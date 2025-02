Cette attaque terroriste a anéanti toute chance de rapprochement russo-allemand motivé par l’énergie, a immédiatement catapulté la Pologne dans la position de l’un des centres énergétiques les plus importants du continent, et a ainsi porté les plans de l’Axe anglo-américain pour diviser et gouverner l’Europe à un niveau supérieur.

Les dommages sans précédent causés aux gazoducs Nord Stream lundi soir étaient certainement un acte de sabotage exactement comme le Danemark, l’Allemagne, la Pologne et la Russie le soupçonnent, bien que personne ne puisse s’entendre sur l’auteur de cette attaque terroriste écologique dans la mer Baltique. Kiev, cependant, comme on pouvait s’y attendre, a accusé la Russie d’avoir détruit son propre oléoduc dans un remix de sa théorie du complot antérieure alléguant que la Russie bombarde régulièrement la centrale nucléaire de Zaporozhye qui est également sous son contrôle. Ce scénario ridicule peut donc être raisonnablement exclu, d’autant plus que Moscou pourrait simplement garder le robinet fermé pour des raisons techniques sans risquer d’être prise en train de saboter ses propres pipelines dans les eaux contrôlées par l’OTAN.

Les pays d’Europe continentale comme la Pologne ne devraient pas non plus être suspectés, même si le nouveau gazoduc Baltique de ce leader régional en herbe depuis la Norvège en fait un acteur majeur de l’énergie de nos jours. Il y a tout simplement trop de risque de retour écologique sérieux pour les intérêts directs de ce pays pour justifier la perpétration d’un tel acte de terrorisme dans le seul but de paralyser à jamais son seul concurrent potentiel du gazoduc, les deux Nord Stream. Cela dit, l’attaque sert néanmoins les intérêts plus larges de la Pologne pour cette raison, même si elle n’était probablement pas derrière ce qui s’est passé ou n’en avait aucune connaissance à l’avance, c’est pourquoi les soupçons devraient se porter sur ses alliés de l’Axe anglo-américain (AAA).

Tous deux ont intérêt à diviser et à gouverner l’UE en facilitant l’ascension de la Pologne en tant que grande puissance continentale capable de rivaliser de facto avec le leader allemand de facto du bloc (au moins en Europe centrale et orientale), ce qui a été expliqué dans mon analyse de la mi-septembre sur la façon dont « la Pologne exagère la menace allemande sur l’Europe centrale pour consolider son influence régionale”. Afin d’éliminer définitivement l’Allemagne du jeu géopolitique et géoéconomique, l’AAA doit non seulement réussir à la pousser à commettre un suicide économique en se conformant aux sanctions anti-russes, mais aussi détruire toute chance d’un rapprochement stratégiquement significatif avec la Russie à l’avenir.

C’est précisément ce que fait le sabotage des gazoducs Nord Stream en décourageant complètement l’Allemagne de s’accrocher à ses plans énergétiques pour réparer ses relations avec la Russie. Avec ce scénario écarté avec confiance après l’attaque terroriste écologique de lundi soir dans la mer Baltique, qui a également servi à faire de la Pologne l’un des centres énergétiques les plus importants du continent, l’Allemagne pourrait également se dire qu’elle n’a plus rien à perdre vis-à-vis de la Russie en étant peut-être le premier pays à envoyer des chars de combat de pointe à Kiev. Cette inertie stratégique fabriquée artificiellement condamnerait ainsi les relations russo-allemandes pendant des décennies.

Compte tenu de ces résultats, à la fois immédiats et émergents, il ne fait aucun doute que l’AAA bénéficie le plus de l’attaque terroriste écologique qui vient d’être menée en mer Baltique contre les deux gazoducs Nord Stream. Ils sont isolés des conséquences du désastre écologique qu’ils ont créé et sont ainsi en mesure de faire avancer leurs grands objectifs stratégiques sans aucun coût pour eux-mêmes. Cette attaque terroriste a anéanti toute chance de rapprochement russo-allemand motivé par l’énergie, a immédiatement catapulté la Pologne dans la position d’être l’un des centres énergétiques les plus importants du continent, et a ainsi fait passer ses plans de division et de gouvernement de l’Europe à un niveau supérieur.