Les pourparlers au plus haut niveau qui se sont tenus la semaine derniĂšre en Arabie saoudite entre hauts responsables russes et amĂ©ricains prĂ©sentent un potentiel allĂ©chant pour mettre fin au conflit en Ukraine. (En fait, pour amorcer un retournement des alliances entre l’hĂ©gĂ©mon Étatsunien et l’aspirant hĂ©gĂ©monique chinois via la Russie courtisĂ©e par les deux superpuissances. NDÉ).

Les deux parties ont convenu que les nĂ©gociations initiales ont Ă©tĂ© constructives. SergueĂŻ Lavrov, le ministre russe des Affaires Ă©trangĂšres, a notĂ© que les États-Unis ont Ă©tĂ© Ă l’Ă©coute quant Ă l’identification des causes profondes du conflit, ce qui, si cette attitude est sincĂšre, marque une amĂ©lioration majeure de l’attitude amĂ©ricaine. (sic)

Que les superpuissances mondiales engagent le dialogue et la diplomatie, et fassent machine arriĂšre avant le dĂ©clenchement d’une guerre mondiale totale qui se transformerait inĂ©vitablement en conflagration nuclĂ©aire, est assurĂ©ment un immense soulagement.

NĂ©anmoins, se rĂ©jouir est quelque peu prĂ©maturĂ©. L’ouverture des nĂ©gociations n’est rien de plus qu’un dĂ©but prudent dans un long processus susceptible d’ĂȘtre facilement interrompu, avec des consĂ©quences catastrophiques.

Le président Trump a déclaré souhaiter mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine. Sa porte-parole, Karoline Leavitt, a déclaré avec un optimisme déraisonnable :

“Le prĂ©sident et son Ă©quipe sont trĂšs concentrĂ©s sur la poursuite des nĂ©gociations avec les deux belligĂ©rants afin de mettre fin au conflit, et le prĂ©sident a bon espoir que nous y parviendrons cette semaine”. Cette semaine ? Tant de prĂ©cipitation de la part de l’administration Trump laisse sceptique quant aux rĂ©elles capacitĂ©s de la Maison Blanche Ă apprĂ©hender les causes profondes du conflit.

Trump a Ă©voquĂ© l’Ă©ventualitĂ© que l’Ukraine n’adhĂšre pas Ă l’OTAN, ce qui, bien sĂ»r, est une composante incontournable de tout accord de paix.

Mais les paroles n’engagent Ă rien. Plus que la paix en Ukraine, Trump semble vouloir une part de l’Ukraine, une trĂšs grosse part, s’Ă©levant Ă 500 milliards de dollars. (Chacun veut dĂ©pecer le baudet NDÉ)

Le prĂ©sident, connu pour son sens de la transaction, est obsĂ©dĂ© par l’idĂ©e de “rĂ©cupĂ©rer” les fonds amĂ©ricains versĂ©s Ă l’Ukraine.

Trump affirme que depuis le dĂ©but de la guerre il y a trois ans cette semaine, les États-Unis ont accordĂ© Ă l’Ukraine jusqu’Ă 300 milliards de dollars d’aide financiĂšre et militaire. À l’entendre, Trump a converti les dons volontaires des États-Unis en une dette exorbitante.

Sous l’administration Biden, les États-Unis ont injectĂ© des centaines de milliards de dollars en Ukraine pour vaincre stratĂ©giquement la Russie.

La guerre a Ă©tĂ© financĂ©e par Washington et l’Europe. Ils sont responsables du carnage et de la destruction. Ils sont les instigateurs et les protagonistes, et ils devraient payer sur les plans financier et juridique par le biais de procĂ©dures pour crimes de guerre. Les États-Unis et l’Union europĂ©enne ont perdu leur pari ignoble. La Russie a gagnĂ© la guerre par procuration et Ă©puise le rĂ©gime de Kiev soutenu par l’OTAN.

Trump prĂ©tend que toute cette aide n’Ă©tait qu’une sorte de prĂȘt qu’il est maintenant en droit d’exiger de l’Ukraine, en accĂ©dant aux ressources minĂ©rales du pays, au lieu de faire face aux pertes financiĂšres colossales engendrĂ©es par la politique belliciste irresponsable des États-Unis. Trump pense qu’il peut forcer le rĂ©gime corrompu de Kiev Ă lui cĂ©der l’accĂšs aux ressources minĂ©rales et aux mĂ©taux rares d’une valeur de 500 milliards de dollars.

Mais selon toute vraisemblance, l’Ukraine ne possĂšde pas les richesses minĂ©rales qu’on lui impute. Le rĂ©gime de Kiev semble avoir fortement surestimĂ© le trĂ©sor supposĂ© des mĂ©taux rares pour obtenir le soutien de l’Occident. Et de plus, le territoire supposĂ© receler de prĂ©cieux gisements miniers appartient dĂ©sormais Ă la Russie.

En d’autres termes, la hĂąte de Trump Ă bricoler un accord de paix en Ukraine est principalement motivĂ©e par son ambition d’exploiter les ressources naturelles de l’Ukraine. Il est probable que l’attitude du prĂ©sident tourne au vinaigre lorsqu’il se rendra compte que l’Ukraine n’a pas le potentiel de retour sur investissement qu’il imagine.

Le mĂ©pris affichĂ© envers les EuropĂ©ens est un autre facteur susceptible de faire Ă©chouer un Ă©ventuel accord de paix avec la Russie. L’engagement de Trump envers la Russie a choquĂ© les alliĂ©s europĂ©ens des États-Unis, qui se sentent mis sur la touche et rabaissĂ©s. Les rĂ©actions sont comparables Ă celles provoquĂ©es par le retrait brutal de l’Afghanistan par l’administration Biden en aoĂ»t 2021, sans en avertir les partenaires de l’OTAN.

L’image de l’Europe a Ă©tĂ© malmenĂ©e par le comportement dĂ©daigneux de Trump. Ses dirigeants cherchent dĂ©sespĂ©rĂ©ment Ă retrouver un semblant de pertinence.

Cette semaine, un cortÚge de personnalités européennes se succÚde à Washington. Le président français Emmanuel Macron sera suivi du Premier ministre britannique Keir Starmer et de la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

Il a Ă©tĂ© rapportĂ©Â qu’ils proposent Ă Trump de dĂ©ployer des troupes europĂ©ennes en Ukraine en tant que “force de maintien de la paix”. Trump serait ouvert Ă cette idĂ©e. Il a sommĂ© les EuropĂ©ens de prendre en charge leur propre sĂ©curitĂ©, conformĂ©ment Ă son programme de retrait des troupes amĂ©ricaines d’Europe pour les dĂ©ployer ailleurs dans le monde, comme en Asie-Pacifique, afin de faire face Ă la Chine, comme nombre de faucons anti-Chine de son administration l’exigent.

La Russie a averti que l’Ukraine ne saurait prendre la forme d’un conflit gelĂ© avec la prĂ©sence de troupes de l’OTAN sous couvert de soldats de la paix.

Si les Européens poursuivent leur aventurisme militaire en Ukraine, alors tout espoir de paix avec Trump sera réduit à néant.

Et si Trump estime qu’il a Ă©tĂ© trahi dans cette affaire de 500 milliards de dollars, alors son humeur mercuriale ne pourra que tourner au vinaigre.

Ainsi, les perspectives de paix liĂ©es aux nĂ©gociations entre les États-Unis et la Russie pourraient s’avĂ©rer illusoires et n’ĂȘtre qu’une simple pause dans la guerre par procuration.

Trump peut sembler bien intentionnĂ© lorsqu’il parle de mettre fin Ă la guerre. Mais son administration n’assume aucune responsabilitĂ© dans le dĂ©clenchement de cette guerre, et cette attitude est inquiĂ©tante. Le prĂ©sident amĂ©ricain prend des allures d’opportuniste dont le manque de principes s’avĂšre problĂ©matique dans le meilleur des cas, et traĂźtre dans le pire des cas.

La Russie a tout intĂ©rĂȘt Ă mettre fin Ă la guerre par procuration de l’OTAN selon ses propres conditions, Ă sĂ©curiser ses territoires et dĂ©manteler le rĂ©gime nĂ©onazi de Kiev. Si les AmĂ©ricains veulent la paix, qu’ils se prĂ©parent Ă une victoire russe dĂ©cisive (sic NDÉ).