Des «Omos» pas comme les autres

28 Views

OLIVIER CABANEL — Il y a sur cette terre des peuples extraordinaires, ceux de l’Omo par exemple. Ils réalisent sur leur corps des peintures sublimes qui n’ont rien à envier à Picasso, Miro ou Klee.

Hans W.Silvester les a rencontrés.

Ce grand reporter à un parcours atypique : parti en vespa pour visiter la Camargue, il se retrouve Guardian à cheval, s’étant fait voler son « deux-roues » à Marseille.

Silvester est un photographe militant, acquis de longue date à la cause environnementale.

Il photographie les ravages de la déforestation Amazonienne, une rivière (Calavon) assassinée, s’intéresse aux pluies acides, à la pollution de la terre, de l’air et de l’eau.

Les animaux sont aussi son sujet de prédilection.

lien

Il a 14 ans quand il fait ses premières photos.

Il a réalisé de nombreux livres, au cours de ces multiples voyages, des chats de la Grèce, (lien) aux filles du Rajasthan. lien

Qui ne connait pas ce magnifique livre sur la Camargue illustré de ses photos en noir et blanc de chevaux camarguais, légendé par des textes de jean Giono, et récompensé par un prix à la Foire du livre de Leipzig ? lien

Mais revenons aux tribus de l’OMO.

Hans Silvester était parti en expédition pour retrouver les traces de Lucy, notre ancêtre lointain.

En effet, la région du fleuve Omo est considérée comme le berceau de l’humanité, puisque c’est là qu’Yves Coppens a découvert en 1975 les restes d’’humanoïdes vieux de trois millions d’années.

Notre photographe s’est trouvé nez à nez avec ces étranges artistes que sont les peuples de l’Omo. diaporama

Silvester a découvert des femmes, des enfants et des hommes dont le plaisir évident est de considérer leurs corps comme une toile.

Ils doivent leur nom à celui du fleuve qui borde leur territoire. lien

Qu’ils soient des Mursis, des Surmas, des Karos, ou des Kwegus, ces Ethiopiens, dès l’âge de huit ans, deviennent de véritables chefs d’œuvres ambulants.

Ces tribus vivent à plus d’un millier de kilomètres de Khartoum, et sont en voie de disparition: les Karos ne sont plus que 300, et les Kwegus 165 ! vidéo

Ces tribus ont depuis des siècles le génie de la peinture.

Avec seulement le désir de décorer, d’être beau, de séduire, ils jouent comme des enfants à plonger les doigts dans la glaise, réalisant en quelques minutes une toile de leur corps.

Du bout de leurs doigts, de leurs ongles, ou à l’aide d’un bout de bois, d’une tige de roseau, ils font de leur corps un tableau magique, de la tête aux pieds. lien

Tout est prétexte à se parer, à plaire, à faire acte de création, d’inventivité.

Avec les fleurs, les baies, les branches, les pigments découverts çà et là ils décorent leurs corps, de la tête au pied, pour des résultats somptueux.

Ils parachèvent leur œuvre avec des plumes d’autruches, ou d’autres oiseaux, des feuilles, les inflorescences d’un roseau,

Ils ont la particularité d’être grands, souvent de 2 mètres, ou plus.

La région qu’ils habitent est volcanique, et c’est là qu’ils y puisent leur palette de couleurs : le blanc du kaolin, le vert du cuivre, l’ocre rouge, le jaune ou le gris des cendres.

D’après certains anthropologues, les motifs symboliques blancs dessinés sur leurs corps sont destinés à leur assurer la protection des forces surnaturelles. lien

D’autres pensent qu’aucune signification religieuse ne leur impose la réalisation de ce que l’on peut appeler sans hésiter des chefs d’œuvres.

De Picasso (lien) à Miro, (lien) en passant par Klee, (lien) tous, s’ils étaient encore parmi nous, n’hésiteraient pas à s’enthousiasmer de la créativité de ces tribus, et du résultat obtenu.

Art éphémère qui va disparaitre au premier plongeon dans le fleuve Omo.

Mais ces peuples libres vont-ils réussir à résister à la pression de nos civilisations, et devenir à leurs tours éphémères?

Espérons que les publications, illustrées des photos de Hans Silvester pourront permettre de sauver ces peuples et leurs cultures. (Natural Fashion, les habits de la nature, les peuples de l’Omo, les enfants de la vallée de l’Omo) lien

Car comme disait mon vieil ami africain : «une main toute seule ne peut pas applaudir ».