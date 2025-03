À PROPOS DU BABILLAGE DANS LE BUREAU OVALE

184 Views

Par Robert Bibeau.

Le premier protagoniste de cette misérable guerre par procuration sont les États-Unis d’Amérique. Il ne faut pas perdre de vue que les É.-U. ont deux équipes sur la piste. La première vient d’être renvoyée au vestiaire pour cause d’échec lamentable (la bande à Biden). La seconde équipe, la Trumpiste, vient de s’emparer des rênes du pouvoir hégémonique à Washington…et elle babille depuis trois mois.

Les autres protagonistes de cette guerre de proxy sont les pays de l‘OTAN et de l’Union européenne dont les équipes nationalistes chauvines n’ont pas encore effectué leur rotation (gauche-droite), comme cela s’est produit aux États-Unis en novembre dernier (Démocrate vs Républicain).

Lentement mais sûrement, les bandes de laquais politiques européens se rangeront derrière la nouvelle équipe américaine. Les européistes n’ont pas le choix. Plus ils retarderont leur changement de garde (gauche – droite), plus petit sera leur profit. De toute façon, leur sort de sous-fifres économiques et politiques est scellé depuis des années. Observez la montée de l’AFD en Allemagne et vous saurez si le Capital allemand/européen prépare son réalignement, sa riposte ou sa reddition.

Le protagoniste en mauvais état c’est l’Ukraine saccagée, qui a finalement perdu la guerre qu’elle ne pouvait gagner, et qu’aucune puissance n’a intérêt à soutenir sérieusement (ce qui ne lui rapporterait que des coûts et des dépenses sans aucun bénéfice). Les oligarques ukrainiens ont intérêt à se débarrasser rapidement du clown Zelenski s’ils souhaitent sauver une partie de leur fortune mal acquise. Le peuple ukrainien ne compte pour rien dans leur calcul narcissique, non plus que dans les malversations des tous leurs compagnons. (Voir l’article : 👁‍🗨 Paf le clown ! Sur 👁‍🗨 Paf le clown ! – by Spirit’s FreeSpeech).

Un belligérant principal, la Russie, la sorcière maléfique d’hier qui s’est transformée en Belle-au-Bois dormant aujourd’hui, objet de toutes les convoitises occidentales, se trouve déchirée entre son preux chevalier chinois d’antan et le nouveau vieux chevalier américain mercantile, opportuniste et maléfique.

Le « nouveau » vieux chevalier Orange est pitoyable et peu fiable, comme il vient de le démontrer dans le Bureau ovale, devant les caméras du monde entier ou il a administrer une raclée méritée à un allié « héroïque » (sic), un clown funeste transformé en dix minutes en une vilaine grenouille repoussante, en Paf Le Clown dont la vie est menacée par ses subalternes tétanisés.

Pour la Mama Russia, la victoire est complète et plusieurs voies lui sont ouvertes jusqu’à y compris des partenariats d’affaires avec le Satan américain et avec ses sbires européens… « À nous le pétrole et les Terres rares » et toutes ces richesses à piller et à se partager (voir l’article Voici comment les États-Unis ont fait de l’Europe occidentale leur marionnette | Le Saker Francophone).

Le dernier protagoniste, mais non le moindre, la patiente Chine silencieuse qui ne dit rien, mais n’en pense pas moins. Elle savait, depuis trois ans, que les choses tourneraient à l’avantage de sa jument Russe qu’elle avait pris grand soin de débaucher discrètement par des Accords de coopération bilatéraux et par l’expansion des BRICS. Il y a peu de chance que la Matriochka Russie lui fasse faux bon et convole avec le vieil Orangiste opportuniste. L’alliance Russie-Chine survivra au chaos capitaliste.

Pour la classe ouvrière ukrainienne, russe, européenne, américaine et mondiale, peut-on parler d’un protagoniste dans cette guerre capitaliste? Encore une fois, la classe aura joué les estropiés et la chair à canon (2 millions de morts et de blessés, dit-on et 12 millions de réfugiés – le quart de la population ukrainienne), sans jamais avoir le droit de décider de son sort ou de s’exprimer.

Retenons, cependant, que la classe prolétarienne mondiale, par son nihilisme, par son atavisme et par son refus de se mobiliser en faveur de la guerre ukrainienne fratricide – alors qu’elle s’est massivement mobilisée en faveur du peuple Palestinien – a paralysé les complots mondialistes et les manigances bellicistes de la classe du Grand Capital impérialiste, pour laquelle « Tout reste à faire pour la guerre« .

