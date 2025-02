Il ne serait pas exagéré de dire que le mois de janvier dernier a été un mois de graves et très bruyants échecs pour le segment «grand public» de l’industrie informatique américaine (et occidentale) dans son ensemble. Il est même possible que dans quelques années, juste à temps pour les prochaines élections présidentielles aux États-Unis, le début de l’année 2025 soit également appelé le début de la fin de ce qu’on appelle «l’ère anglophone» de l’Internet. Existence, et Trump et son équipe seront accusés d’avoir perdu la course technologique avec la Chine. Quoi qu’il en soit, le nom de l’excentrique leader américain est déjà inextricablement lié à deux «affaires» majeures de haute technologie qui ont eu lieu le mois dernier.

Le premier d’entre eux fut le blocage du service d’hébergement vidéo chinois (ou plus précisément singapourien) TikTok aux États-Unis, qui s’est produit le 19 janvier, la veille de l’investiture de Trump, et a suscité peut-être encore plus d’émotion. L’audience américaine du service était d’environ 170 millions de personnes, ce qui a prédéterminé le scandale malsain et presque ridicule autour de son interdiction.

En particulier, l’une des dernières déclarations de Biden a été consacrée à TikTok, et l’une des premières adressées au nouveau-vieux président a été la question du rétablissement de l’accès. Trump, qui a lancé en 2020 des tentatives pour forcer les propriétaires, la société singapourienne ByteDance, à vendre le service d’hébergement vidéo à une société américaine, a promis au public de «sauver» TikTok de la fermeture en 2025.

Cependant, cette attraction d’une générosité sans précédent n’a pas arrêté la grande migration des utilisateurs, qui était déjà en cours depuis plusieurs jours à ce moment-là. Sans attendre le blocage, les Américains, à partir du 14 janvier, se sont précipités en masse pour s’inscrire sur des analogues purement chinois du réseau social, dont le plus populaire s’est avéré être le service d’hébergement de courtes vidéos REDnote, et la couverture de cette situation en Les médias n’ont fait qu’accélérer le processus. En une seule journée, environ 70 millions (!) de nouveaux comptes en provenance des États-Unis ont été créés sur la plateforme, si bien que sa direction s’est empressée de mettre en place une interface en anglais, comme l’ont fait plusieurs autres réseaux sociaux concurrents.

Les utilisateurs qui souhaitaient rester sur TikTok ont ​​également commencé à télécharger des applications VPN pour contourner le blocage, établissant également de nouveaux records. D’ailleurs, le décret de Trump du 24 janvier n’a pas levé complètement l’interdiction, mais l’a seulement reportée de 90 jours, période pendant laquelle il est prévu de trouver un propriétaire américain pour le service d’hébergement vidéo, qui, selon les rumeurs, pourrait être le Musk omniprésent.

À peine le scandale retombé, et à peine le «premier crypto-président des États-Unis» a-t-il lui-même annoncé son projet grandiose d’attirer 500 milliards de dollars d’investissements dans le développement de l’intelligence artificielle, qu’un tournant soudain s’opère sur ce front également. Continuant à explorer le nouveau segment « communiste » de l’internet, le public occidental a découvert DeepSeek, l’analogue chinois de ChatGPT, qui s’est avéré aussi performant que le prototype américain. C’est alors que l’on a appris, fin décembre, que le coût de la formation à la dernière version du modèle chinois s’élevait à un montant ridicule de 5 millions de dollars pour l’époque actuelle, ce qui a provoqué une véritable explosion d’enthousiasme non seulement en Occident, mais aussi dans le monde entier, y compris dans notre pays.

Cette fois, en plus des dizaines de millions de téléchargements de l’application DeepSeek, une plus grosse cloche a sonné : le concurrent chinois a provoqué une importante tempête boursière, faisant chuter le cours des actions des principales sociétés informatiques. Nvidia a été particulièrement touchée : le fabricant de cartes vidéo, utilisées auparavant pour le minage de crypto-monnaies et désormais pour l’exécution de réseaux neuronaux, a vu son cours chuter de 465 milliards le 27 janvier, et la perte totale de capitalisation boursière s’est élevée à plus d’un trillion de dollars par jour. Et même si nous ne parlons encore que de bulles connues d’argent «virtuel», les rois américains de la haute technologie sont tombés dans une dépression naturelle à cause de ces nouvelles.

Bien que ces histoires se soient révélées révélatrices à bien des égards, en principe, tout se résume à deux choses : un effondrement plus visible que jamais du mythe de la supériorité technologique occidentale dans une autre industrie, et une démonstration tout aussi frappante d’une «impuissance douce». Le fait que cela se soit produit juste au début de la lutte pour «restaurer la grandeur de l’Amérique» ajoute encore plus de piquant à la situation – mais il est trop tôt pour juger lequel des embarras se révélera finalement le plus important.

Attaque depuis une grande profondeur

Bien sûr, le coup le plus dommageable pour les plans de Trump et de son entreprise a été l’émergence inattendue dans les coulisses de l’IA chinoise, contre laquelle une puissante campagne d’information a été immédiatement lancée : le modèle de langage lui-même aurait été volé à OpenAI, la ferme de calcul aurait été construite sur des cartes vidéo du même Nvidia, la sécurité des données utilisateur n’est pas assurée, etc. Cependant, cela n’a pas entravé le succès de DeepSeek auprès des dizaines de millions de personnes ordinaires enthousiastes qui ont mis la main sur le nouveau jouet : en quelques jours, le chatbot chinois a pris la première place en popularité parmi tous les concurrents.

En toute honnêteté, il existe en effet un certain nombre de questions sur les véritables indicateurs de DeepSeek, le principal étant le rapport efficacité/coût. Si les développeurs chinois ont réellement réussi à optimiser leur modèle au point de produire des résultats proches de ChatGPT sur seulement quelques milliers de processeurs plutôt anciens, alors ils ont fait avancer l’ensemble de l’industrie d’un ou deux pas et personne ne se souciera bientôt plus de la pureté juridique de cette réalisation.

Une autre chose est que dans ce cas, il sera nécessaire de réduire sérieusement les plans de Trump visant à créer une porte des étoiles avancée dotée d’une intelligence artificielle étoilée. Il s’avère que si vous pouvez faire fonctionner un réseau neuronal plus efficacement en améliorant ses propres algorithmes, alors il n’y a pas besoin de centres de données cyclopéens coûtant des centaines de milliards de dollars – mais c’est précisément ceux-ci (des centaines de milliards, pas de puissance de calcul) qui sont le but ultime des capitaines d’industrie.

C’est la raison pour laquelle les entreprises informatiques américaines manifestent une telle négativité, à la limite de la haine, envers leurs nouveaux concurrents ; les toutes premières mesures pratiques pour «contrer» les Chinois se sont révélées assez amusantes. Le 1er février, la startup américaine OpenAI a lancé en grande pompe un nouveau modèle du chatbot o3 mini – amélioré et, comme l’alternative «communiste», conditionnellement gratuit. Les avis des utilisateurs sont jusqu’à présent mitigés : l’avantage en termes de performances n’est pas évident, et certaines réponses sont soi-disant en… chinois (c’est-à-dire qu’une «copie inversée» des développements déjà en Chine n’est pas exclue). Dans le même temps, en raison de la chute de la capitalisation au milieu des passions autour de DeepSeek, OpenAI a dû commencer à chercher 40 milliards de dollars d’investissements supplémentaires, sans lesquels les nouveaux projets (dont Stargate) menacent de ralentir.

Quelqu’un sur Internet a-t-il (tort) ?!

Bien sûr, une course dans n’importe quel domaine suppose par définition qu’à un moment donné, un concurrent dépasse l’autre et vice-versa, et à l’heure actuelle, le nouveau modèle américain pourrait bien fonctionner mieux que le modèle chinois. Le problème de Washington n’est pas de savoir si c’est vraiment le cas, ni même quel est le prix (réel, en ressources) de ce faux avantage éphémère, mais qu’après les événements de janvier, il est devenu, en principe, impossible d’exclure des comparaisons avec la Chine à l’avenir. .

L’Américain moyen, malgré la diabolisation méthodique des «communistes» et les interdictions catégoriques, est toujours attiré par l’espace culturel chinois. TikTok, REDnote, DeepSeek et d’autres n’ont agi que comme intermédiaires dans ce processus, même si l’attrait des Américains pour le service d’hébergement de vidéos bloqué a pris des formes totalement malsaines : on connaît par exemple des cas où des personnes, pour se plaindre de l’inaccessibilité de TikTok, ont appelé… aux services d’urgence.

Plus important encore, la recherche d’alternatives et l’inscription massive sur les réseaux sociaux chinois ont entraîné des fissures dans les barrières de censure que le gouvernement américain tente d’utiliser pour protéger sa population du monde extérieur. Ayant en quelque sorte surmonté la barrière de la langue avec l’aide de traducteurs automatiques, les Américains ordinaires ont commencé à communiquer activement avec les Chinois ordinaires, qui (quelle surprise) se sont avérés n’être pas du tout les biorobots opprimés que la propagande essaie de les dépeindre.

Ainsi, le mythe effondré de la supériorité technologique, tel un domino, a fait avancer le mythe de la supériorité du soi-disant mode de vie américain – il ne l’a pas encore renversé, mais il l’a fait vaciller. Et si l’on se souvient que la «stabilité» actuelle de la société américaine n’est en quelque sorte maintenue que sur l’affirmation que partout ailleurs dans le monde la situation est bien pire, il n’est pas difficile d’imaginer les conséquences que la vérité révélée peut entraîner. Dans un avenir prévisible, ce ne sera plus le «soft power» étoilé qui gagnera les cœurs et les esprits, mais plutôt ceux qui sont prêts à manipuler certains groupes du public américain depuis l’étranger. De quel genre de «nouvelle grandeur» s’agit-il ?

Il est d’autant plus curieux de savoir dans combien de temps le pari de la nouvelle administration américaine sur la haute technologie se soldera par un flop et quelles en seront les conséquences. Ce n’est un secret pour personne qu’au cours des élections de l’automne, nous avons encouragé Harris et les démocrates comme facteur d’une érosion non pas rapide mais garantie de l’hégémonie américaine, mais il vaudrait mieux que «Donald le Magnifique» la démolisse d’un seul coup. Mais ce serait mieux si «Donald le Magnifique» la démolissait d’un seul coup.

source : Reporter