournisse aux États-Unis des terres rares et d’autres minéraux en échange d’un soutien financier à son effort de guerre. « Si nous parlons d’un accord, alors passons-le, nous sommes tout à fait d’accord », a déclaré M. Zelenskiy, soulignant que l’Ukraine avait besoin de garanties de sécurité de la part de ses alliés dans le cadre de tout accord.

Mais il n’existe pas en Ukraine de grands gisements de terres rares économiquement exploitables. Toutes les licences pour les minéraux pouvant être récupérés avec profit ont déjà été vendues.

Lorsque Trump a remarqué que Zelenski n’offrait que son auriculaire, il a saisi la main entière. Les revenus du pétrole et du gaz et les recettes des ports et autres infrastructures ont été ajoutés à la volée. Zelenski avait tendu un piège et s’y est fait prendre (traduction automatique éditée) :

Le député du peuple Goncharenko a déclaré que l’idée même de cet accord sur les gisements vient de Zelensky, qui a décidé d’offrir aux Américains quelque chose que l’Ukraine n’a pas, et qu’il ne sait plus comment se sortir de cette histoire. « L’idée des métaux de terres rares et de leur commerce vient de Vladimir Alexandrovich Zelensky. En Amérique, on n’en parlait pas du tout ! Ce sont nos brillants esprits qui ont eu l’idée de vendre ces métaux à Donald Trump, qui viendrait et dirait ‘d’accord’. Mais lorsqu’il est apparu clairement que nous ne disposions pas de grandes réserves de métaux et de minéraux des terres rares, les Américains ont exigé ce que nous possédions réellement. Et nous avons des infrastructures, un système de transport de gaz, des centrales nucléaires. C’est là que Vladimir Alexandrovitch a commencé à poser des conditions. Mais pourquoi avons-nous lancé cette idée ? Au départ, nous avons reçu ces fonds des États-Unis pour rien. Nous aurions dû en être reconnaissants. Nous n’aurions pas dû parler de milliards de minéraux que nous n’avons pas. C’était un mensonge. Et maintenant, nous nous demandons tous où nous pouvons trouver l’argent à donner à Trump pour qu’il nous aime à nouveau. Et voilà que l’on découvre que nous avons tous été pris en otage par les ambitions d’un seul homme. Et ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement l’avenir de notre nation, mais la vie de millions de personnes. Et tout cela parce qu’on lui a parlé d’un taux de 4 %. C’est petit », écrit M. Goncharenko.

On s’attendait à ce que Zelenski signe l’accord, aussi mauvais soit-il, au cours du week-end. Mais il semble qu’il ait décidé de faire traîner les choses en longueur (traduction automatique) :

L’accord entre l’Ukraine et les États-Unis sur les minéraux ne sera probablement pas signé ce week-end, comme l’ont supposé les médias américains. C’est ce qui ressort de la déclaration du président de la Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, à la chaîne de télévision japonaise NHK. … Le président de la Rada a déclaré qu’une équipe d’experts commencerait à travailler sur l’accord lundi. Selon lui, l’Ukraine souhaite organiser un sommet avec les États-Unis dès que possible.

Entre-temps, la Maison Blanche a ajouté un nouveau point de discorde à ses relations avec l’Ukraine :

L’administration Trump a demandé à l’Ukraine de retirer une résolution annuelle [des Nations unies] condamnant la guerre de la Russie, et veut la remplacer par une déclaration américaine atténuée qui a été perçue comme proche des pro-russes à Kiev, selon un fonctionnaire et trois diplomates européens familiers avec le plan, qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour discuter d’une situation politique sensible entre des nations qui ont généralement agi comme des partenaires. Cette suggestion a stupéfié Kiev, qui a refusé de retirer sa résolution, laquelle devrait être publiée lundi, à l’occasion du troisième anniversaire de l’invasion de la Russie.

À cette vitesse, Zelenski peut compter sur les doigts d’une main, ou avec de la chance, des deux mains, les jours qu’il lui reste à passer au pouvoir.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.