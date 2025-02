64 Views

par Espoir et Dignité

Lors de cette rencontre hebdomadaire, notre invité a évoqué les circonstances de la position américaine, la motivation pour arrêter la guerre d’Ukraine et parvenir à la paix avec les Russes, et l’échec stratégique des dirigeants des pays de l’Union européenne face à ce conflit.

Dans le deuxième point, l’invité a parlé des pourparlers pour arrêter la guerre de massacre à Gaza et comment Netanyahu s’efforce de relancer la guerre.

Il a également abordé le travail de la Croix Rouge et les accusations de discrimination entre les prisonniers israéliens et palestiniens. Il a ensuite abordé la question du déclin politique et moral de la classe politique suisse, qui en est venue à formuler ses positions uniquement par la propagande et sans opinion approfondie, ce qui s’est produit par rapport à la décision de réduire le financement suisse de l’agence UNRWA pour les réfugiés palestiniens.

